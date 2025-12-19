Hetedszer ünnepel együtt a szakma csúcsa − Megnyílt a regisztráció a Portfolio Építőipar 2026-ra

Újra együtt a szakma csúcsa! A Portfolio Építőipar 2026 konferencián a hazai építőipar meghatározó szereplői és véleményvezérei vitatják meg az ágazat legégetőbb pénzügyi, üzleti, szabályozási és hatékonysági kérdéseit.
A programban a piac jövőjének bemutatása mellett valódi tapasztalatok, működő megoldások és stratégiai irányok kapnak hangsúlyt – tárgyilagosan, gyakorlatorientáltan.
A rendezvény nem csupán szakmai fórum, hanem kiemelkedő üzleti találkozóhely is: több mint 500 vezető építőipari szereplővel kínál egész napos, prémium networking lehetőséget, majd kötetlen hangulatú esti állófogadással zárul.
Partnereink számára élményalapú és termékbemutatásra alkalmas megjelenési felületeket, standokat és szolgáltatásokat biztosítunk, hogy a legfontosabb döntéshozókat közvetlenül érjék el.
Kiemelt témáink:
- Építésügy és szabályozás – Jönnek még törvények?
- Fókuszban: OSP-os lakóparkok és megújuló rozsdaövezetek
- Megindulnak az állami beruházások? Mik adhatnak lökést 2026-ban? – Infrastruktúra-fejlesztés, mélyépítés, felújítási program
- Építőanyagok, védjegyek, protekcionizmus, kiszolgáltatottság, alapanyagháború és kereskedelem
- Árak, kereslet, kínálat. Hogy alakul a jövedelmezőség? Digitalizálódunk tovább?
- Ingatlanpiaci körkép – Mekkora a piaci igény?
- Az időzített bomba: munkaerő, képzések és szakemberhiány
- Tervezés, mérnöki kihívások, építészi feladatok a megváltozó szabályozási és piaci körülmények között
A nehezebb időkben is építsük közösen tovább a hazai építőipart! Legyen ott Ön is a díjátadón, ünnepeljük együtt az ágazat sikereit, és kapcsolódjon a piac kulcsszereplőihez a konferenciát követő állófogadáson. Regisztráljon, és találkozzunk a Portfolio Építőipar 2026-on!
Címlapkép forrása: ALL RIGHTS RESERVED!
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Az egyik legfontosabb szövetségesénél járt az ukrán elnök.
A standard kategóriában folytatja Balogh Petya cége
Lezajlott a tőkebevonás.
Bejglit boltból pár száz forintért? A minőségi változatot 3500 forintnál olcsóbban nem lehet kihozni
Nagy átlagban 4-5000 forint között mozog az áruk a cukrászdáknál.
Mureșan: világos rendszert szeretnénk az EU-források befagyasztására
Meghúzta vörös vonalait az uniós kifizetések jövőjéért felelő jelentéstevő.
Ilyen még nem volt: Ukrajna ott csapott le az oroszokra, ahol senki sem számított rá
Akcióba lendült az SZBU.
Súlyos következményekkel járhat, ha óvatlanul manipulálják a tőkepiacot
Az MNB piacellenőrzési és kibocsátói felügyeleti főosztály vezetőjének írása.
Drasztikus változás jön szilveszterkor - itt vannak a tudnivalók
Könnyen repülhet a bírság.
Dollármilliárdos iparág épült az AI csalások köré - Így védekezhetnek a magyar vállalatok
Nemes Imrét, a Magyar Telekom kiberbiztonsági területének üzleti vezetőjét kérdeztük.
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Az inflációval együtt a prémium állampapír ideje is lecsengőben
Megjelent az MNB decemberi inflációs jelentése, a jegybank érdemben csökkentette az idei és a jövő évi inflációs várakozásait. Ez mindenkinek jó hír, kivéve talán azoknak, akik inflációk
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot...
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás Maduro rendszerének megdöntésére készülhet. És ami Zentucciót is meglepi: teljesen egyeté
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kutatás szerint optimálisabb megoldást is jelenthetnek a betegség diganosztiz
A jövőtervezés felesleges?
Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.