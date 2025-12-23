Lengyelországi sikerek, dél-európai nyitás: így terjeszkedik az Otthon Centrum a külpiacokon

Az Otthon Centrum két és fél éve szerzett meghatározó tulajdonrészt a lengyel Freedom csoportban, de nem hagyja abba külpiaci terjeszkedését, hamarosan az Ibériai-félszigetre is belép. A hazai vásárlók számára értékesített külföldi ingatlanok különösen nagy szakértelmet kívánnak, de az elmúlt évek tapasztalatai jó alapot biztosítanak az újabb nemzetközi sikerhez. A hazai franchise hálózat folyamatosan bővül, egyre többen látják meg a potenciált az ingatlanközvetítésben, mint tevékenységbővítésben. A partnerség számos előnye - a komoly ingatlankínálat, erős tudásbázis és kapcsolati tőke, szakmai támogatás és oktatások - mellett komoly felelősséggel is jár, hiszen a bizalom a sikeresség kulcsa. A Portfolio Kühne Katát, az Otthon Centrum franchising ügyvezetőjét kérdezte a nemzetközi terjeszkedés tanulságairól, hazai növekedésről, és arról, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egy iroda a partnerhálózat részévé válhasson.

Az elmúlt hetekben olvashattuk a hírt, hogy az MBH Bank a tervek szerint 80%-os tulajdonrészt szerez az OC Magyarország Holding Kft.-ben. Az Otthon Centrum oldaláról nézve mi volt a döntés fő üzleti indoka, és mit nyer ezzel a cégcsoport: gyorsabb növekedést, stabilabb finanszírozási hátteret, vagy egy teljes „otthonteremtési ökoszisztéma” felépítésének lehetőségét?

Az Otthon Centrum számára ez a lépés stratégiai szintlépés: egy erős, stabil banki háttérrel olyan fejlődési pálya nyílik meg előttünk, amely támogatja a cégcsoport további bővülését és a szolgáltatásaink következő szintre emelését. A tranzakció létrejöttével is az volt a fő célunk, hogy

az ügyfelek a teljes otthonteremtési folyamatban még gyorsabban és még átláthatóbban kapjanak támogatást – az első szándéktól a megoldásig.

Amit mi ebbe a partnerségbe viszünk, az a piac egyik legnagyobb értéke: a stabil, országos lefedettségű franchise- és pénzügyi-hálózatunk ereje, valamint a piacismeret és szakmai tapasztalat. A kiindulópontunk az, hogy ezekre építve megyünk tovább: a cél a folytonosság, a működési stabilitás és az, hogy a meglévő struktúrával, tapasztalt munkatársakkal és vezetőkkel valósítsuk meg a növekedést.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 18. Nagy bejelentés az ingatlanpiacon: megveszi az MBH Bank az Otthon Centrumot

Az elmúlt évek egyik legnagyobb, az ingatlanközvetítői szektort érintő híre volt, hogy az Otthon Centrum meghatározó részesedést szerzett a lengyel Freedom csoportban. Milyen várakozásaik voltak a tranzakcióval kapcsolatban, és az azóta eltelt 2,5 év mennyire igazolta ezeket?

A hazai piacon szerzett tapasztalataink alapján úgy ítéltük meg, hogy a további növekedésünk szempontjából a külföldi terjeszkedés elengedhetetlen, ezért több piacot is alaposan felmértünk. Természetesen olyan országokat kerestünk, amelyekben nagy az ingatlanpiaci skálázódás lehetősége, illetve olyan ingatlanközvetítő partnereket, akik hosszútávon is szívesen működnek velünk együtt. Úgy gondolom, hogy az adott piacot, jogszabályokat a helyi szakemberek ismerik a legjobban, ezért fontos volt, hogy olyan hálózatban szerezzünk részesedést, amelyben a tulajdonos partnerek a tranzakció után is aktívak szeretnének maradni, és folytatni a tevékenységüket.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 13. Újabb lengyel ingatlanközvetítő hálózatban szerzett többségi tulajdont az Otthon Centrum

Lengyelországban és a Freedom csoportban egyaránt megtaláltuk azokat az értékeket, amiket kerestünk. A lengyel piac – Magyarországról nézve – hatalmas, az ország gazdasága és az életszínvonal stabilan növekszik, pörögnek a beruházások, sok a nagyváros, amelyek egymással is versenyeznek és amelyekben természetesen mind ott vagyunk mi is. A Freedom hálózat pedig olyan minőségi, magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt, amit mi is képviselünk. Agilisak a kollégák, a legjobbra törekednek, nagyon könnyű volt megtalálni a közös hangot, meghatározni a közös célokat. Úgy gondolom, hogy a várakozásainkat minden szempontból igazolta az akvizíció,

nagyon izgalmas éveken vagyunk túl, és hatalmas további lehetőség van a piacban, akár a négyszereződést sem tartjuk elképzelhetetlennek!

Kühne Kata, az Otthon Centrum franchising ügyvezetője

Mennyiben különbözik a lengyel ingatlanközvetítői szakma a magyartól, vannak olyan egyedi jegyek, jó gyakorlatok, amiket itthon is érdemes lenne átvenni?

Alapvetően nagyon hasonlóan működünk, azonban néhány fontos különbséget fel lehet fedezni. Lengyelországban szinte minden esetben exkluzív megbízással rendelkeznek a Freedom hálózatunk értékesítői. Ennek tudatában lehetőségük adódik például arra, hogy home staging megoldásokkal még vonzóbbá tegyék az adott ingatlant. Csak, hogy néhány példát említsek: az ingatlan eladásra való felkészítése, kiegészítők vagy új bútorok vásárlása, tisztasági festés vagy dekoráció mind a szolgáltatás részét képezhetik.

Ezt szinte kivétel nélkül alkalmazzák is a közvetítők.

Magyarországon – bár mi is nyújtunk ilyen szolgáltatást - ez korántsem ennyire elterjedt még. Ennek természetesen akkor van létjogosultsága, ha az értékesítő, illetve a hálózat kiemelt, exkluzív megbízást kap. A piac ebbe az irányba tolódik, egyre több ügyfél bízza profi szakemberekre az értékesítést. Ez egy bizalmi pozíció, amivel felelősségteljesen kell bánni. Mi ezt tesszük, és a piac minket is igazol.

Az utóbbi 1-2 évben látványosan nyitottak a magyar ingatlanpiaci szereplők Spanyolország, az Ibériai-félsziget irányába, van olyan közvetítőhálózat, amely már spanyol ingatlanokat is árul. Miért ennyire izgalmas ez a piac, vannak-e az Otthon Centrumnak bővülési tervei a dél-európai régióban vagy más irányban?

Spanyolország, illetve Dubai is rendkívül sokszínű és más európai vásárlók számára már régóta jól ismert piac. Nagyon fontos, hogy a helyi kormányzatok, a jogalkotók és a gazdaság szereplői rendkívül pozitívan viszonyulnak a külföldi ingatlanpiaci beruházásokhoz, befektetésekhez. Kifejezetten úgy alakították ki a környezetet, az adminisztratív hátteret, a jogszabályi kereteket, hogy az vonzóvá tegye őket a külföldi vásárlók számára. Átláthatóak a szerződéses folyamatok, olyan garanciákat vállalnak az állami szervek, amelyek már egy hétköznapi, lakossági befektető számára is vállalható kockázatot jelentenek. Ez egyébként jórészt Portugáliára is igaz, bár ott még egy kicsit fejletlenebb a piac.

Kühne Kata Otthon Centrum, franchising ügyvezető Kühne Kata az Otthon Centrum alapító tagja és 2003 óta ügyvezetője, valamint az OC Cégcsoport igazgatósági tagja. Több mint három évtizedes tapasztalatával a hazai franchise szektor egyik meghatározó Tovább … Tovább Kühne Kata az Otthon Centrum alapító tagja és 2003 óta ügyvezetője, valamint az OC Cégcsoport igazgatósági tagja. Több mint három évtizedes tapasztalatával a hazai franchise szektor egyik meghatározó

Nagyon sok élethelyzetre vagy célra nyújthat megoldást egy spanyol ingatlan: klasszikus hozamtermelő befektetésként is lehet tekinteni például egy tengerparti apartmanházra, de akár kétlaki életet is ki lehet alakítani, úgy, hogy egyúttal az ingatlan hasznosításából is jövedelmet lehet szerezni. Sokak számára már jól ismert, hogy miért vonzó a régió: hosszú tengerpart, kulturális és gasztronómiai sokszínűség, kellemes időjárás jellemzik az Ibériai-félszigetet.

Spanyolország mellett Dubai víziója egészen egyedülálló.

Az Emírségek még szélesebb árkategóriájú választékkal várják a befektetőket, és akár a digitális nomádokat, akik egyre nagyobb számban választják második otthonukként ezt a különleges világot. Ez a piac kiemelkedő hozamot, extra biztonságot és teljes átláthatóságot ígér, így egyre tágabb lehetőségek nyílnak a magyar ügyfelek számára is.

Ahhoz, hogy egy magyar vásárló egy spanyol vagy dubai ingatlant biztonsággal megvásárolhasson, olyan közvetítőre van szükség, aki beágyazott az adott piacon, beszéli a nyelvet, otthonosan mozog a szabályozási környezetben, és nem utolsó sorban magas minőségű és megbízható munkát végez. Természetesen mi is látjuk a potenciált mindkét piacban, ezért hamarosan irodákat nyitunk mindkét területen.

Ha a külföldi terjeszkedésről a hazai franchise bővítésére térünk át, nem lehet megkerülni a kérdést, hogy az egyik legnagyobb ingatlanközvetítő hálózatként, milyen organikus növekedést lehet még elérni?

A kérdést többféleképpen is meg lehet közelíteni. Egyrészt üzleti értelemben az ingatlanpiaci folyamatok – a különböző támogatások, mint az Otthon Start program lakásépítések beindulása, bővülő hitelkonstrukciók – abba az irányba mutatnak, hogy jelentősen tudjuk középtávon növelni az árbevételünket. Másrészt folyamatosan bővíteni tudjuk a franchise hálózatunkat Budapesten és vidéken egyaránt. Ebből fakadóan egyre több ingatlan kerülhet a kínálatunkba, amely értelemszerűen a tranzakciószámokra és az árbevételünkre is pozitív hatást gyakorol.

Hogyan zajlik a franchise hálózat bővítése, mi az az értékígéret, amely az Otthon Centrumot kiemeli a versenytársai sorából?

Az ingatlan érdekes entitás, nagyon sokszínű iparágak tudnak szervesen kapcsolódni az ingatlanközvetítéshez. Csak, hogy néhány példát említsek: ügyvédi irodák, amelyek ingatlanjoggal, ingatlan adás-vételi szerződésekkel, földhivatali ügyintézéssel foglalkoznak. Építőipari cégek, ingatlanfejlesztők, amelyek ingatlanokat építenek, adnak bérbe, esetleg üzemeltetnek. Könyvelőcégek, amelyek ingatlanokkal kapcsolatos vállalati folyamatokat menedzselnek, hitelközvetítők, akik jelzáloghitelekkel foglalkoznak és még sorolhatnám. Nagyon sok iparágban tevékenykedő vállalatvezető gondolja úgy, hogy a működési profiljához – tevékenységbővítésként – jól passzolna az ingatlanközvetítés,

hiszen az eredeti működéssel számos szinergiát lehet találni.

A kis boutique irodától kezdve a milliárdos árbevétel feletti, 80-100-120 fős iroda csoportig nagyon sokféle struktúrában tudunk dolgozni, amely azt is jelenti, hogy egyre több érdeklődőt tudunk így megszólítani.

Egyre többen érkeznek hozzánk olyan szakemberek, akik a multik világában szereztek komoly vezetői és üzleti tapasztalatot közép- vagy felsővezetőként, és ezt a tudást egy stabil franchise-háttérrel rendelkező saját üzlet felépítésében kívánják kamatoztatni. Gyakori eset, hogy az ingatlanközvetítést egyfajta második üzleti pillérként építik fel a későbbi irodatulajdonosok. Vidéki városokban, ahol eleve kevesebb a szereplő, még több lehetőséget hordoz egy ilyen döntés.

A hazai ingatlanpiac egyik vezetőjeként, olyan értékajánlatot tudunk adni, ami ma a legjobb a piacon.

Ez egyrészt a franchise rendszer adta méretből, nagyságából, országos lefedettségből, és az ingatlankínálatunkból is fakad, ugyanakkor legalább ekkora jelentősége van a magas hozzáadott értékű szolgáltatásoknak, minőségbiztosításnak és természetesen az emberi tényezőnek.

Milyen irányba változik az ingatlanközvetítői tevékenység?

Az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy ténylegesen elmozdult a szakmánk a minőség irányába, az ügyletek egyre bonyolultabbak, egyre nagyobb szakmai felkészültséget igényelnek. A professzionalitás minden területen megjelenik, az ügyfelek, ingatlanok felkészítésétől, az energetikai auditon át a pénzügyi termékek ismeretéig, illetve a kamattámogatott hitelkonstrukciónak való megfelelésig, amelyek mind folyamatosan fejlesztendő tudást igényelnek. A célunk, hogy a szakértőink ne csak a konkrét adás-vételben támogassák az ügyfeleket, hanem az egész folyamat során, végig fogják a kezüket, adjanak biztos támpontot annak érdekében, hogy minden fél számára kellemes és sikergazdag élmény lehessen az eladás vagy vásárlás. Éppen ezért folyamatosan képezzük a kollégáinkat a szakma minden területén, sőt határterületén is.

Mindig a legfontosabb motor maga az ember,

az elhivatottság mellé tesszük a technológiát, digitális irodát, a jó megoldásokat, a call centerünket, adatainkat és a hálózatban hosszú évek alatt felgyülemlett tudást és kapcsolati tőkét. Utóbbi rendkívül fontos: évtizedek óta dolgozunk együtt tehetséges értékesítőkkel, partnerekkel, fejlesztő kollégákkal és marketing csapattal, az adminisztrációs területről nem is beszélve. Nálunk minden adott ahhoz, hogy az értékesítők azzal foglalkozzanak, amihez a leginkább értenek, és ne terheljük őket olyan feladatokkal, amely például az ügyfélkezelés elől veszi el az erőforrásokat.

Ha a másik oldalról közelítem meg, akkor milyen kompetenciák, milyen motivációk kellenek ahhoz, hogy valakiből sikeres Otthon Centrum franchise partner lehessen?

Az Otthon Centrum az együttműködésről és a támogatásról szól, ezért amit talán leginkább várunk a jelöltjeinktől, az a nyitottság, a partnerség, a tanulási készségek és a folyamatos jobbra való törekvés. Tapasztalják meg, lássák és értsék, hogyan és mitől sikeres a partneri és cégcsoport, mik a működésünk sikeres alappillérei és igyekezzenek a legjobban használni az általunk és hálózatunk legjobbjai által nyújtott lehetőségeket. A franchise partnerség ugyanakkor komoly felelősség is, hiszen a szakmánkban a jó hírnév, és a bizalom kulcsfontosságú. Együtt kell fejlődnünk, folyamatosan tanulnunk és az egyre jobb teljesítményre törekednünk, így tudunk közösen sikeresek lenni.

A cikk megjelenését az Otthon Centrum támogatta.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ