Betelt a pohár: Brüsszelhez fordult a helyi önazonossági szabályok miatt egy civil szervezet

A magyar parlament által 2025 nyarán elfogadott, a helyi önazonosság védelméről szóló jogszabály felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy különböző eszközökkel korlátozzák azoknak a személyeknek az ingatlanvásárlását és letelepedését, akik nem tudják igazolni helyi kötődésüket.

A törvény alapján a települések elővásárlási jogot alapíthatnak, a beköltözést betelepülési hozzájárulás megfizetéséhez köthetik, illetve megtilthatják vagy feltételekhez köthetik a lakóhely-létesítést. A szabályozás szigorúságát jelzi, hogy a rendelkezések megsértésével megkötött ingatlan-adásvételi szerződések semmisnek minősülnek, a szabálytalanul letelepedőket pedig pénzbírság fenyegeti.

December elejéig mintegy 180 település fogadott el helyi rendeletet az új törvény alapján.

Ezek a szabályok széles körű feltételrendszert írnak elő a beköltözni szándékozók számára: több helyen elvárás

a büntetlen előélet igazolása,

a fennálló munkahelyi vagy társadalombiztosítási jogviszony,

a rendszeres jövedelem,

a meghatározott szakképzettség vagy iskolai végzettség,

a köztartozás-mentesség, valamint

gyermekek esetén az intézménylátogatás igazolása.

További korlátozást jelentenek a minimális lakásméretre vagy az egy főre jutó lakóterületre vonatkozó előírások, illetve a betelepülési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége.

A jogvédő szervezet álláspontja szerint ezek a kritériumok formálisan ugyan mindenkire egyformán vonatkoznak, a gyakorlatban azonban aránytalanul sújtják a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokat.

Különösen az alacsony jövedelmű családok és a roma közösség tagjai kerülnek nehéz helyzetbe,

ami a szervezetek értékelése szerint egyértelműen diszkriminatív hatást eredményez.

A panasztevők az uniós jog megsértését is kifogásolják. Érvelésük szerint a magyar szabályozás összeegyeztethetetlen az Európai Unió alapelveivel, és indokolatlanul korlátozza a személyek és a tőke szabad mozgását a tagállamok között. Emellett a jogállamiság szempontjából is aggályosnak tartják a törvényt, mert szerintük sérti a jogbiztonság követelményét, az előreláthatóság elvét és az önkényes hatósági döntések tilalmát. Mindezek alapján a szervezet az Európai Bizottsághoz fordult, kérve a magyar törvény és a helyi rendeletek átfogó vizsgálatát,

valamint kötelezettségszegési eljárás indítását

annak érdekében, hogy megszűnjenek azok a korlátozások, amelyek meghatározzák, ki és hol választhat lakóhelyet Magyarországon.

