Az autóipar gyengélkedése a logisztikai ingatlanok piacát is fékezi, de jövőre fordulat várható

Az ipari ingatlanpiacon jelenleg 13 százalék feletti az üresedési ráta Budapest környékén, ami egyrészt a túlkínálat, másrészt a háború, valamint az energiaválság keresletre gyakorolt negatív hatásainak eredménye. Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója szerint a magyar piacot ráadásul az autóiparhoz kapcsolódó igények túlsúlya sem segíti, hiszen a régió más országaiban, ahol jellemzően kisebb a kitettség egy iparág felé, dinamikusabb a fejlődés. Ugyanakkor a vidéki lokációk, különösen Debrecen és Kecskemét környéke éppen az autóiparnak köszönheti az élénkülést, ahol a gyártás fellendülésével további fejlesztések is várhatók. A szakember szerint a befektetői oldalon jelenleg kivárás tapasztalható, ami részben összefügg az országgyűlési választási várakozásokkal is, de a jövő év második felére – az eredménytől függetlenül – élénkülésre számít: a Panattoni például 2026-ban 2-3 új fejlesztést elindítását is tervezi.

Az ipari ingatlanpiacon jelenleg 13 százalék körüli üresedési ráta figyelhető meg, ami viszonylag magasnak mondható. 2021-22-ben alacsonyabb ráták mellett indult egy nagyobb fejlesztési kedv, amely azonban nem várt kihívásokkal párosult a keresleti oldalon (háború, energiaválság), amelyet a Covid után elindult nearshoring – tehát a gyártókapacitás keletről Európába való visszahozatala – és az ellátási láncok átszervezése sem tudott pozitívan ellensúlyozni.

Magyarországot ráadásul kiemelten sújtotta az a piaci sajátossága, hogy túlsúlyban van az autóiparhoz kapcsolódó igény, és ha ebben az iparágban bármilyen változás történik, azt nagyon megérzi a keresleti oldal. Ezzel szemben más kelet-közép-európai piacokon, például Lengyelországban, Csehországban vagy Szlovákiában 10% alatt van az üresedés, mert a keresletnek nincs akkora kitettsége egy iparág felé, mint nálunk az autóipar irányába

– mondta a Portfolio-nak Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója. Európa legnagyobb ipariingatlan befektetője csak néhány éve lépett be a hazai piacra, de hamar jelentős portfoliót épített fel, nemcsak Budapest környéki, hanem vidéki lokációkkal is.

Nyugat-Európában már visszapattant a kereslet

Az európai trendeket vizsgálva azt lehet látni, hogy míg a nyugat-európai piacokon már megindult a kereslet visszapattanása, addig Magyarországon ez a folyamat még nem érzékelhető. „Európai kollégákkal tavaly év elején voltak olyan beszélgetéseink, amikor a következő 12 hónapra negatív várakozásaik voltak, ami hozzánk csak 9-12 hónappal később gyűrűzött be, akkor kezdtük látni a visszaesést a keresleti oldalon. A közelmúltban folytatott egyeztetéseink pedig már arról szóltak, hogy náluk már megfordult a trend, tehát visszapattant a kereslet, egyre több az igény, és nemcsak bérlői, hanem befektetői oldalról is az ipari ingatlanokra. Ezért azt gondolom, hogy

nálunk ez a trendforduló 2026 második felében fog megjelenni a számokban”

– tette hozzá Kemenes László.

A fejlesztési stratégiákat tekintve jelenleg két fő irány uralkodó: a spekulatív fejlesztések, amelyek előre lekötött bérlői igény nélkül indulnak, illetve a build-to-suit (BTS) típusú projektek, amelyek konkrét megrendelésre készülnek. A szakember szerint a spekulatív bérbeadásban esett vissza leginkább a kereslet, míg a BTS típusú fejlesztések esetében hosszabb távú bérleti szerződések vannak, és ezekre sokkal inkább jelentkezik befektetői igény is.

Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója.

„A spekulatív fejlesztéseket jellemzően a kereslet volumene hívja életre, de azt gondolom, hogy egy-két vármegye-székhelyen – ahogy például Debrecenben már meg is történt – továbbra is életképesek lesznek ezek” – mondta az ügyvezető, aki úgy látja, hogy ahogy egy nagyobb gyártóüzemhez kapcsolódó beszállítói lánc további szereplői, tehát például a TIER2, TIER3-as beszállítók is megjelennek, ott már nem olyan hosszú távú az elköteleződés, inkább középtávon terveznek, 3-5 éves távlatokban pedig a spekulatív ingatlanfejlesztések versenyképesebbek a BTS-sel szemben”.

Jól olvasták a piaci igényeket

A cég 2023 környékén tudatosan a built-to-suit irányra kezdett fókuszálni, felismerve, hogy a spekulatív fejlesztéseknél nagyobb lesz a verseny és a kínálat. Ez a stratégiai döntés helyesnek bizonyult, hiszen a spekulatív fejlesztések iránti kereslet jelentősen visszaesett. A piac visszaigazolta ezt az irányt, mind befektetői-, mind bérlői érdeklődés mutatkozott azokra a projektekre, amelyeket közösen terveztek meg a bérlőkkel.

Az elmúlt két évben három ilyen sikeres fejlesztést adtak át, amelyek megalapozták a Panattoni erős magyar piaci pozícióját. Az egyik a Rossmann számára készült Üllőn, amely a cég új elosztóközpontja, ahonnan az országos ellátást biztosítják az üzleteik számára. Ez a fejlesztés az átlagosnál hosszabb kivitelezést igényelt a bérlő által megvalósított innovatív automatizációk miatt, és BREEAM Very Good minősítést szerzett a fenntarthatósági szempontok kiemelt figyelembevételének köszönhetően.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 24. Elkészült a Rossmann új logisztikai központja

A másik két fejlesztés a ZF számára készült, az egyik Debrecenben, a másik Kecskeméten, amelyek a BMW, illetve a Mercedes gyárakat szolgálják ki. Mindkét projekt BREEAM Excellent tanúsítvánnyal rendelkezik, a fejlesztők kiemelték, hogy nagyon jó együttműködéseket tudtak kialakítani a bérlőkkel, a befektető partnereikkel, valamint a helyi önkormányzatokkal és hatóságokkal.

A Panattoni jövőre ünnepli működésének ötéves fennállását Magyarországon, eddig összesen négy fejlesztést valósítottak meg, az említettek mellett az első projektjük a törökbálinti City Dock volt, amely 17 ezer négyzetméteren, négy kisebb épületből áll. A jelenlegi hét bérlő között megtalálható az élelmiszerlogisztikától kezdve a gyógyszeriparig számos eltérő profilú cég, de közös bennük, hogy valamennyien az utolsó mérföldes beszállításra (last mile logistics), vagyis a városon belüli kiszállításokra rendezkedtek be.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 05. 11. Átadták a Panattoni első magyarországi projektjét

A cég ötödik projektje, egy 27 ezer négyzetméteres csarnok Mosonmagyaróváron jelenleg is építés alatt áll, amiből eddig 17 ezer négyzetméterre volt meg a bérlő, a Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft., de az elmúlt hetekben ez 100%-ra bővült, miután a Fiege növelte igényeit a fennmaradó területre is. Az év végén pedig egy további épületre is megállapodott a két cég, melynek eredményeképp a teljes fejlesztés 51 ezer négyzetméterre bővült. Az első épület 2026 második negyedévében, míg a második épület az év harmadik negyedévében készül el. A Fiege nemcsak a magyar piacot fogja innen kiszolgálni, hanem a régiós és nyugat-európai desztinációkat is.

A Panattoni ügyvezetője kiemelte, hogy az új projektnél is kiemelt szerepet kapott a fenntarthatóság, a zöld megoldásokról ma már nem kell győzködni a bérlőket, legyen szó napelemekről, intelligens világításról vagy egyéb fenntarthatósági megoldásokról. A mosonmagyaróvári fejlesztésben például az országban elsők között valósítanak meg elektromos kamiontöltő állomást, amely nemcsak a park bérlői, hanem bárki számára igénybe vehető lesz.

Egyelőre kivárnak a befektetők

A nemzetközi és régiós befektetők kisebb arányban vannak jelen a magyar piacon, részben az elérhető termékek limitált száma miatt. A Panattoni ebből a szempontból unikumnak számít, mivel azon kevés fejlesztő közé tartozik, akik nem építenek portfóliót és tartják meg az eszközöket, hanem értékesítik azokat, ami likviditást ad a piacnak és további befektetőket vonz.

A kisbefektetők számára létrehoztak egy Newport elnevezésű logisztikai ingatlanalapot, amelynek keretében privát befektetők számára is lehetőség nyílik befektetési jegyet vásárolni. Ez nem országspecifikus projekteket tartalmaz, hanem egy válogatott csomagot, amelybe a Newport, mint alapkezelő fektet be. Fontos kiemelni, hogy ezek fejlesztési projektek, nem kész, cash flow-t termelő ingatlanok, ezért a megtérülések is magasabbak, ahogy a kockázat is.

Mindezzel együtt a jelenlegi piaci helyzetben a kivárás figyelhető meg a befektetőknél, amely elsősorban a jövő évi országgyűlési választásoknak is köszönhető.

A választás kimenetelétől függően két forgatókönyv valószínűsíthető: ha marad minden a régiben, akkor a befektetői oldalon sem várható változás, tehát konzerválódik az aránya a hazai és nemzetközi befektetőknek. Egy váltás esetében pedig arra lehet számítani, hogy olyan új befektetők is beléphetnek a piacra, akik korábban már fontolgatták ennek lehetőségét, vagy legalábbis igényt fogalmaznak meg intézményi termékek iránt

– tette hozzá Kemenes.

2026-ban összességében a kereslet élénkülésére számít a vállalat, több projektjük is előkészítés alatt áll, amelyekből 2-3 elindítását tervezik, megvalósulásuk pedig már 2027-re tehető. A kínálat tekintetében pedig mérséklődésre lehet számítani, kevesebb új spekulatív fejlesztés fog a piacra kerülni, ami közvetve tovább javíthatja a Panattoni piaci pozícióját.

A cikk megjelenését a Panattoni támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio