Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán

Két autó összeütközött az M3-as autópályán Budapest felé, Füzesabony térségben; az utat teljes szélességében lezárták, a torlódás több kilométeres - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Útinform a honlapján vasárnap délután.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint miután a két autó összeütközött, az egyik kigyulladt, a tűzoltók elfojtották a lángokat.

Az Útinform honlapján az olvasható, hogy sztráda 118-as kilométerénél a forgalmat megállították, a torlódás több kilométeres.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hathazi Tamas