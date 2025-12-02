Újabb hét ingatlanberuházást nyilvánít kiemeltté a kormány az Otthon Start miatt

A szeptemberben elindított, kedvező kamatozású Otthon Start Program továbbra is dinamikusan bővül: a Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint a konstrukció érdemben átalakította a lakáshitelezési piacot, és kiemelkedő növekedés várható a szerződésszámban.

A kereslet erősödése ugyanakkor csak akkor szolgálja a családok érdekeit, ha a kínálat is lépést tart vele

– írja Lánszki Regő, országos főépítész, építészeti államtitkár Facebook-posztjában.

A most bejelentett hét új fejlesztés összesen mintegy 4300 új lakás létrejöttét teszi lehetővé - írja Lánszki.

A Kormány célja az Otthon Start program feltételeit teljesítő építési beruházások megvalósításának elősegítése – derül ki az indoklásból. A törvényalkotó ezért az ilyen építési beruházásokat kiemelt beruházássá, és az ezzel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja.

A Kormány ezen intézkedése jelentősen hozzájárul a fiatalok első lakáshoz jutását elősegítő kormányzati célkitűzés megvalósításához

– teszi hozzá a rendelet.

Az érintett újabb beruházások listája

Új, vegyes rendeltetésű épületekből álló lakóépület-fejlesztés Budapest XVIII. kerületében, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XVIII. kerület belterület 155424/4 helyrajzi számú ingatlan. Társasházi fejlesztés megvalósítása Budaörs város területén, az ingatlannyilvántartás szerinti belterület 4153/124 helyrajzi számú ingatlan. Korábbi kereskedelmi szolgáltató gazdasági jellegű, használaton kívüli barnamezős terület megújítása nagyléptékű lakóingatlan fejlesztés keretében Debrecen város területén, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2919/23 helyrajzi számú ingatlan. Egykori ipari funkciójú területen kereskedelmi, szolgáltató valamint közösségi funkciókkal kiegészített lakóterület létrehozása Budapest XV. kerületében, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XV. kerület belterület 88258/2, 88258/5, 88258/8 és 89765 helyrajzi számú ingatlanok. Kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés Budapest XI. kerületében, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3047/2 helyrajzi számú ingatlan. Nagyléptékű lakóingatlan-fejlesztés kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal kiegészítve Budapest XI. kerületében, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 43573/2 helyrajzi számú ingatlan. Egykori ipari funkciójú területen kereskedelmi, szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület létrehozása Budapest XI. kerületében, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3830/10 és 3830/11 helyrajzi számú ingatlanok.

