Forradalmi építési technológia érkezett Magyarországra: 160 tonna szén-dioxidot spóroltak meg egyetlen épülettel

A kereszt rétegragasztott fa technológiával (Cross-Laminated Timber, CLT) készült tartószerkezet használata
jelenleg egyedülálló a magyar kiskereskedelemben.
A nagyelemes, előregyártott fa szerkezet kizárólag fenntartható forrásból származik, és gyorsabb, precízebb kivitelezést tesz lehetővé, valamint jelentősen csökkenti a kivitelezés során keletkező hulladékot és az építőanyagok gyártásával összefüggő környezetterhelést is.
Azzal, hogy a diszkontlánc CLT technológiát alkalmazott a nem megújuló építőanyagok helyett, mintegy
160 tonna szén-dioxid kibocsátását spórolta meg.
A fa előnyei a mindennapi működésben is érezhetők: kiváló hőszigetelő és páraszabályozó tulajdonságai kellemes belső klímát teremtenek.
Az abai fejlesztéssel egyszerre vezettünk be egy korszerű, előregyártott építési megoldást, és tettünk egy újabb jelentős lépést a környezettudatos beruházások irányába
– mondta Horváth Zoltán, a Penny Magyarország építési osztályvezetője.
Az új üzlet a térségben 19 ember számára biztosít munkahelyet.
Címlapkép forrása: ANDRAPETI
