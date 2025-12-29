Letöri a bírák hatalmát Meloni törvénye, a számvevőszék tombol

Olaszországban is a számvevőszék felügyeli, hogy a közpénzeket az olasz és az uniós szabályoknak megfelelően használják fel. Egy október végi döntésében a számvevőszék elutasította a Szicíliát a szárazfölddel összekötő híd építésének tervét, amit Meloni "tűrhetetlen beavatkozásnak" minősített.

A jobboldali kormány ezen kívül is rendszeresen vitába keveredett a bírákkal, Meloni szerint az ő baloldali pártosságuk akadályozza a kabinet kezdeményezéseit, a közmunkaprogramoktól kezdve a migrációs ügyekig.

A mostani módosítások szerint

a közpénzek gondatlan felhasználása miatt kiszabható maximális pénzbírság legfeljebb az okozott kár 30 százaléka lehet,

illetve a felelős tisztviselő maximum kétévi fizetése. Emellett bevezettek egy úgynevezett "hallgatás-beleegyezés" szabályt is: ha egy tisztviselő véleményt kér a bíróságtól egy kiadás engedélyezéséről, és a testület 30 napon belül nem válaszol, az engedélyt érvényesnek tekintik, a tisztviselő pedig mentesül a későbbi szankciók alól.

A kormány szerint

a változtatások élénkítik a gazdaságot,

mert felgyorsítják az közbeszerzési eljárásokat és megszüntetik azt a széles körben elterjedt óvatosságot, amely miatt a politikusok tartanak a közmunkák jóváhagyásától.

A számvevőszék tagjai és az ellenzéki képviselők viszont úgy vélik, hogy

a reform pazarló költekezéshez és hivatali visszaélésekhez vezethet.

Alfredo Bazoli, a Demokrata Párt szenátora szerint a kormány valódi célja

a hatalmon lévők feletti ellenőrzés felszámolása.

A mostani csomag egy még átfogóbb, erősen vitatott igazságügyi reform előfutára, amely szétválasztaná az ügyészek és a bírák karrierútját. A kormány szerint ezzel csökkenthető az összeférhetetlenség és a politikai elfogultság a két csoport között; az erről szóló módosításról tavasszal népszavazást tartanak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images