Évekre befagyaszthatja a fővárosi bérleti díjakat az Otthon Start

A budapesti használt lakások felértékelődési potenciálja erősen csökkent, ezért a platform friss elemzésében arra számít, hogy
a jövő évben bezuhan a tisztán piaci alapon történő befektetési célú lakásvásárlások száma.
A bérbeadók számára különösen a 250 ezer forint havi bérleti díj feletti árszinten maradhat nehéz a terep, miközben a bérlők javuló jövedelmi helyzete
az alsóbb árkategóriákban várhatóan stabilizálja a keresletet.
2025 rendkívül hektikus volt a budapesti albérletpiacon, utoljára a koronavírus-járvány idején tapasztalhattunk hasonlóan mozgalmas időszakot – írja friss albérletpiaci elemzésében a Rentingo. Az év első felében kialakult nagyjából 250 ezer forintos üvegplafont az átlagos bérleti díjak nem tudták áttörni. A nyári albérletszezon elején meginduló szokásos élénkülést az Otthon Start Program bejelentése törte meg: augusztusban hirtelen bezuhant a bérlők keresleti árszintje, amely azóta sem állt teljesen helyre.
Ősz közepére ritka helyzet alakult ki, a kereslet visszaesése szinte egy időben történt a kínálat bővülésével. A drágább lakások iránti igény drasztikus csökkenése elindította a bérleti díjak mérséklődését, amit októberben tovább erősített a kínálat bővülése, amikor megjelentek a piacon a kedvezményes, 3 százalékos hitellel befektetés céljából vásárolt lakások.
A fővárosban 6 hónapos folyamatos lemorzsolódást követően
2025 végére az átlagos kínálati bérleti díj tartósan 250 ezer forint alá csökkent, a keresleti árak pedig 220 ezer forint körül stabilizálódtak.
Decemberben átlagosan 244 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért a bérbeadók, miközben a bérlők 221 ezer forintot voltak hajlandók fizetni, így az árolló 10 százalékra szűkült.
Az Otthon Start Program hosszú távon alakítja át a piacot
A Rentingo elemzése szerint 2026-ban is az Otthon Start Program marad a budapesti albérletpiac legfontosabb alakító tényezője. A másfél millió forintos négyzetméterár korlátozza a használt lakások felértékelődési potenciálját, ezáltal csökkenti a befektetési célú keresletet, a kedvezményes, 3 százalékos hitel pedig versenyelőnybe hozza az albérletpiacon azokat a bérbeadókat, akik a program segítségével jutnak ingatlanhoz.
Az ingatlanár-emelkedési potenciál hiánya miatt jobban előtérbe kerül majd a bérleti hozam, ami a nyomott bérleti díjak miatt csak az otthon startos befektetők számára tud vonzó lenni. Ennek következtében
a kínálati oldalon tartós ársapka alakul ki, amely évekig terhelheti a bérbeadókat.
Keresleti oldalon 2026-ban a választási évhez köthető jövedelmi javulás érezhetően stabilizálhatja a bérlők fizetőképességét, elsősorban az alsóbb árszegmensekben. A 250 ezer forintos szint felett azonban továbbra is komoly kihívást jelent majd bérlőt találni, különösen a középkategóriás és drágább lakások esetében.
A Rentingo szerint a bérbeadók 2027-ben újabb negatív következményekkel szembesülhetnek, amikor
a most induló újépítésű projektek átadásai jelentős kínálatbővülést hozhatnak
a már eleve nyomott bérleti díjakkal küzdő piacra.
