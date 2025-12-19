Hetedszer ünnepel együtt a szakma csúcsa − Megnyílt a regisztráció a Portfolio Építőipar 2026-ra

Újra együtt a szakma csúcsa! A Portfolio Építőipar 2026 konferencián a hazai építőipar meghatározó szereplői és véleményvezérei vitatják meg az ágazat legégetőbb pénzügyi, üzleti, szabályozási és hatékonysági kérdéseit.

A programban a piac jövőjének bemutatása mellett valódi tapasztalatok, működő megoldások és stratégiai irányok kapnak hangsúlyt – tárgyilagosan, gyakorlatorientáltan.

A rendezvény nem csupán szakmai fórum, hanem kiemelkedő üzleti találkozóhely is: több mint 500 vezető építőipari szereplővel kínál egész napos, prémium networking lehetőséget, majd kötetlen hangulatú esti állófogadással zárul.

Partnereink számára élményalapú és termékbemutatásra alkalmas megjelenési felületeket, standokat és szolgáltatásokat biztosítunk, hogy a legfontosabb döntéshozókat közvetlenül érjék el.

Kiemelt témáink:

Építésügy és szabályozás – Jönnek még törvények?

Fókuszban: OSP-os lakóparkok és megújuló rozsdaövezetek

Megindulnak az állami beruházások? Mik adhatnak lökést 2026-ban? – Infrastruktúra-fejlesztés, mélyépítés, felújítási program

Építőanyagok, védjegyek, protekcionizmus, kiszolgáltatottság, alapanyagháború és kereskedelem

Árak, kereslet, kínálat. Hogy alakul a jövedelmezőség? Digitalizálódunk tovább?

Ingatlanpiaci körkép – Mekkora a piaci igény?

Az időzített bomba: munkaerő, képzések és szakemberhiány

Tervezés, mérnöki kihívások, építészi feladatok a megváltozó szabályozási és piaci körülmények között

A nehezebb időkben is építsük közösen tovább a hazai építőipart! Legyen ott Ön is a díjátadón, ünnepeljük együtt az ágazat sikereit, és kapcsolódjon a piac kulcsszereplőihez a konferenciát követő állófogadáson. Regisztráljon, és találkozzunk a Portfolio Építőipar 2026-on!

Címlapkép forrása: ALL RIGHTS RESERVED!