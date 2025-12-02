Megjelent a rendelet: ezekben a városokban lesz újabb rozsdaövezeti lakásprojekt

A rendelet szerint a kormány célja, hogy az elhanyagolt, kihasználatlan, környezetszennyezéssel terhelt területek fejlesztésével egészséges, tiszta és környezetszennyezéstől mentes lakó- és munkahelyi környezet kerüljön kialakításra, így
indokolt az érintett fejlesztések rozsdaövezeti akcióterületté történő kijelölése.
Az érintett újabb területek listája
- Budapest III. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 20007/15 helyrajzi számú ingatlan. Azonnali rozsdaövezeti akcióterület egy egykori gyárterületen, ahol kereskedelmi és szolgáltató, valamint iroda funkciókkal kiegészített lakóterületet kívánnak létrehozni.
- Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3895/3 helyrajzi számú ingatlan. Közép- és hosszútávú rozsdaövezeti akcióterület egy egykori gazdasági-üzemi funkciójú területen, ahol kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterületet terveznek létrehozni.
- Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3384/2 és 3384/1 helyrajzi számú ingatlanok. Azonnali rozsdaövezeti akcióterület egy egykori ipari telephely területén, ahol irodai és kereskedelmi-szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítását tervezik.
- Pécs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 19916/70 és 19916/71 helyrajzi számú ingatlanok. Azonnali rozsdaövezeti akcióterület egy használaton kívüli, egykori szovjet laktanya helyén lakóterületi fejlesztést terveznek.
