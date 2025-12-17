Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany

A mostani huzavona egy újabb állomása a minisztérium és az osztrák vállalat közötti összefeszülésnek. Korábban Lázár János miniszter élesen bírálta a kivitelezőt, mondván, hogy az nem teljesítette határidőre a megbeszélt javításokat, illetve a vállalat
nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért
- írta a minisztérium legutóbbi közleményében.
A Strabag egyelőre nem reagált megkeresésünkre, amint válasz érkezik a vállalattól, cikkünket frissítjük.
Korábban a cég elmondta, hogy az átadást követően közel egy évvel megjelenő burkolatrepedések hátterében korábban nem ismert talajvízmozgás állt – jó eséllyel emiatt nem kíván garanciát vállalni a cég arra, hogy a jövőben nem fog ilyesmi előfordulni, hiszen erre sem számított.
Kedd délutáni közleményük szerint a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a minisztérium képviselői helyszíni szemlén ellenőrizték a lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát, és akkor még mindent rendben találtak a szakemberek, emiatt megnyithatónak értékelték az érintett útszakaszt.
A Strabag számára monitoring tervet készítettek, amely részletesen tartalmazza, hogy az átadás után mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie, illetve az adatokból majd kiértékelő jelentést is kell készítenie.
A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, és a felszín alatti mérések további fenntartására
és a garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a cég továbbra is köteles elvégezni.
Kedd este azonban a minisztérium újabb közleményt adott ki arról, hogy mivel a „Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért," így
az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát.
„A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni” – írja közleményében az ÉKM.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
