Mégsem épül Trump-hotel Magyarország szomszédjában: akkora botrány kerekedett, hogy félreáll az amerikai elnök veje

A jelentős projekteknek egyesíteniük kellene az embereket, nem megosztani őket. A szerb nép és Belgrád iránti tiszteletből visszavonjuk pályázatunkat, és félreállunk

- közölte Jared Kushner magántőke-befektetési cége, az Affinity Partners szóvivője azután, hogy Szerbia szervezett bűnözéssel foglalkozó ügyésze hétfőn hivatali visszaélés és okirat-hamisítás miatt vádat emelt Nikola Selaković kulturális miniszter és három másik tisztviselő ellen.

A belgrádi beruházás körüli vita azután mérgesedett el, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök kormánya megpróbálta eltávolítani a helyszín, a Jugoszláv Néphadsereg egykori főparancsnokságának műemlékvédelmi besorolását, hogy azt Kushner cégének adhassa át.

Az MTI szerint a vezérkar épületét 1999-ben, a NATO Jugoszlávia elleni bombázásának idején érte végzetes találat. A romokat 14 éven át nem takarították el. A terület rendezése 2013-ban kezdődött el, és a törmeléket elhordták, ám a horvát fehér márvánnyal és szerb vörös mészkővel burkolt épület vázát megtartották azért, hogy a Jugoszlávia elleni légicsapásokra emlékeztessen, melyek a Slobodan Milošević szerb elnök vezette etnikai tisztogatás megállítását célozták.

Trump’s son-in-law will not build a hotel in Belgrade: the iconic General Staff building will not be demolishedJared Kushner’s company has withdrawn from a project to build a Trump-branded hotel in Serbia, The New York Timesreports.The announcement came just hours after… pic.twitter.com/Jp1DKYGoOy https://t.co/Jp1DKYGoOy — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

Az Affinity Global Development eredetileg 99 évre bérelte ki a területet, és

egy 1500 szobás hotelkomplexum felépítését tervezte, melyet a Trump Organization márkaneve alatt üzemeltettek volna

– Kushner erről sógorával, Eric Trumppal egyeztetett.

Az amerikai elnök veje Donald Trump első ciklusa után kapcsolódott be a projektbe. Elmondása szerint Belgrád egyre pezsgőbb fejlődése vonzotta a Balkánra: az ingatlanárak emelkedtek, és számos új lakópark alapkövét tették le. A Wall Street Journal szerint Richard Grenell, Trump korábbi balkáni különmegbízottja hívta fel a figyelmét a lehetőségre. Kushner a 2024 elején kötött megállapodást a Vučić-kormánnyal a projektről, melybe partnereket is bevont: közös vállalatot alapított az Eagle Hillsszel, egy belgrádi tapasztalattal rendelkező egyesült arab emírségekbeli fejlesztőcéggel.

A WONDERFUL CHRISTMAS MIRACLE!!!!!Donald Trump’s son-in-law, Jared Kushner, has abandoned plans to build a Trump-branded luxury hotel and real estate complex in Belgrade, Serbia.According to The Wall Street Journal, the decision ends a controversial project that sparked… pic.twitter.com/IRp3GyBuFd https://t.co/IRp3GyBuFd — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) December 15, 2025

A szervezett bűnözés elleni ügyészség azonban keresztbe tett mindennek, amikor egy kormánytisztviselőt okirat-hamisítás gyanújával letartóztattak, és nyomozást indítottak.

a kormánypárt ezután válaszul fénysebességgel vert át két törvényt a belgrádi parlamenten, amelyek megvonták a helyszín védett státuszát számos más régi középülettel egyetemben.

Az ellenzék alkotmányellenesnek és korruptnak nevezte a lépést, és szerintük az oroszbarát Vučić kormánya csak az Egyesült Államok kegyeit keresi, például az ország egyetlen olajfinomítójára kivetett szankciók esetleges feloldása kapcsán.

A társadalmi felháborodás jelentőssé vált: a szerb ellenzék nemcsak korrupcióval, hazaárulással is vádolta a Vučić-kormányt, mondván, feladnák a szerb nemzetet máig megrengető NATO-bombázás emlékhelyét. Az utcákra diákok ezrei vonultak ki.

A hotelépítést az Egyesült Államokban is bírálat érte a demokraták és a balkáni háború egykori NATO-parancsnoka részéről, ugyanis a belgrádi kormány előírta volna, hogy Kusheréknek a felépítményt "a NATO-agresszió valamennyi áldozatának szentelt emlékművel" kellett volna kiegészítenie.

A szerb elnök az elmúlt napokban azt ígérte, hogy megkegyelmez a hotelügyben érintett tisztviselőknek, és egyre élesebben támadta az eljárást indító ügyészséget. Vučić elmondása szerint az üzletnek nem volt semmi köze a politikához, csupán egy évek óta romokban álló belvárosi területet akarnak újjáépíteni.

Ennek ellenére döntött most úgy Kushner, hogy kiszáll az üzletből.

Trump veje korábban azt nyilatkozta, hogy a republikánus elnök újraválasztása ellenére nem tér vissza a kormányzati munkába, mostanra azonban kulcsszerepet vállalt az orosz-ukrán háborút lezárandó béketárgyalásokban, épp úgy, mint az idei gázai tűzszüneti alkuban.

Kushner mindeközben szakadatlanul a 4,8 milliárd dolláros vagyont kezelő Affinity Partners élén áll, amelyet nagyrészt közel-keleti kormányok finanszíroznak.

A cég például részt vesz az Electronic Arts rekordösszegű, 55 milliárd dolláros felvásárlásában, és támogatja a Paramount ajánlatát a Warner Bros. megvételére.

Az Egyesült Államokban a magas rangú kormányzati tisztviselőknek rendszerint meg kell válniuk magánbefektetéseiktől az összeférhetetlenség elkerülése érdekében. Kushnerre azonban ez nem vonatkozik, mivel informális, fizetetlen tanácsadóként dolgozik. Állítása szerint azt közölte befektetőivel, hogy ne számítsanak kedvező bánásmódra az Egyesült Államok részéről. Kushner októberben úgy nyilatkozott:

Senki nem mutatott rá egyetlen esetre sem, amikor Steve [Witkoff] vagy én olyan politikát vagy dolgot folytattunk volna, ami nem Amerika érdekét szolgálta.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Krisztina Kormilicina