Aláírta a lengyel Auchan-portfólió megvételét a magyar cég
Aláírta a lengyel Auchan-portfólió megvételét a magyar cég

A budapesti értéktőzsdén jegyzett Shopper Park Plus Nyrt. (SPP) december 23-án aláírta a nyolc, Lengyelországban található kiskereskedelmi park megvásárlásáról szóló szerződést - közölte az SPP a tőzsde honlapján.

A tranzakció zárására a piacon szokásos előfeltételek teljesítése után kerülhet sor, 2026 első negyedévében. A vásárlásról és a hozzá kapcsolódó tőkebevonásról itt írtunk korábban.

A tranzakció finanszírozásának érdekében az SPP lengyel leányvállalatai és az Aareal Bank AG

várhatóan 2026 januárjában írják alá a hitelszerződést.

A tájékoztatás szerint a Shopper Park Plus Nyrt. magyarországi és csehországi élelmiszer-kiskereskedelmi főprofilú bevásárlóparkokat hasznosít, bérbeadással. Jelenleg 18 kelet-közép-európai kiskereskedelmi ingatlanból álló portfólió tulajdonosa közvetlenül, illetve leányvállalatain keresztül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

