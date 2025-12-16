Otthon Start: két újabb lakásfejlesztést nyilvánít kiemelt beruházássá a kormány

  • Megjelenítés
A kormány hétfőn este társadalmi egyeztetésre bocsátott két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztést – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós államtitkár.

Facebook-oldalán azt írja, a két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből

  • 470 lakás a XIII. kerületben
  • 669 lakás a XVIII. kerületben

valósulhat meg. A rendelettervezet alapján az alábbi fővárosi fejlesztések "gyorsítópályás" engedélyeztetéséről van szó.

Panyi Miklós azt írja, az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer, Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. A most társadalmi egyeztetésre bocsátott két projekttel már közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma.

A 13 ezer lakásból 9200 Budapesten valósulhat meg.

A következő években több tízezer, a fix 3%-os hitellel megvásárolható, megfizethető lakás megépítésére számít a kormány az országban, amelyektől azt remélik, hogy „radikálisan bővítik az újépítésű lakáskínálatot, amellyel több évre gátat szabnak a lakásárak növekedésének.”

Dr. Panyi Miklós
Miniszterelnökség, miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár
Dr. Panyi Miklós
Miniszterelnökség, miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár
Budapesten született. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola diákja, 2009-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát, majd 2015-ben a Közép-európai Egyetem (CEU) n
