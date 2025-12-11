Forradalmi építési technológia érkezett Magyarországra: 160 tonna szén-dioxidot spóroltak meg egyetlen épülettel

A Penny Abán nyitotta meg Magyarország első tisztán fa szerkezetű üzletét, az újszerű építészeti megközelítésnek köszönhetően az épület környezetbarát és energiatakarékos.

A kereszt rétegragasztott fa technológiával (Cross-Laminated Timber, CLT) készült tartószerkezet használata

jelenleg egyedülálló a magyar kiskereskedelemben.



Forrás: Penny

A nagyelemes, előregyártott fa szerkezet kizárólag fenntartható forrásból származik, és gyorsabb, precízebb kivitelezést tesz lehetővé, valamint jelentősen csökkenti a kivitelezés során keletkező hulladékot és az építőanyagok gyártásával összefüggő környezetterhelést is.

Azzal, hogy a diszkontlánc CLT technológiát alkalmazott a nem megújuló építőanyagok helyett, mintegy

160 tonna szén-dioxid kibocsátását spórolta meg.

A fa előnyei a mindennapi működésben is érezhetők: kiváló hőszigetelő és páraszabályozó tulajdonságai kellemes belső klímát teremtenek.

Az abai fejlesztéssel egyszerre vezettünk be egy korszerű, előregyártott építési megoldást, és tettünk egy újabb jelentős lépést a környezettudatos beruházások irányába

– mondta Horváth Zoltán, a Penny Magyarország építési osztályvezetője.

Az új üzlet a térségben 19 ember számára biztosít munkahelyet.

Címlapkép forrása: ANDRAPETI