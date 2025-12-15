Asztalra csap Újbuda, véget vethet a kiemelt óriásberuházásoknak

"Újbuda vizsgálja annak jogi lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróságtól kérjen jogi védelmet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal szemben. A kerületben jelenleg 19 ilyen építkezés zajlik, ami közel 10 ezer lakást, tehát nagyságrendileg 20-30 ezer új lakost jelent" - írja a poszt.

A kerület úgy látja: ezek a beruházások évtizedekre meghatározzák Újbuda városszerkezetének alakulását, jelentős mértékben terhelve a már itt élők és a jövőben ide költözők környezetét.

Az építkezéseket azonban nem követi a humán-infrastruktúra fejlesztése, nincs elegendő orvosi rendelő, bölcsőde, iskolai férőhely; nem áll rendelkezésre a megfelelő úthálózat, parkolóhely és közösségi közlekedés, ami rontja az életminőséget. Ezt a képviselő testület elfogadhatatlannak tartja.

Ezért a képviselő-testület arról döntött, felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a kormány kiemelő döntései elleni megtehető lehetséges jogi lépések körét,

ideértve az Alkotmánybíróság részére benyújtandó alkotmányjogi panaszt is,

és szükség szerint gondoskodjon e jogi lépések végrehajtásáról.

A képviselő-testület ugyanakkor elvárja a kormánytól, hogy biztosítsa azokat a pénzügyi forrásokat, amelyekből végrehajthatók azon közösségi és közúti közlekedési, köznevelési, egészségügyi és zöld fejlesztések, amelyekből megvalósítható az új lakók megfelelő színvonalon történő kiszolgálása, a már itt élők megfelelő életkörülményeinek fenntartása - zárul a poszt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images