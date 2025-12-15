  • Megjelenítés
Leverné az ingatlanpiacot az Európai Bizottság – itt a nagy terv
Leverné az ingatlanpiacot az Európai Bizottság – itt a nagy terv

Európa-szerte elszabadultak a lakásárak, az Európai Bizottság erre reagálva most megpróbál közös uniós választ adni. Brüsszel pénzt szabadítana fel, belenyúlna a szabályozásba, és nyíltan politikai kockázatként kezeli a tétlenséget – derül ki a Politico beszámolójából.

Az Európai Bizottság ezen a héten fogadja el az EU első megfizethető lakhatási tervét. Dan Jørgensen lakhatási biztos szerint a válság tömegeket érint. Nem egy-egy nagyváros problémájáról van szó. Az eddigi uniós passzivitás szerinte nem tartható fenn.

A legkonkrétabb lépés az állami támogatási szabályok módosítása.

A tagállamok eddig jellemzően csak a legszegényebbeknek építhettek közpénzből lakásokat. Az új szabályok ezt kiterjesztenék azokra is, akik kiszorultak a piacról. Ide tartozik a középosztály jelentős része is.

A csomag eszközöket adna a rövid távú lakáskiadás kezelésére. Barcelona, Firenze vagy Prága példája azt mutatja, hogy a turistalakások feszítik a piacot. Egyes városrészekben az állomány ötöde rövid távra van kiadva.

Az Európai Bizottság nem tiltana, de jogi és adminisztratív mozgásteret adna a helyi döntéshozóknak a lakhatási helyzet segítésére az Airbnb-kiadás korlátozásával.

Új elem a lakáspiaci spekuláció feltérképezése az uniós szabályozásban. Az Európai Bizottság adatokat gyűjtene arról, mennyiben vált a lakás befektetési eszközzé. Jørgensen szerint a piac pénzügyiesedése torzítja az árakat. A konkrét szabályozás azonban politikailag megosztó kérdés marad.

A terv része egy uniós építési stratégia is, amelynek célja a szabványok összehangolása és az engedélyezés egyszerűsítése.

Így az egyik tagállamban gyártott, olcsóbb építőanyag könnyebben használható lenne máshol. A csomag a hajléktalanság kezelésére is kitér, uniós szinten több mint egymillió embert érintve.

Jørgensen hangsúlyozza: az Európai Bizottság nem von el hatáskört. A végrehajtás a tagállamok kezében marad. Ugyanakkor figyelmeztet: a lakhatási válság politikai következményekkel jár. Aki nem reagál, teret enged a populistáknak.

