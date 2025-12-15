  • Megjelenítés
Jön az év eleji ingatlanos bemelegítés a legkiválóbb szakértőkkel − Most a legjobb árakon regisztrálhat!
Jön az év eleji ingatlanos bemelegítés a legkiválóbb szakértőkkel − Most a legjobb árakon regisztrálhat!

Közeleg az év vége, de már most érdemes készülni a hazai ingatlanpiac kiemelt évindító szakmai és networking találkozójára, ahol tágabb perspektívából indítjuk az évet: makrogazdaság, finanszírozás, szabályozás, energia, jövőkutatás, klíma és társadalmi trendek – ezek uralják a kihagyhatatlan Gránit PólusPortfolio Property Warm Up 2026 Konferencia napirendjét. Regisztráljon most a legjobb árakon, és legyen az első 100 jegyvásárló között, hogy adott esetben különkedvezménnyel élhessen!

Az ingatlanpiac rezdülései naponta elérnek minket – a lendületet azonban közösen tudjuk tartóssá tenni. A Gránit Pólus–Portfolio Property Warm Up 2026 azon ritka évindító alkalom, ahol az elmaradhatatlan találkozás, információcsere és kapcsolatépítés mellett kitekintünk azokra a nagy hatású tényezőkre is, amelyek közvetetten, mégis döntően formálják a piacot.

Makrogazdasági és finanszírozási kilátások, globális pénz- és energiapiaci várakozások, klímaváltozás, társadalmi átalakulások és a következő generációk elvárásai – mindez egy színpadon, gyakorlati fókuszú előadásokkal és érdemi vitákkal. A regisztráció elindult!

Kiemelt témák:

  • A választások árnyékában – bénítja vagy pörgeti a piacot a tavaszi voksolás?
  • Finanszírozás, fejlesztés, befektetés, energia, szabályozás – a piac mozgatórugói
  • Hol tart a világ a kockázati ciklusban? Fék vagy gáz?
  • Jön már a fordulat? – Fókuszban a várostervezés és -fejlesztés
  • Miben van idén az üzlet? – Biztonsági játék vagy itt az ideje a rizikónak?
  • Portfolio „Top50 ingatlanpiaci szereplő” – exkluzív évindító szakmai találkozó és networking

Regisztráljon most, és legyen az első 100 jegyvásárló között, akik adott esetben különkedvezménnyel élhetnek.

