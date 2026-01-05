  • Megjelenítés
Most érdemes lakást venni Nagy-Britanniában, gyorsul a drágulás
Most érdemes lakást venni Nagy-Britanniában, gyorsul a drágulás

Portfolio
Idén 2-4% közötti éves lakásár-emelkedést vár az Egyesült Királyságban a brit Nationwide Building Society - írja a Property News International, miután decemberben váratlanul csökkentek a lakásárak.
A brit lakásárak havi alapon váratlanul 0,4 százalékkal estek decemberben, így az éves drágulás mindössze 0,6 százalék volt. Ez jócskán elmaradt a várakozásoktól a Reuters által megkérdezett elemzők szerint.

A Nationwide adatai szerint az éves növekedés lassulása részben annak tudható be, hogy az előző év decemberében kiugró áremelkedés történt, ami magasabb bázist teremtett. A visszafogottabb árdinamika ellenére a jelzálogpiaci aktivitás nagyjából stabil maradt.

Robert Gardner, a Nationwide vezető közgazdásza kiemelte, hogy

a jelzáloghitel-jóváhagyások száma továbbra is a járvány előtti szintek közelében mozog.

Hozzátette: mivel a lakásárak növekedése jóval elmarad a bérek emelkedésének ütemétől miközben a jelzálogkamatok fokozatosan csökkennek, a lakásvásárlás megfizethetősége valamelyest javult.

A Bank of England december 18-án 4 százalékról 3,75 százalékra csökkentette az alapkamatot. A piacok 2026-ra további egy-két, egyenként negyed százalékpontos kamatvágást áraznak, amit az elemzők szerint az ingatlanadózással kapcsolatos aggodalmak enyhülése is kiegészít.

Mindezek együttes hatása támogathatja a lakáspiaci élénkülést a következő hónapokban.

Eközben a regionális különbségek továbbra is számottevőek a szigetországban. Az átlagos ingatlanár 2025 negyedik negyedévében 273 077 font volt, de Londonban 529 372 font körül alakult, míg Észak-Anglia egyes részein csupán 168 317 fontot tett ki. A legerősebb éves növekedést Észak-Írország érte el 9,7 százalékkal, amit részben az ír piacról átterjedő kereslet magyaráz. Ezzel szemben Kelet-Angliában az árak 0,8 százalékkal csökkentek az év során.

A Nationwide az idei évre 2-4% közötti éves lakásár-emelkedést vár,

ugyanakkor arra számít, hogy a fellendülés üteme továbbra is egyenetlen marad az egyes régiók között.

