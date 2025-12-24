Napokon belül itt a drasztikus Airbnb-tiltás, így forgatta fel eddig a VI. kerületi lakáspiacot

A rövid távú lakáskiadás, leánykori nevén Airbnb-zés Budapest belvárosának nagy részében virágzó üzlet. Rengeteg befektető és magánszemély ad bérbe lakásokat a belvárosban és a fokozatosan bulinegyeddé alakuló kerületek lakóépületeiben, mígnem lépéskényszerbe kerültek a döntéshozók a megugró árak miatt kialakuló lakhatási válság és a helyiek szerint túl hangos turisták miatt. Már 2016-ban írt a Portfolio olyan társasházakról, amelyek saját hatáskörben próbálták betiltani a rövid távú bérbeadást – abban az évben, amikor New York város betiltotta a 30 napnál rövidebb bérbeadást, tehát a nemzetközi hangulat már fokozódott – de 2024-ben a terézvárosi önkormányzat volt az első, amely ügydöntő szavazást írt ki a témában.
Ezen a szavazáson a tét igen nagy volt, a mintegy 28 ezer terézvárosi lakás közül minden 12.-et, nagyjából 2250-et működtettek akkor így.
A több mint 35 000 helyi lakos közül csupán mintegy 6083 adta le a szavazatát, 54%-uk a rövid távú lakáskiadás betiltását kérte.
A kerület vezetése így előbb saját hatáskörben 2026-tól betiltotta az Airbnb-ket a kerületben - azaz nulla napra redukálta az éves bérbeadhatóságot – majd ezt a döntést helybenhagyta a Kúria is, utolsó lökést adva azoknak a befektetőknek a kiszállásra, akik esetleg még kivártak.
Segítségképp álljon itt egy idővonal, amelyen feltüntettük a főbb eseményeket és a kapcsolódó cikkeket:
Idővonal, Budapest
- 2024. augusztus 1.: Soproni Tamás bejelenti, hogy ügydöntő szavazást tartanak a kerületben a rövid távú lakáskiadásról.
- 2024. szeptember 16.: Szavazás Terézvárosban; 6083 szavazó, 54% igen a tiltásra.
- 2024. október 31.: A VI. kerületi testület elfogadja a 26/2024. (X. 31.) rendeletet: a magán- és egyéb szálláshelyek éves kiadható napja 0; hatályba lépés: 2026.01.01.
- 2025. július 11.: A Budapesti Kormányhivatal törvényességi felhívása; az ügy a Kúriához kerül.
- 2025. november 11.: A Kúria kimondja: a „0 napos” rendelet nem törvényellenes; hatálybaléphet 2026.01.01-jén.
- 2026. január 1.: A tiltás várhatóan életbe lép Terézvárosban.
Ahogy Európában és Amerikában számos nagyvárosban döntöttek úgy, hogy valamilyen módon gátat szabnak a rövid távú lakáskiadásnak, a magyar állam is végül moratóriumot vezetett be az új Airbnb-k létesítésére. Már idén sem adtak, és jövőre sem állítanak ki új Airbnb-engedélyt a fővárosban, és a meglévő egységeknél a szobánkénti éves 38 400 forintos adót 150 000 forintra emelték.
Megnéztük, mit okozott eddig a tiltás bejelentése
Jelentős hatással volt a terézvárosi ügydöntő szavazás a lakásárakra, ahogy az alábbi diagramon is látható, 2020-ban 20-21%-kal magasabbak voltak a kerületben, mint a fővárosi átlag – mutatják aiz ingarlan.com adatai – és bár a Covid környékén, illetve hatására csökkent a kerületi lakások felára, majd 2022 és 2024 között stabilan újra nyílt az olló a Terézváros javára. Ez a lendület azonban megtört 2024 végén, és a prémium az idei év elejére az 2020 óta legkisebbre, 4%-ra zsugorodott.
Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere korábban a Portfoliónak elmondta, hogy a az önkormányzat már azt is pozitívnak értékeli, hogy Terézvárosban visszafogottabb áremelkedés történt, mint a többi, szomszédos kerületben.
Így talán végre elmozdulhatunk a megfizethetőbb otthonok felé, legyen szó albérletről vagy saját ingatlanról
– tette hozzá.
A medián hirdetési lakásárak hasonló tendenciát mutatnak, a diagram bal oldalán láthatóak a medián hirdetési árak, a jobb tengelyen pedig az árak közötti különbség százalékosan. Látható, hogy a Covid kitörésekor még 41%-os felár a Terézváros javára hogyan esik a pandémia után, majd az Airbnb-szabályozás körüli viták és az ügydöntő szavazás nyomán hogyan olvad az idei év végi 20% körüli mértékre.
A hirdetések száma is átmenetileg emelkedett a budapesti adatokhoz képest a Terézvárosban. Az ábrán látható módon, megintcsak az ügydöntő szavazás után megugrott a VI. kerületi lakások száma a hirdetési oldalon.
A bérbeadók nem boldogok, a 16 000 magán-, és egyéb szálláshelyszolgáltatót tömörítő Magyar Apartmankiadók Egyesülete decemberben újra egy sor javaslatot fogalmazott meg, hogy elkerülhető legyen a terézvárosi, illetve esetleg további budapesti kerületekben is az Airbnb-tiltás illetve szigorítás, mivel ez a szervezet szerint nem orvosolja a lakhatási válságot. Hangsúlyozták, hogy az Otthon Start Program máris jelentős változást hozott a bérleti díjakban, és valóban, az Ingatlan.com és a KSH novemberi lakbérindexében látható, hogy már harmadik hónapja esnek a bérleti díjak havi összevetésben.
A VII. kerület
szintén nemrég szigorított az Airbnb-k szabályozásán,
és bár ott nincs teljes tiltás, szűkülnek a bérbeadók lehetőségei, az önkormányzat közlése szerint a kormány 2027. január 1-jéig bevezetett moratóriuma gátat szab az új engedélykérelmeknek. Erzsébetváros álláspontja szerint az általános tiltás nem jelent valódi megoldást a rövid távú lakáskiadás problémájára – írták a Portfolio kérdésére. Szerintük az ilyen típusú korlátozások inkább a kiskapuk számát növelik, mintsem hogy megszüntetnék a visszásságokat.
Támogatnánk ugyanakkor egy átlátható, mindenkire nézve kötelező és betartható szabályozás kialakítását, amelyet az önkormányzatok saját hatáskörben alkalmazhatnak, a helyi viszonyokra és a lakók érdekeire tekintettel.
- írta az erzsébetvárosi önkormányzat, hozzátéve, hogy úgy vélik, "ez az út vezet a nyugalom és az élhető városi környezet megteremtéséhez".
Címlapkép forrása: Guven Ozdemir via Getty Images
