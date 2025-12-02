Újabb lökést adhat a lakáspiacnak a januárban induló Otthontámogatás

Az új támogatás kiszámítható finanszírozási elemet hoz a rendszerbe, amely évi több tízezer potenciális vásárlót mozgathat meg a közszférából. Ez elegendő lehet ahhoz, hogy a lakáspiacon — főleg az alsó- vagy középkategóriás lakásoknál — keresletnövekedést és hitelezési aktivitást indítson el – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A rendelet értelmében orvosok, ápolók, pedagógusok, rendvédelmi dolgozók, szociális és kulturális területen foglalkoztatottak, valamint több más közfeladatot ellátó munkavállaló élhet a támogatással. A keret évente legfeljebb nettó 1 millió forint, amely hiteltörlesztésre havonta, önerő esetén egy összegben vehető igénybe. A jogosultság alanyi jogon jár, így a támogatás – korábbi otthonteremtési konstrukciókkal szemben – nem függ családi státusztól vagy gyermekvállalástól. A Duna House szerint a támogatás elsősorban azokat a piacokat mozdíthatja meg, ahol a közszférában dolgozók jelentős arányt képviselnek. A

vidéki nagyvárosok, agglomerációs települések és budapesti lakótelepek lakásai iránt nőhet meg leginkább a kereslet,

mivel az 1 millió forintos összeg ezekben a szegmensekben nagyobb súlyt képvisel az önerőben. A program a hiteltörlesztésekhez való hozzájárulás miatt stabilizáló szerepet is betölthet:

várhatóan csökken a fizetési nehézségek miatti kényszerértékesítések száma.

A munkáltatói regisztráció 2025 decemberében indul, az első támogatások pedig 2026-ban érhetők el. A Credipass magyarországi szakmai és értékesítési vezetője, Fülöp Krisztián arra számít, hogy a jövő év elején továbbra is magas szinten marad a hitelkérelmek száma, és 2026-ban kiemelet figyelmet kap az ingatlanpiac. A támogatás a CSOK Plusz és a FIX 3% mellé egy új, tervezhető otthonteremtési pillért épít be, ami hosszabb távon is bővíti a keresletet. „A közszférában dolgozó háztartásoknál egy hosszabb távra tervezhető támogatási forma jelenik meg, amely nemcsak az önerőt, hanem a hitelterhek csökkentését is segíti” – tette hozzá Fülöp Krisztián.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

