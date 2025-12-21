  • Megjelenítés
Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán
Ingatlan

Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán

MTI
Két autó összeütközött az M3-as autópályán Budapest felé, Füzesabony térségben; az utat teljes szélességében lezárták, a torlódás több kilométeres - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Útinform a honlapján vasárnap délután.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint miután a két autó összeütközött, az egyik kigyulladt, a tűzoltók elfojtották a lángokat.

Az Útinform honlapján az olvasható, hogy sztráda 118-as kilométerénél a forgalmat megállították, a torlódás több kilométeres.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hathazi Tamas

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Megvan a megállapodás: két részletben jön az útdíjemelés, ami minden magyar fuvarozót érint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility