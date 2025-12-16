  • Megjelenítés
Mi vár a régiós ingatlanpiacra? - Megjelent a Colliers előrejelzése
Ingatlan

Mi vár a régiós ingatlanpiacra? - Megjelent a Colliers előrejelzése

Portfolio
Az irodakínálati rés folytatódását prognosztizálja Lengyelországban és Szlovákiában 2026-ra a Colliers, miközben a prémium lokációkban bérleti díjnyomással, Bulgáriában az irodai jelenlét újbóli erősödésével számol a cég. A retail parkok várhatóan multifunkcionális formátumokká fejlődnek, és még kisebb városok felé is terjeszkednek, míg a logisztikai kereslet a legtöbb CEE-országban továbbra is erős marad – különösen Csehországban és Magyarországon. A lakáspiacon további növekedés várható Lengyelország BTR- és PBSA-szektoraiban, valamint folytatódó áremelkedésre számítanak Romániában és Magyarországon.

A Colliers közzétette legújabb jelentését „CEE-6: Highlights 2025 & Predictions 2026” címmel, amely áttekintést ad a gazdasági és ingatlanpiaci trendekről Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában.

A tanulmány szerint 2025-ben mérsékelt gazdasági fellendülés, csökkenő infláció és egyre hangsúlyosabb stratégiai fókusz jellemezte a fenntarthatóság területét – miközben az ingatlanpiacokat a modernizáció, az új irodakínálat szűkössége, az erős logisztikai kereslet és a retail parkok folyamatos bővülése határozta meg.

A régiós GDP-növekedés 2025-ben átlagosan 2,5%-ot ért el, az infláció pedig 4,4%-ra mérséklődött, ami több piacon is erősítette a befektetői bizalmat. A jelentés ugyanakkor kiemeli, hogy a geopolitikai helyzet és a fiskális korlátok továbbra is jelentős kockázati tényezők 2026-ra nézve.

A Colliers a vizsgált piacokon korlátozott új irodafejlesztést, felgyorsult modernizációt és a korszerűtlen épületek átalakítását emeli ki, valamint a retail parkok domináns fejlesztési volumenét – amelyet Csehországban és Romániában erős high-street fejlődés is támogat. Az ipari és logisztikai szegmens maradt a legdinamikusabb, rekord kereslettel Romániában és jelentős ázsiai beruházásokkal, amelyek átrendezik a magyar és szlovák piacokat. Lengyelország vezeti az intézményi lakásbérleti szektort, míg Bulgária profitált a schengeni csatlakozásból és az euró bevezetésére való felkészülésből. Az ESG-elvárások tovább erősödtek, miközben az energiaköltségek és az üzemeltetési kiadások egyre jelentősebben befolyásolják a bérlői döntéseket.

2026-ra a Colliers folytatódó irodakínálati rést prognosztizál Lengyelországban és Szlovákiában, a prémium lokációkban bérleti díjnyomással, valamint az irodai jelenlét újbóli erősödésével Bulgáriában. A retail parkok várhatóan multifunkcionális formátumokká fejlődnek, és még kisebb városok felé is terjeszkednek, míg a logisztikai kereslet a legtöbb CEE-országban továbbra is erős marad – különösen Csehországban és Magyarországon. A lakáspiacon további növekedés várható Lengyelország BTR- és PBSA-szektoraiban, valamint folytatódó áremelkedés Romániában és Magyarországon.

A technológia és a fenntarthatóság az új fejlesztések alapkövetelményeivé válnak, amelyeket az AI, az automatizáció és az intelligens energiarendszerek térnyerése hajt. Ezzel párhuzamosan azonban

a geopolitikai bizonytalanság, a munkaerőhiány és a magas költségek továbbra is kihívást jelentenek a projektek megvalósítása során.

