Gigaberuházás indul a fővárosban, külföldi befektetők versenyeznek

A lap információi szerint a kormány már az új év első hetében közzéteheti a budapesti reptéri gyorsvasút megépítésére és üzemeltetésére vonatkozó koncessziós felhívást. A pályázóknak várhatóan körülbelül egy hónap áll majd rendelkezésükre a jelentkezés benyújtására. Ezt követően a folyamatért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium
a három legígéretesebb ajánlatot benyújtó vállalattal vagy konzorciummal folytat részletes tárgyalásokat.
A jelenlegi ütemezés alapján a végső döntés 2026 közepére várható.
A fejlesztés előkészítésében több állami szerv vesz részt: az NGM mellett az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint különböző szakhatóságok. A projekttel foglalkozó szakértők szerint a beruházás megvalósítása politikai változásoktól függetlenül is folytatódhat, mivel egy régóta tervezett, minden nagyobb légikikötő esetében szükségszerűnek tekintett fejlesztésről van szó. Ráadásul a jelenlegi tervek szerint az építés kezdetben teljes egészében magántőkéből valósulna meg.
A várakozásokat ugyanakkor árnyalja, hogy az ellenzéki Tisza Párt kormányra kerülése esetén jelezte: felülvizsgálhatja az ilyen típusú, hosszú távú koncessziós megállapodásokat. Kritikus szempontként felmerülhet az is, hogy ha valóban megtérülő, nyereséges beruházásról van szó, miért engedi át az állam a profit jelentős részét magánbefektetőknek.
Bizonyos forgatókönyvek szerint az sem kizárt, hogy az állam végül mégis tulajdonrészt szerez a projektben. Erre olyan konstrukcióban kerülhetne sor, hogy valamely állami szereplő a tárgyalások során kisebbségi, 10–20 százalékos pénzügyi befektetőként csatlakozik a fejlesztéshez. A nemzetközi tapasztalatok alapján a reptéri gyorsvasúti projektek kedvelt befektetési célpontok a magánbankok körében, így ha az állam is beszáll, várhatóan nem lesz szükség sem magyar, sem kínai hitelfinanszírozásra.
A Telex emlékeztet arra: a december 10-i Kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette, hogy a reptéri gyorsvasút koncessziós konstrukcióban valósul meg. Az eddig ismert információk alapján a megállapodás a jogszabályok által megengedett leghosszabb, 35 éves időtartamra szólna, az építkezés megkezdésétől a magánüzemeltetés végéig.
Ha például 2026 közepén indulna az építkezés, és 2030-ban fejeződne be, akkor a koncessziós társaság 2061-ig üzemeltethetné a létesítményt. A vasúti pálya jogilag már az átadáskor állami tulajdonba kerül, de a működtetési időszakban a magánvállalat két fő bevételi forrásra számíthat. Egyrészt pályahasználati díjat szedhet a MÁV-tól, amely továbbra is a vonatokat üzemeltetné. Másrészt megilleti a reptérre belépők után fizetendő, jelenleg 4000 forintra tervezett belépődíj, az úgynevezett "platform fee".
A jelenlegi elképzelések szerint a koncessziós vállalat nem kapna rendelkezésre állási díjat vagy közvetlen építési támogatást az államtól. Bevételei kizárólag a vasútvonal üzemeltetéséhez kapcsolódó díjakból származnának. A korábbi számítások napi 33 ezer utassal számolnak, ami éves szinten mintegy 12 millió főt jelent. Jelenlegi árakon ez évente körülbelül 48 milliárd forintos bevételt eredményezne pusztán a belépődíjból.
A koncessziós társaság számára a legnagyobb kihívás az lesz, hogy a reptér alá épülő, négyvágányos pályaudvar átadása után minél több utast tereljen át a vasút használatára. A kormányzati tervekben szereplő megtérülés eléréséhez körülbelül 40 százalékos modal splitre, vagyis az utasok ilyen arányú átterelésére van szükség a kötöttpályás közlekedés irányába.
A reptéri vasútállomás a Budapest–Monor vasútvonal (100a) része lesz, és a tervek szerint minden erre közlekedő vonat megáll majd a terminálnál. Ez jelentősen bővíti a repülőtér vonzáskörzetét, és nemcsak Magyarország, hanem a környező országok utasai számára is vonzóbbá teheti a budapesti légikikötőt.
Az Építési és Közlekedési Minisztériummal közösen készülő tervek alapján 5–10 percenként közlekednének vonatok a főváros és a repülőtér között. Nem várható külön, dedikált járműpark beszerzése: a MÁV a meglévő és tervezett járműfejlesztések keretében biztosítaná a szükséges kapacitást.
A föld alatti állomás nem végállomásként, hanem átmenő állomásként működik majd, négy párhuzamos vágánnyal.
A megvalósítás során számos műszaki kihívást kell kezelni, beleértve a speciális biztonsági előírásokat, a reptéri radarrendszerek védelmét, valamint a talajvíz és a mocsaras talajviszonyok miatti kockázatokat.
Háttérinformációk szerint francia, spanyol, osztrák és török érdeklődők megjelenése valószínű a tenderen. A részben francia Vinci tulajdonában álló Budapest Airport különösen érdekelt lehet, mivel a vasúti kapcsolat javítása növelheti a repülőtér forgalmát és üzleti volumenét. A Vinci Prágában is indult egy hasonló reptéri gyorsvasúti tenderen, ahol török és osztrák cégekkel versenyez.
Címlapkép: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2025. október 28-án. A kormány elfogadta a gyorsvasút megteremtésének koncepcióját, az 1 milliárd eurós beruházással 27 kilométernyi vasút épülhet meg Kőbányától Monorig, bekötve az országos gerinchálózatba a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőteret. Forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
