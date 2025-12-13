Így vált kudarctörténetté az önkormányzatok ingatlangazdálkodása – Van ebből kiút?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Budapest belvárosában sétálva feltűnő, hogy gyakran egymás mellett a legdrágább éttermek és a bedeszkázott portálok váltják egymást. Sokan nem tudják, hogy ennek hátterében gyakran tulajdonosi különbségek állnak: míg az egyik üzlet piaci, a másik önkormányzati tulajdonban van. A felszín alatt ugyanez a kontraszt: a WestEnd bevásárlóközpont aluljárószintje tele van üzletekkel, míg a Nyugati téri aluljáróban a legtöbb helyiség üresen áll – ez pontosan rámutat az önkormányzati és a piaci ingatlangazdálkodás torz kettősségére. A legutóbbi számítások szerint csak Budapesten tízezres nagyságrendű nem lakáscélú önkormányzati helyiség található (földszinti üzletek, irodák, pincék). Ez óriási városfejlesztési és helyi gazdaságfejlesztési potenciált jelent, amelyet a gyakran bürokratikus és passzív vagyongazdálkodási gyakorlat miatt az önkormányzatok jelentős része nem használ ki. Hétrészes cikksorozatunkban bemutatjuk a hazai helyiséggazdálkodás helyzetét, az önkormányzati ingatlanvagyon jelentőségét, feltárjuk a jó és rossz gyakorlatokat, majd konkrét javaslatokat fogalmazunk meg a rendszer reformjára.

Nem mindegy, hogy kezelik az ingatlanvagyont

Az önkormányzati helyiségek hasznosítása közvetlen eszközt ad a települések kezébe: rajtuk keresztül célzottan befolyásolható, milyen szolgáltatások jelennek meg egy városrészben. Tudatos bérbeadási és kedvezményrendszerrel a kerület kávézókat, könyvesboltokat, minőségi kisvállalkozásokat vonzhat be, előírhat lakossági kedvezményeket, ösztönözhet közösségi programokat, és gátolhatja, hogy a helyi kereskedelem a túlturizmus irányába csússzon el.

Kedvezményes konstrukciókkal olyan kulturális és közösségi szereplők is megjelenhetnek, akik piaci bérleti díjak mellett nem tudnának működni. A klímaválság, a helyi beszállítói láncok erősödése és a „15 perces város” koncepciója mind abba az irányba mutatnak, hogy a mindennapi szolgáltatásokat közelebb kell vinni a lakóhelyhez – ebben az önkormányzati helyiségek célzott hasznosítása kulcsszerepet játszik.

A másik fontos szempont, hogy a hatékony ingatlangazdálkodás egy városrész megújulásának egyik legerősebb katalizátora lehet: ha az önkormányzat egyszerre fejleszti a közterületet és a hozzá tartozó üzlethelyiségeket, a fizikai megújulás és a minőségi vállalkozások megjelenése egymást erősíti. Egy környék csak akkor tud tartósan megújulni, ha a gazdasági életét is kezeljük – ehhez az önkormányzat közvetlen, hatékony eszközökkel rendelkezik.

Ezzel szemben a rossz helyiséggazdálkodás tartós lejtmenetet okozhat. Ha a helyiségek nagy arányban leromlott állapotúak, üresen állnak, vagy alacsony színvonalú funkcióknak (például dohánybolt, GSM-üzlet) adnak helyet, az hosszú távon lefelé húzza a környék gazdasági és környezeti színvonalát. A probléma tovább romlik, ha a helyiségeket spekulatív céllal zárva tartják, vagy raktárként használják őket.

Általános gazdasági jelenség, hogy a szolgáltatások szereplői igazodnak egymáshoz: ha sok az alacsony minőségű funkció, ahhoz idomul a piac; ha viszont megjelennek az igényes, helyi környezethez igazodó vállalkozások, akkor a többi szereplő is ehhez a szinthez igazodik. Ennek kiváló példája

, ahol az évtizedes, alacsony minőségű bérlői struktúra önmagát konzerválja, míg a Margit körúton az önkormányzati helyiségekben megjelent minőségi funkciókhoz a piac is alkalmazkodott.

A tartósan üres helyiségek azonban további súlyos hatással járnak. A városgazdaságtan Schelling-féle átbillenési pont-elmélete szerint egyetlen lehúzott roló is képes csökkenteni az utca forgalmát, ami gyengítheti a bizalmat, ezzel olyan negatív láncreakciót indítva, amely a további üzletek bezárásához vezethet. Jacobs „Eyes on the Street” elmélete erre ráerősít: ahol a földszinteken nincs gazdasági aktivitás, ott gyorsabban megjelennek a közbiztonsági problémák is.

Üresen álló üzlethelyiségek a Főpolgármesteri Hivatal Bárczy István utcai oldalában, a Deák Ferenc tértől 2 perc sétára. (Fotó: Lopez Benjamin)

A városfejlesztési szempontokon túl a helyiséggazdálkodás reformját az önkormányzatok romló pénzügyi helyzete is indokolja.

A fiskális mozgástér szűkülése és az EU-források visszaesése ismét előtérbe helyezi az önkormányzati ingatlanvagyont, valamint a piaci szereplőkkel kialakítandó szorosabb együttműködések szükségességét.

A 2010-es évek bőséges fejlesztési forrásainak időszakában a helyiséggazdálkodás nem tartozott a fejlesztési prioritások közé, ám a mostani szűkös időszakban ez a tartalék felértékelődik.

Történelmi örökség: Hogyan jutottunk ide?

A szocialista államosítások nyomán a belvárosi bérház- és bérlakásállomány jelentős része állami tulajdonba, majd a rendszerváltáskor a korábbi tanácsi lakás- és helyiségvagyon döntő hányada az önkormányzatokhoz került.

A privatizáció során lehetőség nyílt az üzlethelyiségek bérlői számára, hogy elővásárlási joggal megvásárolják a bérleményt. Habár sokan éltek ezzel, nemzetközi összevetésben így is rendkívül nagy portfólió maradt az önkormányzatoknál, különösen a budapesti kerületeknél. Mivel a bérlők tipikusan a jobb minőségű, jó állapotú, utcafrontos ingatlanokat vásárolták meg, az önkormányzatoknál egy továbbra is jelentős, ugyanakkor műszakilag leromlott és sok esetben kedvezőtlen adottságú állomány maradt.

A privatizációs hullámot követően az önkormányzatok az ezt követő évtizedekben is rendszeresen értékesítettek ingatlanokat a bevételi nyomás enyhítésére és a költségvetési egyensúly fenntartására. Mindez azonban a legértékesebb, „családi ezüstnek” számító helyiségek további kiárusításához vezetett, miközben a portfólió fennmaradó része fokozatosan leértékelődött.

A helyiséggazdálkodás hatékonytalan kezelésének történelmi okai azonban nem merülnek ki a rossz műszaki állapotban és a hibás értékesítési gyakorlatokban. A problémát Budapesten városfejlesztési szempontból tovább erősíti a kétszintű közigazgatási rendszer:

a jelenlegi struktúra nem teszi lehetővé, hogy a város egységes, fővárosi szintű stratégiákban gondolkodjon. Ennek következménye, hogy ma 24 különböző tulajdonos kezeli az önkormányzati helyiségeket, eltérő vagyonrendeletek alapján, összehangolt koncepció nélkül.

Ez a töredezettség jelentősen korlátozza az egységes fejlesztést. A Király utca egyik oldala a VI., a másik a VII. kerülethez tartozik, teljesen különböző bérbeadási szabályokkal – így az utca egységes újrapozicionálása gyakorlatilag lehetetlen. Ugyanez figyelhető meg a Nagykörút és a Rákóczi út esetében is, ahol a piaci szereplők számára egy ennyire szétszabdalt és kiszámíthatatlan környezetben nehezebb világos fejlesztési irányokat találni.

Mekkora ingatlanvagyonról beszélünk?

A hazai önkormányzati helyiséggazdálkodás egyik alapvető problémája a probléma láthatatlansága. Sem a KSH, sem más hivatalos adatforrás nem tesz közzé országos, aggregált statisztikát a nem lakáscélú önkormányzati ingatlanokról. Az utolsó ilyen jellegű számítás 2007-ből származik: ekkor országosan 48 611, Budapesten pedig 18 959 helyiséget tartottak nyilván. (Fontos látni, hogy az azóta történt értékesítések miatt ez a szám feltehetően tovább csökkent.) Egyes kerületi vagyongazdálkodási tervek azonban tartalmaznak friss adatokat, amelyekből képet kaphatunk a helyi viszonyokról.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022-es adatai szerint a kerületben az 1410 forgalomképes helyiség 57%-a állt üresen. A kiemelt jelentőségű, nagy forgalmú utcákon a piaci logikával ellentétben különösen magas volt az üresedés: a Népszínház utcában a 64 önkormányzati helyiség 56%-a, a József körúton a 80 ingatlan 44%-a, a Baross utcában pedig a 101 helyiség 42%-a volt kihasználatlan.

Üresen álló önkormányzati üzlethelyiség a Népszínház utcában. (Fotó: Lopez Benjamin)

Hasonló a helyzet magasabb vagyoni státuszú budai oldalon is. Az XII. kerületben az idén elfogadott vagyongazdálkodási terv szerint a teljes állomány 48%-a üres. A Városmajor utcában az önkormányzati ingatlanok több mint fele, a Maros utcában 55%-uk áll kihasználatlanul. A kerület főutcájaként gyakran emlegetett Böszörményi úton a 35 önkormányzati üzlethelyiség 23%-a üres.

A magasabb vásárlóerő ellenére az XII. kerületi Böszörményi út és környékén a nagy számban jelen lévő üzlethelyiségek jelentős része üresen áll. Az önkormányzat ideiglenes jelleggel egyes üzletek kirakatain művészeti alkotásokat helyezett el. (Fotó: Lopez Benjamin)

A tudatos városfejlesztés sikere

A negatív trendekkel szemben látunk olyan kerületeket, ahol az ingatlanhasznosítást átfogó városrehabilitációval vagy utcaszintű revitalizációval kötötték össze. Újbuda 2025-ben elfogadott vagyongazdálkodási terve alapján a kerület üresedési rátája mindössze 7,3% – ez szorosan összefügg a Bartók Béla út tudatos, több évtizedes, vagyongazdálkodás-központú fejlesztésével.

A IX. kerületben a sikeres tömbrehabilitáció és a vele párhuzamos portfóliótisztítás eredményeként a 429 helyiségből 76 áll kihasználatlanul (17,7%).

Az eredmények egyértelműek: ahol az önkormányzat vagyonát városfejlesztési eszközként kezeli, ott az ingatlanvagyon hasznosul. Ahol ez a stratégiai megközelítés hiányzik, ott az önkormányzati vagyon pénzügyi teherként és városfejlesztési akadályként jelenik meg.

A cikksorozat következő részeiben bemutatjuk az önkormányzati helyiséggazdálkodás jogi és intézményi hiányosságait, illetve azt, hogyan vált a helyiségvagyon számos helyen „negatív vagyonná”: azaz, amikor az üresen álló ingatlanok nemhogy bevételt nem termelnek, de folyamatos kiadással járó tételként szerepelnek a költségvetésekben.

Címlapkép: A XII. kerületi Böszörményi út és környékén az üzlethelyiségek jelentős része üresen áll. Egyes üzletek kirakatain művészeti alkotásokat helyeztek el. (Fotó: Lopez Benjamin)