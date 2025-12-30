Már 2028 az új dátum, tovább csúsznak a Kossuth téri felújítások

A friss rendeletmódosítás a téren a Parlamenttel átellenben álló két műemléki épület bontásával és rekonstrukciójával, valamint a Kozma Ferenc utca felszíni rendezésével kapcsolatos beruházás közterület-használati engedélyét hosszabbította meg.

Az eddigi 2027 március helyett a felújítás során most már 2028 júliusáig használható a terület.

A Földművelésügyi Minisztérium alatti mélygarázs megépítésére, illetve a Vajkay utca felszíni rendezésére is meghosszabbították az engedélyt, így az 2026 márciusa helyett már 2027 márciusig érvényes.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images