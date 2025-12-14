A bedeszkázott kirakatok mögötti valóság – Az önkormányzati helyiséggazdálkodás rendszerszintű problémái

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Rugalmatlan jogi környezet

A magyar önkormányzati vagyongazdálkodás kereteit a 2011. évi nemzeti vagyonról szóló törvény (Nvtv.) jelöli ki. Bár a szabályozás alapvető célja a közvagyon védelme, jogi kötöttségei érdemben szűkítik az önkormányzatok mozgásterét a fejlesztéspolitikai szemléletű helyiséggazdálkodásban.

Először is: a törvény főszabályként előírja a versenyeztetést, amit a gyakorlat gyakran kivételek nélkül érvényesít, a döntéshozatalt a legmagasabb árajánlat felé tolva. Ez a mechanizmus rendszerint a városképi szempontból kedvezőtlen, de magas profittartalmú funkcióknak (raktározás, spekulatív célú ingatlanfelhalmozás) kedvez, kiszorítva a kisebb profitrátával dolgozó, de közösségi értéket teremtő bérlőket.

Másodsorban komoly akadályt jelent az időbeli korlát is: a törvény a bérleti időt főszabályként 15 (+5) évben maximálja. Ez gyakran elégtelen a tőkeintenzív, 20-25 éves megtérülésű, jelentős felújítást igénylő beruházásokhoz. Bár léteznek alternatív konstrukciók (pl. koncesszió), ezek adminisztratív és politikai kockázatai miatt a kkv-szektor számára nem jelentenek reális opciót.

Piacromboló helyi szabályozás

A törvényi szigort sok esetben rendeleti szintű korlátozások fokozzák. Negatív példa a Fővárosi Önkormányzat által kezelt aluljárókban az idei évtől érvényes helyben sütési tilalom. Az intézkedés rekordmagas üresedéssel és funkcionális problémákkal küzdő csomópontokat érint, amelyek az átmenőforgalom miatt kulcsszerepet játszhatnának a közterületi minőség formálásában.

A tiltó szabályozás azonban tovább növeli az üresedést, és ellehetetleníti az európai nagyvárosokban bevált, „commuter” célközönségre építő vendéglátóipari szolgáltatásokat.

A vagyonrendeletekben rögzített törzsvagyon–üzleti vagyon besorolás merevsége szintén strukturális probléma. A forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes ingatlanok átminősítése nehézkes, így az eljárási kötöttségek adminisztratív úton gátolják a piaci igényekhez igazodó vagy fejlesztéspolitikai szempontból kívánatos funkcióváltást. A szabályozás a gyakorlatban a kockázatkerülést és a status quo fenntartását jutalmazza a stratégiai portfóliófejlesztéssel szemben.

Szervezeti és szemléletbeli problémák

Az önkormányzatok többsége nem rendelkezik érdemi vagyongazdálkodási stratégiával. Ahol létezik ilyen dokumentum, az gyakran csak a gazdasági terv mellékleteként, pusztán adminisztratív, leíró állapotrögzítésként funkcionál („mit birtoklunk?”), és nem proaktív, a célokhoz eszközöket rendelő cselekvési tervként („mit kezdünk vele?”). Hiányoznak belőlük a világos városfejlesztési célok, valamint az ezekhez rendelt kimeneti indikátorok, feladatok, felelősök és határidők.

Egy átfogó stratégiát azonban a jelenlegi szervezeti, menedzsmentkapacitásokkal eleve nehézkesen lehetne végrehajtani. Néhány nagyobb önkormányzat kivételével a vagyongazdálkodás sok helyen alulméretezett, eseti ügyintézésre berendezkedett apparátusokra épül, ahol nincs idő, kapacitás és kompetencia a portfóliószemléletű, proaktív irányításra. A döntések így gyakran „ügyenként” születnek, nem pedig települési szintű stratégia mentén.

A tulajdonosi kontroll alapja a mérhető teljesítmény lenne, de a modern vagyonkezelés kulcsmutatói – mint a portfólió kihasználtsági rátája, az eszközarányos jövedelmezőség vagy az átlagos üresedési idő – jellemzően nem szerepelnek a beszámolókban.

A működés torz ösztönzőrendszerére jó példa a Budapest Fővárosi Vagyonkezelő 2025. évi üzleti terve: a bevételek 92,7%-a közfeladat-ellátási tevékenységekből származik, míg a piaci, bevételtermelő tevékenység aránya elenyésző. Ebben a modellben a cég nem a portfólió piaci bevételének maximalizálásában, hanem a működés adminisztratív értelemben vett „szabályosságában” érdekelt.

Hiányzó értékesítési kultúra

A bérbeadási folyamatban az önkormányzat nem partnerként, hanem hatóságként lép fel: hiányzik a tudatos „customer journey”, nincs, aki végigkísérje a bérlőt a folyamaton.

A legtöbb önkormányzatnál nem létezik proaktív sales tevékenység, a hivatali bürokrácia pedig gyakran akadályozó tényezőként, nem pedig szolgáltatóként jelenik meg.

A pályázatra kiírt helyiségek sokszor az önkormányzati honlapok aloldalain, érdemi kommunikáció, minőségi fotók és megfelelő műszaki leírás nélkül jelennek meg, gyakran egyetlen, dedikált megtekintési időponttal. Ez a gyakorlat minden modern értékesítési technikát nélkülöz: hiányzik a proaktivitás, a potenciális bérlők gyakran nem is értesülnek a lehetőségről, vagy a nehézkes folyamat már az elején elriasztja őket.

Emellett az üres üzletek kirakatain gyakran nincs feltüntetve telefonszám, vagy akár egy egyszerű „kiadó” tábla sem. Ennek eredménye, hogy gyakran azok lépnek be a területre, akik a magánpiacon nem hitelképesek, vagy akik a bürokrácia útvesztőiben speciális helyismerettel és kapcsolatokkal bírnak.

Egyszerű járókelőknek fel sem tűnhet, de a kirakaton látható papírok azt jelzik, hogy a helyiség kiadó. (Fotó: Lopez Benjamin)

Pályáztatási anomáliák

A rendszer strukturális hiányossága, hogy a piaci kereslet és a közszféra kínálata a gyakorlatban sokszor nem találkozik. Gyakori jelenség, hogy az önkormányzatok az ingatlanokat műszaki állapotukra vagy a dokumentáció hiányosságaira hivatkozva tartósan kivonják a hasznosításból. Ennek látványos példái a budapesti aluljárókban, vagy a 3-as metró felújított állomásain megtalálható üres helyiségek, ahol a látható piaci potenciál ellenére frekventált ingatlanok állnak évekig üresen.

Üresen álló üzlethelyiségek a Deák Ferenc téri aluljáróban. (Fotó: Lopez Benjamin)

A másik piaci korlát a pályáztatás ad hoc jellege. Sok önkormányzat évente mindössze 1-2, alig kommunikált, néhány hetes pályázati ablakot nyit meg. A szűk és kiszámíthatatlan időkeret nem hagy valódi reagálási lehetőséget a jelentkezők számára.

Sok önkormányzati helyiség még a legfrekventáltabb környékeken is alulhasznosítva áll. A fotón látható ingatlan mindössze két perc sétára található a Váci utcától. (Fotó: Lopez Benjamin)

Extrém belépési küszöbök

Aki mégis elindulna, azt a magánpiachoz képest irreálisan magas belépési küszöbök fogadják. Számos helyen 6 havi óvadékot kérnek előre, emellett a leromlott állapot miatt sokmilliós, azonnali felújítási kötelezettséget írnak elő, amit nem, vagy csak részben írnak jóvá. A döntéshozatal lassú, gyakran több bizottsági körön át húzódik, így a pályázattól a kulcsátadásig akár 4-6 hónap is eltelhet – amit egy induló vállalkozás üzleti terve nem bír el.

A bizalomhiány csapdája

Miért kell 30 oldalnyi dokumentáció és 6 hónapos procedúra egy húsz négyzetméteres pince bérléséhez? A válasz nem csupán a bürokráciában, hanem egy mélyebb intézményi jelenségben keresendő. Teveli-Horváth Dorottya, a témában kutatást végző szakértő doktori disszertációjában ezt „alacsony bizalmi egyensúlynak” nevezi.

A rendszer alapfeltevése a kölcsönös gyanakvás. Az önkormányzatok alacsony bizalmi pozícióban vannak a piaci szereplőkkel szemben, ezért kérnek túlzott biztosítékokat és alkalmaznak merev szerződéseket. A vállalkozók pedig bizalmatlanok a politikai kockázatok, az esetleges szerződésmódosítások vagy jóváhagyási bizonytalanságok miatt, ezért nem ruháznak be hosszú távon.

Az így kialakuló „bizalmatlansági felár” sokszor még a nominálisan olcsó önkormányzati helyiséget is drágábbá teszi a piaci alternatíváknál.

A stratégia hiánya, a hiányos ingatlannyilvántartások, a torz ösztönzők és a szervezeti tehetetlenség együttese alkotja azt az intézményi válságot, amely az önkormányzati helyiséggazdálkodást negatív spirálba taszítja.

A következő részben azt vizsgáljuk meg, hogyan válik a helyiségvagyon „negatív vagyonná”, és miért vált a helyiséggazdálkodás mára számos önkormányzatnál veszteségtermelő ágazattá.

Címlapkép forrása: Lopez Benjamin