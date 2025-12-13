  • Megjelenítés
Így vált kudarctörténetté az önkormányzatok ingatlangazdálkodása – Van ebből kiút?
Ingatlan

Így vált kudarctörténetté az önkormányzatok ingatlangazdálkodása – Van ebből kiút?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Budapest belvárosában sétálva feltűnő, hogy gyakran egymás mellett a legdrágább éttermek és a bedeszkázott portálok váltják egymást. Sokan nem tudják, hogy ennek hátterében gyakran tulajdonosi különbségek állnak: míg az egyik üzlet piaci, a másik önkormányzati tulajdonban van. A felszín alatt ugyanez a kontraszt: a WestEnd bevásárlóközpont aluljárószintje tele van üzletekkel, míg a Nyugati téri aluljáróban a legtöbb helyiség üresen áll – ez pontosan rámutat az önkormányzati és a piaci ingatlangazdálkodás torz kettősségére. A legutóbbi számítások szerint csak Budapesten tízezres nagyságrendű nem lakáscélú önkormányzati helyiség található (földszinti üzletek, irodák, pincék). Ez óriási városfejlesztési és helyi gazdaságfejlesztési potenciált jelent, amelyet a gyakran bürokratikus és passzív vagyongazdálkodási gyakorlat miatt az önkormányzatok jelentős része nem használ ki. Hétrészes cikksorozatunkban bemutatjuk a hazai helyiséggazdálkodás helyzetét, az önkormányzati ingatlanvagyon jelentőségét, feltárjuk a jó és rossz gyakorlatokat, majd konkrét javaslatokat fogalmazunk meg a rendszer reformjára.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Nem mindegy, hogy kezelik az ingatlanvagyont

Az önkormányzati helyiségek hasznosítása közvetlen eszközt ad a települések kezébe: rajtuk keresztül célzottan befolyásolható, milyen szolgáltatások jelennek meg egy városrészben. Tudatos bérbeadási és kedvezményrendszerrel a kerület kávézókat, könyvesboltokat, minőségi kisvállalkozásokat vonzhat be, előírhat lakossági kedvezményeket, ösztönözhet közösségi programokat, és gátolhatja, hogy a helyi kereskedelem a túlturizmus irányába csússzon el.

Kedvezményes konstrukciókkal olyan kulturális és közösségi szereplők is megjelenhetnek, akik piaci bérleti díjak mellett nem tudnának működni. A klímaválság, a helyi beszállítói láncok erősödése és a „15 perces város” koncepciója mind abba az irányba mutatnak, hogy a mindennapi szolgáltatásokat közelebb kell vinni a lakóhelyhez – ebben az önkormányzati helyiségek célzott hasznosítása kulcsszerepet játszik.

A másik fontos szempont, hogy a hatékony ingatlangazdálkodás egy városrész megújulásának egyik legerősebb katalizátora lehet: ha az önkormányzat egyszerre fejleszti a közterületet és a hozzá tartozó üzlethelyiségeket, a fizikai megújulás és a minőségi vállalkozások megjelenése egymást erősíti. Egy környék csak akkor tud tartósan megújulni, ha a gazdasági életét is kezeljük – ehhez az önkormányzat közvetlen, hatékony eszközökkel rendelkezik.

Ezzel szemben a rossz helyiséggazdálkodás tartós lejtmenetet okozhat. Ha a helyiségek nagy arányban leromlott állapotúak, üresen állnak, vagy alacsony színvonalú funkcióknak (például dohánybolt, GSM-üzlet) adnak helyet, az hosszú távon lefelé húzza a környék gazdasági és környezeti színvonalát. A probléma tovább romlik, ha a helyiségeket spekulatív céllal zárva tartják, vagy raktárként használják őket.

Még több Ingatlan

Milliárdok égnek el az üresen álló önkormányzati helyiségek fenntartásával

Panelből új lakásba egyszerűen? – Érdekes helyzetet hoz az Otthon Start

Leverné az ingatlanpiacot az Európai Bizottság – itt a nagy terv

Általános gazdasági jelenség, hogy a szolgáltatások szereplői igazodnak egymáshoz: ha sok az alacsony minőségű funkció, ahhoz idomul a piac; ha viszont megjelennek az igényes, helyi környezethez igazodó vállalkozások, akkor a többi szereplő is ehhez a szinthez igazodik. Ennek kiváló példája

  • a Nagykörút, ahol az évtizedes, alacsony minőségű bérlői struktúra önmagát konzerválja,
  • míg a Margit körúton az önkormányzati helyiségekben megjelent minőségi funkciókhoz a piac is alkalmazkodott.

A tartósan üres helyiségek azonban további súlyos hatással járnak. A városgazdaságtan Schelling-féle átbillenési pont-elmélete szerint egyetlen lehúzott roló is képes csökkenteni az utca forgalmát, ami gyengítheti a bizalmat, ezzel olyan negatív láncreakciót indítva, amely a további üzletek bezárásához vezethet. Jacobs „Eyes on the Street” elmélete erre ráerősít: ahol a földszinteken nincs gazdasági aktivitás, ott gyorsabban megjelennek a közbiztonsági problémák is.

1-kép (1)
Üresen álló üzlethelyiségek a Főpolgármesteri Hivatal Bárczy István utcai oldalában, a Deák Ferenc tértől 2 perc sétára. (Fotó: Lopez Benjamin)

A városfejlesztési szempontokon túl a helyiséggazdálkodás reformját az önkormányzatok romló pénzügyi helyzete is indokolja.

A fiskális mozgástér szűkülése és az EU-források visszaesése ismét előtérbe helyezi az önkormányzati ingatlanvagyont, valamint a piaci szereplőkkel kialakítandó szorosabb együttműködések szükségességét.

A 2010-es évek bőséges fejlesztési forrásainak időszakában a helyiséggazdálkodás nem tartozott a fejlesztési prioritások közé, ám a mostani szűkös időszakban ez a tartalék felértékelődik.

Történelmi örökség: Hogyan jutottunk ide?

A szocialista államosítások nyomán a belvárosi bérház- és bérlakásállomány jelentős része állami tulajdonba, majd a rendszerváltáskor a korábbi tanácsi lakás- és helyiségvagyon döntő hányada az önkormányzatokhoz került.

A privatizáció során lehetőség nyílt az üzlethelyiségek bérlői számára, hogy elővásárlási joggal megvásárolják a bérleményt. Habár sokan éltek ezzel, nemzetközi összevetésben így is rendkívül nagy portfólió maradt az önkormányzatoknál, különösen a budapesti kerületeknél. Mivel a bérlők tipikusan a jobb minőségű, jó állapotú, utcafrontos ingatlanokat vásárolták meg, az önkormányzatoknál egy továbbra is jelentős, ugyanakkor műszakilag leromlott és sok esetben kedvezőtlen adottságú állomány maradt.

A privatizációs hullámot követően az önkormányzatok az ezt követő évtizedekben is rendszeresen értékesítettek ingatlanokat a bevételi nyomás enyhítésére és a költségvetési egyensúly fenntartására. Mindez azonban a legértékesebb, „családi ezüstnek” számító helyiségek további kiárusításához vezetett, miközben a portfólió fennmaradó része fokozatosan leértékelődött.

A helyiséggazdálkodás hatékonytalan kezelésének történelmi okai azonban nem merülnek ki a rossz műszaki állapotban és a hibás értékesítési gyakorlatokban. A problémát Budapesten városfejlesztési szempontból tovább erősíti a kétszintű közigazgatási rendszer:

a jelenlegi struktúra nem teszi lehetővé, hogy a város egységes, fővárosi szintű stratégiákban gondolkodjon. Ennek következménye, hogy ma 24 különböző tulajdonos kezeli az önkormányzati helyiségeket, eltérő vagyonrendeletek alapján, összehangolt koncepció nélkül.

Ez a töredezettség jelentősen korlátozza az egységes fejlesztést. A Király utca egyik oldala a VI., a másik a VII. kerülethez tartozik, teljesen különböző bérbeadási szabályokkal – így az utca egységes újrapozicionálása gyakorlatilag lehetetlen. Ugyanez figyelhető meg a Nagykörút és a Rákóczi út esetében is, ahol a piaci szereplők számára egy ennyire szétszabdalt és kiszámíthatatlan környezetben nehezebb világos fejlesztési irányokat találni.

Mekkora ingatlanvagyonról beszélünk?

A hazai önkormányzati helyiséggazdálkodás egyik alapvető problémája a probléma láthatatlansága. Sem a KSH, sem más hivatalos adatforrás nem tesz közzé országos, aggregált statisztikát a nem lakáscélú önkormányzati ingatlanokról. Az utolsó ilyen jellegű számítás 2007-ből származik: ekkor országosan 48 611, Budapesten pedig 18 959 helyiséget tartottak nyilván. (Fontos látni, hogy az azóta történt értékesítések miatt ez a szám feltehetően tovább csökkent.) Egyes kerületi vagyongazdálkodási tervek azonban tartalmaznak friss adatokat, amelyekből képet kaphatunk a helyi viszonyokról.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022-es adatai szerint a kerületben az 1410 forgalomképes helyiség 57%-a állt üresen. A kiemelt jelentőségű, nagy forgalmú utcákon a piaci logikával ellentétben különösen magas volt az üresedés: a Népszínház utcában a 64 önkormányzati helyiség 56%-a, a József körúton a 80 ingatlan 44%-a, a Baross utcában pedig a 101 helyiség 42%-a volt kihasználatlan.

budapest_bezart_posta
Üresen álló önkormányzati üzlethelyiség a Népszínház utcában. (Fotó: Lopez Benjamin)

Hasonló a helyzet magasabb vagyoni státuszú budai oldalon is. Az XII. kerületben az idén elfogadott vagyongazdálkodási terv szerint a teljes állomány 48%-a üres. A Városmajor utcában az önkormányzati ingatlanok több mint fele, a Maros utcában 55%-uk áll kihasználatlanul. A kerület főutcájaként gyakran emlegetett Böszörményi úton a 35 önkormányzati üzlethelyiség 23%-a üres.

Budapest_kirakat
A magasabb vásárlóerő ellenére az XII. kerületi Böszörményi út és környékén a nagy számban jelen lévő üzlethelyiségek jelentős része üresen áll. Az önkormányzat ideiglenes jelleggel egyes üzletek kirakatain művészeti alkotásokat helyezett el. (Fotó: Lopez Benjamin)

A tudatos városfejlesztés sikere

A negatív trendekkel szemben látunk olyan kerületeket, ahol az ingatlanhasznosítást átfogó városrehabilitációval vagy utcaszintű revitalizációval kötötték össze. Újbuda 2025-ben elfogadott vagyongazdálkodási terve alapján a kerület üresedési rátája mindössze 7,3% – ez szorosan összefügg a Bartók Béla út tudatos, több évtizedes, vagyongazdálkodás-központú fejlesztésével.

A IX. kerületben a sikeres tömbrehabilitáció és a vele párhuzamos portfóliótisztítás eredményeként a 429 helyiségből 76 áll kihasználatlanul (17,7%).

Az eredmények egyértelműek: ahol az önkormányzat vagyonát városfejlesztési eszközként kezeli, ott az ingatlanvagyon hasznosul. Ahol ez a stratégiai megközelítés hiányzik, ott az önkormányzati vagyon pénzügyi teherként és városfejlesztési akadályként jelenik meg.

A cikksorozat következő részeiben bemutatjuk az önkormányzati helyiséggazdálkodás jogi és intézményi hiányosságait, illetve azt, hogyan vált a helyiségvagyon számos helyen „negatív vagyonná”: azaz, amikor az üresen álló ingatlanok nemhogy bevételt nem termelnek, de folyamatos kiadással járó tételként szerepelnek a költségvetésekben.

Címlapkép: A XII. kerületi Böszörményi út és környékén az üzlethelyiségek jelentős része üresen áll. Egyes üzletek kirakatain művészeti alkotásokat helyeztek el. (Fotó: Lopez Benjamin)

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
A bedeszkázott kirakatok mögötti valóság – Az önkormányzati helyiséggazdálkodás rendszerszintű problémái
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility