FONTOS Bekeményít a NAV: célkeresztben a külföldi tőkejövedelem
Újabb hét ingatlanberuházást nyilvánít kiemeltté a kormány az Otthon Start miatt
Újabb hét ingatlanberuházást nyilvánít kiemeltté a kormány az Otthon Start miatt

Portfolio
Újabb rendeletet tett közzé a kormány az Otthon Start program keretében biztosított fix 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásberuházások kiemelt beruházássá és a hozzájuk kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. Korábban több budapesti kerületben, valamint Budaörsön és Debrecenben emelt ki projekteket, illetve vidéken Veszprémben és Szegeden megvalósuló beruházások kerültek be az érintett fejlesztések közé.

A szeptemberben elindított, kedvező kamatozású Otthon Start Program továbbra is dinamikusan bővül: a Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint a konstrukció érdemben átalakította a lakáshitelezési piacot, és kiemelkedő növekedés várható a szerződésszámban.

A kereslet erősödése ugyanakkor csak akkor szolgálja a családok érdekeit, ha a kínálat is lépést tart vele

– írja Lánszki Regő, országos főépítész, építészeti államtitkár Facebook-posztjában.

Lánszki Regő
Építési és Közlekedési Minisztérium, építészeti államtitkár
A most bejelentett hét új fejlesztés összesen mintegy 4300 új lakás létrejöttét teszi lehetővé - írja Lánszki.

A Kormány célja az Otthon Start program feltételeit teljesítő építési beruházások megvalósításának elősegítése – derül ki az indoklásból. A törvényalkotó ezért az ilyen építési beruházásokat kiemelt beruházássá, és az ezzel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja.

A Kormány ezen intézkedése jelentősen hozzájárul a fiatalok első lakáshoz jutását elősegítő kormányzati célkitűzés megvalósításához

– teszi hozzá a rendelet.

Az érintett újabb beruházások listája

  1. Új, vegyes rendeltetésű épületekből álló lakóépület-fejlesztés Budapest XVIII. kerületében, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XVIII. kerület belterület 155424/4 helyrajzi számú ingatlan.
  2. Társasházi fejlesztés megvalósítása Budaörs város területén, az ingatlannyilvántartás szerinti belterület 4153/124 helyrajzi számú ingatlan.
  3. Korábbi kereskedelmi szolgáltató gazdasági jellegű, használaton kívüli barnamezős terület megújítása nagyléptékű lakóingatlan fejlesztés keretében Debrecen város területén, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 2919/23 helyrajzi számú ingatlan.
  4. Egykori ipari funkciójú területen kereskedelmi, szolgáltató valamint közösségi funkciókkal kiegészített lakóterület létrehozása Budapest XV. kerületében, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XV. kerület belterület 88258/2, 88258/5, 88258/8 és 89765 helyrajzi számú ingatlanok.
  5. Kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés Budapest XI. kerületében, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3047/2 helyrajzi számú ingatlan.
  6. Nagyléptékű lakóingatlan-fejlesztés kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal kiegészítve Budapest XI. kerületében, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 43573/2 helyrajzi számú ingatlan.
  7. Egykori ipari funkciójú területen kereskedelmi, szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület létrehozása Budapest XI. kerületében, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XI. kerület belterület 3830/10 és 3830/11 helyrajzi számú ingatlanok.
2025. december 3.

