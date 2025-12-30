  • Megjelenítés
Már 2028 az új dátum, tovább csúsznak a Kossuth téri felújítások
Ingatlan

Már 2028 az új dátum, tovább csúsznak a Kossuth téri felújítások

Portfolio
A meghosszabbított határidőt is kitolja egy kormányrendelet-módosítás, már 2028 júliusáig csúszik a Kossuth téri egykori Földművelésügyi Minisztérium és Igazságügyi Palota felújítása – egy hétfő esti, a Magyar Közlönyben megjelent dokumentum szerint.

A friss rendeletmódosítás a téren a Parlamenttel átellenben álló két műemléki épület bontásával és rekonstrukciójával, valamint a Kozma Ferenc utca felszíni rendezésével kapcsolatos beruházás közterület-használati engedélyét hosszabbította meg.

Az eddigi 2027 március helyett a felújítás során most már 2028 júliusáig használható a terület.

A Földművelésügyi Minisztérium alatti mélygarázs megépítésére, illetve a Vajkay utca felszíni rendezésére is meghosszabbították az engedélyt, így az 2026 márciusa helyett már 2027 márciusig érvényes.

Kapcsolódó cikkünk

Csúszik az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium rekonstrukciója

Meghosszabbítaná a kormány a Kossuth téri építkezés nemzetgazdasági kiemelését

Sokan vártak erre a hírre Budapesten: 2026-ben megindulhat a felújítás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Aláírta a lengyel Auchan-portfólió megvételét a magyar cég
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility