100 millió egy panelért? Oda se neki, magyarok tömegei startolnak rá álmaik otthonára

99 millió forintért talált gazdára egy 65 négyzetméteres, hetedik emeleti panellakás Budapest XI. kerületében – tálalta szenzációként a média áprilisban, amikor még a Prémium Magyar Állampapírok kamatfizetései miatti ingatlanpiaci keresletélénkülés volt terítéken. Sejtettük, hogy ez az egyedi eset tömeges jelenséggé válik, de hogy ilyen gyorsan, azt nem: ma már több mint 150 panellakás ára éri el a 99 milliós szintet a 8000-ből a legnagyobb hirdetési portál, az ingatlan.com kínálatában. Míg a társasházi lakásoknál a 100 milliós, a családi házaknál a 150 milliós összeghatár vált referenciaértékké, a 1,5 milliós négyzetméter-árkorlát pedig fekete lyukként kezdte magához szívni az árakat (persze főleg alulról), különösen Budapesten.
A július 2-án bejelentett és szeptember 1-jével elindult Otthon Start Programban a december közepi állapot szerint
15 ezren kötöttek eddig szerződést 500 milliárd forint összegben, és nagyjából ugyanennyi ügylet áll hitelbírálat vagy előkészítés alatt.
Az MNB alábbi ábrán látható statisztikái még az október végi „hivatalos” állapotot mutatják 205 milliárd forint hitelösszegben, ami 34 milliós átlagösszeggel számolva 6000 szerződést jelent. A lakáshitelek 71%-át tették ki októberben az Otthon Start hitelek. 2026 végéig mintegy 1900 milliárdnyi Otthon Start-hitelfolyósításra számít a jegybank, ebből 1045 milliárd forint lehet addicionalitás volumen a lakáshitelezésben.
A program hatásait persze nem a már megvalósult vagy a folyamatban lévő ügyletek határozzák meg, hanem a bejelentések, hírek, az ezekre adott piaci reakciók és a nyomukban kialakuló kínálat- és keresletoldali percepciók, amelyek időben bőven megelőzték a hitelfolyósításokat. Nézzük röviden a program első hatásait!
Torlódnak a döntések: sok az elhalasztott vagy előrehozott lakásvásárlás
Akár 30%-ot is lehet spórolni az Otthon Starttal a törlesztőrészletben a piaci lakáshitelekhez képest, ezek alternatívájaként tehát megéri az Otthon Startot választani, miközben voltak és jelenleg is vannak bizonyos szempontból még kedvezőbb konstrukciók is, a szomszédos országok 3% körüli lakáshitelkamatairól nem is beszélve.
Nagyon számít viszont az időzítés: komoly esély van arra, hogy idén év végén már magasabb egy Otthon Start hitel törlesztőrészlete, mint egy ugyanolyan lakásra, ugyanakkora önerővel felvett piaci kamatozású lakáshitelé tavaly év végén. A lakásdrágulás mellett a minőségi lakáskínálat szűkülése miatt is érdemes volt sietniük az érdeklődőknek.
Torlódtak tehát a hiteldöntések: míg a július 2-ai bejelentés és a szeptember 1-jei indulás között tervezett hitelfelvételek egy részét elhalasztották, a lakásdrágulás és a kínálat szűkülésétől tartó hitelfelvevők előrehozták otthonteremtési döntésüket, „feltorlaszolva” augusztus és október között a lakástranzakciókat. A Duna House becslése alapján
júliustól októberig 22%-kal, vagyis 6500-zal több adásvétel történt, mint egy évvel korábban,
november viszont már 16%-os, vagyis 1800 darabos visszaesést hozott, és a programnak nemcsak addicionális, hanem kiszorító hatása is van a lakáshitelezésben. Nagy kérdés, milyen szinten fog stabilizálódni a lakáspiac, vagyis mi fog kiderülni az Otthon Start Program addicionális jellegéről, amiről most még szinte semmit sem tudunk.
A keresletösztönzés rövid távon árrobbanást okoz
Még be se jelentették az Otthon Startot, már a 3. helyen volt a magyar lakásdrágulás az EU-ban: a második negyedévben csak két országban emelkedtek nagyobb mértékben a lakásárak, mint Magyarországon. Az MNB lakásárindexe szerint országosan 17,9%-kal, Budapesten 23,1%-kal kerültek feljebb a lakásárak csak 2025 közepéig, egy év alatt. A PMÁP-kamatkifizetések hatására a jegybank becslése szerint csaknem 300 milliárd forintnyi többletvolumen jelent meg az új lakások piacán.
Ebbe a környezetbe robbant be az Otthon Start, amely a korábbi keresletoldali kormányzati programok tapasztalatai alapján már hírként is erősítette az árfelhajtó erőkről szóló piaci percepció. Bár bizonyos ársávokban van némi hatása a beépített árkorlátoknak is, összességében az ingatlan.com hirdetési adatai alapján Budapesten 27%-kal, a vidéki megyeszékhelyeken 22%-kal volt magasabb a lakás-négyzetméterárak mediánja idén novemberben, mint egy évvel korábban (az összetételhatások torzító erejéről a Simpson-paradoxon bemutatásakor írtunk). Az MNB szerint a lakáspiac már a program bejelentése előtt a túlfűtöttség jeleit mutatta, 2025 végére pedig
a lakásárak éves növekedési üteme 28,8 százalékra gyorsulhat. Ekkora drágulásra 2000 óta nem volt példa.
Befektetésnek tehát nem volt utolsó döntés idén év elején lakást venni, összehasonlításképp egy szintén alacsony kockázatú megtakarítási forma, a Fix Magyar Állampapír bruttó 6,5%-ot hozott a tulajdonosának idén, míg a jóval kockázatosabb részvénypiac is csak kevéssel múlta felül ezt a bruttó hozamot, a december 23-i záróárhoz képest majdnem 40%-ot erősödött a budapesti értéktőzsde elsődleges részvénymutatója, a BUX index.
Tévedés azt hinni azonban, hogy az Otthon Startnak kizárólag árfelhajtó hatása volt: októberben már a lélektani 250 ezer forint alá süllyedtek Budapesten az átlagos kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa. A Rentingo szerint az egy évvel korábbihoz képest nominálisan is olcsóbban lehetett már ősszel albérlethez jutni Budapesten, és a nyomott árszintek várakozásuk szerint nem is fognak nagyon változni jövőre. Bérbeadási oldalról tehát egyelőre emiatt egy épp most eszközölt lakásbefektetés nem kecsegtet gyors megtérüléssel, annál is inkább, mert sok helyen már a rövid távú bérbeadásokat is korlátozzák.
Sürgőssé válik a kínálatbővítés, nyomában a minőségi kritikákkal
Nehéz lenne azt mondani, hogy a kormány ne keresné a gyógyírt az Otthon Start Program árfelhajtó hatása ellen, részben a programba épített árkorlátozással, részben a kínálat ösztönzésével. Ezen intézkedések számossága nagy, várható hatása viszont ma még nem számszerűsíthető:
- a társasházi lakások 100 milliós, a családi házak 150 milliós és a négyzetméterárak egységes 1,5 milliós árkorlátja a programban már eleve ezt a célt szolgálja,
- a legalább 250 lakásos, legalább 70%-ban Otthon Startra alkalmas lakásokat megvalósító lakásfejlesztéseket egymás után nyilvánítja "gyorsítópályás" kiemelt beruházássá a kormány, a főszabálynál lazább építési követelményekkel. A 13 ezer lakás megépítését előirányozó 12 első projektet itt vittük térképre (alábbi ábránk csak a budapestieket mutatja), ugyanakkor ezeket számos, sokszor jogosnak tűnő minőségi kritika is éri az építési követelményekben hozott kompromisszumok miatt, amit a gyors és rentábilis elkészülés érdekében hoztak (a fejlesztők profitjáról itt írtunk részletesebben),
- a kínálatot növeli a zárkerti ingatlanok művelés alóli kivonásának a megkönnyítése az önkormányzatok számára, illetve az Otthon Start Program január 1-jei kiterjesztése a külterületi ingatlanokra,
- a jóval az Otthon Start bejelentése előtt elindult Lakhatási Tőkeprogramszintén a kínálat növelését mozdítja elő, elsősorban a nagyobb társasházi fejlesztések finanszírozásával, 6 év alatt 30 ezer új lakást irányozva elő,
- az 50 lakásosnál kisebb társasházi fejlesztések finanszírozási problémáit enyhíti az MFB Társasház Plusz Hitelprogram, amelyet a Portfolio hasábjain jelentett be, és november közepén indított el a Magyar Fejlesztési Bank a pénzügyi vállalkozások bevonásával,
- a legtöbb kérdés talán most még a társasházi építményi jog bevezetését (különösen a bankok rendelkezésére álló garanciákat) övezi, mindenesetre ha beválik a gyakorlatban a bankokkal is egyeztetett új jogintézmény, akkor tömegével vehetnek fel lakáshitelt az érdeklődők akár ma még csak tervasztalon szereplő lakásokra is.
A lakáskínálat bővülésének első jelei az építési engedélyek számában kell, hogy látszódjanak. A legutóbbi KSH-adatok még azt mutatják, hogy nyolc éve nem épült olyan kevés lakás, mint a harmadik negyedévben, viszont a kiadott építési engedélyek számának növekedése már jelzi a súlyos lakáspiaci dekonjunktúra mélypontját. Érdekesség, hogy Budapesten utoljára egy éve adtak ki ilyen kevés építési engedélyt, míg vidéken mindenütt növekedés volt már tapasztalható.
Fenntartható-e a program?
Végezetül érdemes kitérni az Otthon Start Program jövőjére is. Panyi Miklós államtitkár többször hangsúlyozta, hogy amíg a jelenlegi kormány hivatalban lesz, addig a program is fennmarad. Ugyanakkor nem hagyhatók figyelmen kívül annak jelentős költségvetési vonzatai sem. Szeptemberi becsléseink szerint jövőre a kamattámogatáshoz kapcsolódó kiadások már megközelíthetik a 90 milliárd forintot; ezt erősíti meg az MNB decemberi Inflációs jelentése is, amely
a GDP mintegy 0,1 százalékára rúgó közvetlen költségvetési terhet jelez előre 2026-ra.
A kiadások évről évre tovább emelkedhetnek, bár egyre lassuló ütemben. Ez abból fakad, hogy a kamattámogatás a teljes, átlagosan 20–25 éves futamidőre jár, miközben a hitelállomány az új kihelyezések miatt a fokozatos törlesztések ellenére is folyamatosan növekszik, ugyanakkor az egyes hitelekhez kapcsolódó támogatási összeg a tőke csökkenésével idővel mérséklődik (lásd az alábbi ábrát). Különösen kedvezőtlen lehet a program költségvetési hatása magas állampapírpiaci hozamkörnyezetben, az ötéves kamattámogatási periódusok időbeli lefutásától függően.
Rövid távon a program fenntarthatónak tűnik, és reális esély van arra is, hogy az Otthon Start a lakáshitelpiac 50–60 százalékát lefedje. Hosszabb távon azonban a megítélése nagymértékben azon múlik, normalizálódni fog-e a lakásáremelkedés (vannak erre biztató jelek, Budapesten például havi összevetésben már nem emelkedtek az árak novemberben), és milyen konjunkturális hatásokat vált ki a program, elsősorban az építőipar élénkítésén keresztül. A közvetlen költségvetési kiadásokon túl ugyanis az építőipar fellendüléséből származó másodlagos hatások és addicionális költségvetési bevételek is befolyásolják, hogy a program összességében milyen költségekkel és társadalmi-gazdasági hasznokkal jár.
