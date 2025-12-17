  • Megjelenítés
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany

Portfolio
Szerdán újra birtokba vehetik az autósok az eddig lezárt M30-as gyorsforgalmi utat – írta közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium kedden, majd röviddel ezután vissza is vonta a bejelentést, mondván, hogy mivel az építést végző Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni azért, hogy a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni, mégsem nyitják meg a szakaszt.
A mostani huzavona egy újabb állomása a minisztérium és az osztrák vállalat közötti összefeszülésnek. Korábban Lázár János miniszter élesen bírálta a kivitelezőt, mondván, hogy az nem teljesítette határidőre a megbeszélt javításokat, illetve a vállalat

nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért

- írta a minisztérium legutóbbi közleményében.

A Strabag egyelőre nem reagált megkeresésünkre, amint válasz érkezik a vállalattól, cikkünket frissítjük.

Korábban a cég elmondta, hogy az átadást követően közel egy évvel megjelenő burkolatrepedések hátterében korábban nem ismert talajvízmozgás állt – jó eséllyel emiatt nem kíván garanciát vállalni a cég arra, hogy a jövőben nem fog ilyesmi előfordulni, hiszen erre sem számított.

Kedd délutáni közleményük szerint a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a minisztérium képviselői helyszíni szemlén ellenőrizték a lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát, és akkor még mindent rendben találtak a szakemberek, emiatt megnyithatónak értékelték az érintett útszakaszt.

A Strabag számára monitoring tervet készítettek, amely részletesen tartalmazza, hogy az átadás után mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie, illetve az adatokból majd kiértékelő jelentést is kell készítenie.

A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, és a felszín alatti mérések további fenntartására

és a garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a cég továbbra is köteles elvégezni. 

Kedd este azonban a minisztérium újabb közleményt adott ki arról, hogy mivel a „Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért," így

az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát.

„A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni” – írja közleményében az ÉKM.

Lázár János hajthatatlan: már két céggel harcol a miniszter

2026-ig húzódhat az autópálya javítása, pedig Lázár János már idénre várta

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

