Betelt a pohár: Brüsszelhez fordult a helyi önazonossági szabályok miatt egy civil szervezet
Az Amnesty International panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a 2025 nyarán elfogadott, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény és az annak alapján alkotott önkormányzati rendeletek miatt. Szerintük a látszólag semleges előírások valójában diszkriminatívak, különösen a hátrányos helyzetű és roma lakosságot sújtják, és ellentétesek az uniós joggal.

A magyar parlament által 2025 nyarán elfogadott, a helyi önazonosság védelméről szóló jogszabály felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy különböző eszközökkel korlátozzák azoknak a személyeknek az ingatlanvásárlását és letelepedését, akik nem tudják igazolni helyi kötődésüket.

A törvény alapján a települések elővásárlási jogot alapíthatnak, a beköltözést betelepülési hozzájárulás megfizetéséhez köthetik, illetve megtilthatják vagy feltételekhez köthetik a lakóhely-létesítést. A szabályozás szigorúságát jelzi, hogy a rendelkezések megsértésével megkötött ingatlan-adásvételi szerződések semmisnek minősülnek, a szabálytalanul letelepedőket pedig pénzbírság fenyegeti.

December elejéig mintegy 180 település fogadott el helyi rendeletet az új törvény alapján.

Még több Ingatlan

Erre az autópályára várt fél Magyarország: több, mint 34 kilométerrel bővült a hálózat

Megtelt a BEM Center: elérte a 100 százalékos bérbeadottságot a Bem téri irodaház

Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán

  • a büntetlen előélet igazolása,
  • a fennálló munkahelyi vagy társadalombiztosítási jogviszony,
  • a rendszeres jövedelem,
  • a meghatározott szakképzettség vagy iskolai végzettség,
  • a köztartozás-mentesség, valamint
  • gyermekek esetén az intézménylátogatás igazolása.

További korlátozást jelentenek a minimális lakásméretre vagy az egy főre jutó lakóterületre vonatkozó előírások, illetve a betelepülési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége.

A jogvédő szervezet álláspontja szerint ezek a kritériumok formálisan ugyan mindenkire egyformán vonatkoznak, a gyakorlatban azonban aránytalanul sújtják a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokat.

Különösen az alacsony jövedelmű családok és a roma közösség tagjai kerülnek nehéz helyzetbe,

ami a szervezetek értékelése szerint egyértelműen diszkriminatív hatást eredményez.

A panasztevők az uniós jog megsértését is kifogásolják. Érvelésük szerint a magyar szabályozás összeegyeztethetetlen az Európai Unió alapelveivel, és indokolatlanul korlátozza a személyek és a tőke szabad mozgását a tagállamok között. Emellett a jogállamiság szempontjából is aggályosnak tartják a törvényt, mert szerintük sérti a jogbiztonság követelményét, az előreláthatóság elvét és az önkényes hatósági döntések tilalmát. Mindezek alapján a szervezet az Európai Bizottsághoz fordult, kérve a magyar törvény és a helyi rendeletek átfogó vizsgálatát,

valamint kötelezettségszegési eljárás indítását

annak érdekében, hogy megszűnjenek azok a korlátozások, amelyek meghatározzák, ki és hol választhat lakóhelyet Magyarországon.

