Hetedszer ünnepel együtt a szakma csúcsa − Megnyílt a regisztráció a Portfolio Építőipar 2026-ra
Portfolio
A hazai építőipar legfontosabb üzleti találkozója 2026-ban hetedik alkalommal tér vissza: a Portfolio Építőipar 2026 konferencia egy egész napos szakmai és véleményvezér fórum, egyben a szektor leghatékonyabb networking eseménye, amely esti állófogadással és díjátadóval koronázza meg a programot. Biztosítsa helyét most, az első száz jegyvásárló ráadásul különleges kedvezményben részesül!

Újra együtt a szakma csúcsa! A Portfolio Építőipar 2026 konferencián a hazai építőipar meghatározó szereplői és véleményvezérei vitatják meg az ágazat legégetőbb pénzügyi, üzleti, szabályozási és hatékonysági kérdéseit.

A programban a piac jövőjének bemutatása mellett valódi tapasztalatok, működő megoldások és stratégiai irányok kapnak hangsúlyt – tárgyilagosan, gyakorlatorientáltan.

Építőipar 2026
Regisztráljon most a szakma csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

A rendezvény nem csupán szakmai fórum, hanem kiemelkedő üzleti találkozóhely is: több mint 500 vezető építőipari szereplővel kínál egész napos, prémium networking lehetőséget, majd kötetlen hangulatú esti állófogadással zárul.

Partnereink számára élményalapú és termékbemutatásra alkalmas megjelenési felületeket, standokat és szolgáltatásokat biztosítunk, hogy a legfontosabb döntéshozókat közvetlenül érjék el.

Kiemelt témáink:

  • Építésügy és szabályozás – Jönnek még törvények?
  • Fókuszban: OSP-os lakóparkok és megújuló rozsdaövezetek
  • Megindulnak az állami beruházások? Mik adhatnak lökést 2026-ban? – Infrastruktúra-fejlesztés, mélyépítés, felújítási program
  • Építőanyagok, védjegyek, protekcionizmus, kiszolgáltatottság, alapanyagháború és kereskedelem
  • Árak, kereslet, kínálat. Hogy alakul a jövedelmezőség? Digitalizálódunk tovább?
  • Ingatlanpiaci körkép – Mekkora a piaci igény?
  • Az időzített bomba: munkaerő, képzések és szakemberhiány
  • Tervezés, mérnöki kihívások, építészi feladatok a megváltozó szabályozási és piaci körülmények között

A nehezebb időkben is építsük közösen tovább a hazai építőipart! Legyen ott Ön is a díjátadón, ünnepeljük együtt az ágazat sikereit, és kapcsolódjon a piac kulcsszereplőihez a konferenciát követő állófogadáson. Regisztráljon, és találkozzunk a Portfolio Építőipar 2026-on!

