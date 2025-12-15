Spanyolország azt mondta, elég! – Gigantikus bírságot kapott az Airbnb

A baloldali spanyol kormány, valamint több önkormányzat és regionális hatóság igyekszik visszaszorítani az olyan platformokon keresztül kínált rövid távú lakáskiadást, mint az Airbnb vagy a Booking.com. Sokan ezeket a szolgáltatásokat teszik felelőssé a lakhatási válságért, mert csökkentik a helyi lakosok számára elérhető, megfizethető otthonok számát.

Az Airbnb júliusban mintegy 65 ezer hirdetést távolított el, amelyeket a minisztérium szerint engedély nélkül, szabályszegő módon tettek közzé.

A most kiszabott bírság az illegális hirdetésekből származó nyereség hatszorosának felel meg.

Ez a második legnagyobb összeg, amelyet a tárca valaha fogyasztóvédelmi ügyben megállapított – mondta Pablo Bustinduy fogyasztóvédelmi miniszter.

Az Airbnb fellebbezést nyújtott be. A vállalat közleménye szerint a minisztérium intézkedései ellentétesek a hatályos spanyol jogszabályokkal, ezért a döntést bíróságon támadják meg. A cég hozzátette, hogy a rövid távú bérbeadás szabályai júliusban megváltoztak, és azóta a lakásügyi minisztériummal együttműködve dolgoznak az új regisztrációs rendszer bevezetésén. Január óta több mint 70 ezer hirdetéshez rendeltek nyilvántartási számot.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a bírság a lakhatási válság kezelését szolgálja.

Emberek ezrei élnek a létminimum határán a lakhatási költségek miatt, miközben néhányan meggazdagodnak olyan üzleti modellekből, amelyek kiűzik az embereket otthonaikból

– fogalmazott Bustinduy.

A turizmus miatti spanyolországi lakhatási válságról ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Címlapkép forrása: Manu Alvarez/NurPhoto via Getty Images