Történelmi lépés az építőiparban: öt nagy szervezet fogott össze, hogy megváltoztassa a magyar piacot

Öt nagy iparági szövetség és kamara megalakította az Építőipari Kerekasztalt, a magyar építőipar stratégiai és érdekvédelmi szervezetét - jelentette be az ÉVOSZ.

A magyar építésgazdaságot érintő aktuális kihívásokat felismerve és a szakmai érdekképviselet hatékonyságának növelése érdekében

az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ),

a Magyar Építész Kamara (MÉK),

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK),

a Magyar Mérnöki Kamara (MMK),

a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (MAÚT)

alakuló ülés keretében szándéknyilatkozat aláírásával informális együttműködési fórumként létrehozta az Építőipari Kerekasztalt - jelentette be az ÉVOSZ.

Magyarországon az építésgazdaság adja a GDP 13%-át, és mintegy 600 ezer főt foglalkoztat.

Az Építőipari Kerekasztal céljai:

Az ágazat egészét érintő stratégiai kérdésekben közös szakmai álláspontok kialakítása és képviselete a kormányzati szervek, a piac és a nyilvánosság felé. A hazai építőipar - tervezés, kivitelezés, építőanyag-gyártás - érdekeinek hatékony és egységes érvényesítése. Konkrét szakmai javaslatok kidolgozása és eljuttatása a jogalkotók és a döntéshozók számára a piaci környezet javítása érdekében. A szakmát érintő legfontosabb problémák azonosítása és megoldási javaslatok kidolgozása. Szakmai alapokon nyugvó érdekképviseleti tevékenység folytatása.

A Kerekasztal informális, nem jogi személyiségű együttműködési fórumként működik, ahol a döntéshozatal konszenzusra törekvéssel, a közös álláspontok megfogalmazásával történik. Ülései az öt alapító szervezet elnökének, illetve az általuk delegált képviselőknek részvételével zajlanak.

A Kerekasztal a megalakulása óta eltelt időszakban napirendjére tűzte többek között a harmadik országbeli munkavállalás szabályozási pontjait, valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárási gyakorlatának kérdéskörét.

Ezeken kívül előkészítés alatt áll egy műszaki szakmai támogatási rendszer kidolgozása önkormányzatok számára, valamint kimunkálás alatt vannak a harmadik országbeli munkavállalás szabályozásához építésredészet létrehozásának javaslatai - írja az ÉVOSZ.

