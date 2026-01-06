Történelmi léptékű újjáépítés Ukrajnában: hihetetlen pénz és összefogás kell, hogy újra legyen hol lakni

Az orosz háború példátlan károkat okozott Ukrajna lakásállományában: több százezer otthon sérült meg vagy pusztult el, milliók veszítették el állandó lakhelyüket és váltak belső menekültté. Ahogy a háború a negyedik évébe lép, a lakóépületek helyreállítása társadalmi és stratégiai szempontból is az egyik legsürgetőbb feladattá vált.

Az Ukrajnában a háború miatt kialakult lakhatási válságra válaszul nemzetközi pénzintézetek, az ukrán kormány, helyi hatóságok, valamint magán- és civil szervezetek indítottak programokat. Az alábbiakban összegyűjtötte ezeket a Property Forum cikke, a kezdeményezések között nagyszabású beruházások, állami kártérítési mechanizmusok, önkormányzati fejlesztések és magánpartnerekkel megvalósuló, vegyes innovatív modellek egyaránt megtalálhatóak.

EBRD és EIB finanszírozás

Az Ukrajna helyreállítását támogató nemzetközi intézmények közül az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) különösen nagy szerepet játszik a lakhatási és a szociális infrastruktúra finanszírozásában.

Az EIB, az Európai Unió hitelezési intézménye jelentős forrásokat biztosított Ukrajna helyreállításához különböző keretprogramokon és célzott szociális infrastrukturális kezdeményezéseken keresztül. 2025 augusztusában a bank 200 millió eurós finanszírozási keretet hagyott jóvá kifejezetten a szociális és megfizethető lakások újjáépítésére. Ez a támogatás egy nagyobb, 400 millió eurós lakástámogatási struktúra része, amelynek célja önkormányzati tulajdonú, megfizethető és energiahatékony bérlakások építésének ösztönzése. A forrásokat a kiválasztott önkormányzatok alhitelek vagy vissza nem térítendő támogatások formájában kapják meg – elsősorban azok, amelyeket közvetlenül érint a háború, vagy amelyek nagyszámú belső menekültet fogadnak be. A programot a központi hatóságok beruházási támogatásai egészítik ki.

A szélesebb körű ukrajnai helyreállítási program részeként az EIB 2025 elején 55 millió eurós, EU-garanciával fedezett finanszírozást is nyújtott kritikus szociális infrastruktúra újjáépítésére. Ez szociális lakásokat, iskolákat, egészségügyi létesítményeket, víz- és hulladékkezelő rendszereket érint az ország több mint 150 településén. Az EIB a Ukraine Recovery Program III keretében 100 millió eurót elkülönítve kiemelt közösségi projektekre, köztük lakásfelújításra és -újjáépítésre. Ide tartoznak például a kijevi régióban zajló nagyléptékű társasházfelújítások és lakótelep-korszerűsítések.

A közvetlen lakásberuházásokon túl az EIB tágabb, Ukrajnára vonatkozó helyreállítási portfóliója – az EU által vezetett Ukraine Facility részeként – több mint 2 milliárd eurónyi hitel- és garanciavállalást foglal magában az energia-, közlekedési, víz- és szennyvízszektorban.

Az EBRD szintén a megfizethető lakhatási megoldások támogatására összpontosít, szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal és magánfejlesztőkkel. A bank 2025 végén 100 millió eurós hitelkeretről állapodott meg egy skálázható, megfizethető lakásplatform ukrajnai fejlesztésének támogatására. A platform célja egy biztonságos, fenntartható lakhatás biztosítása belső menekültek és más sérülékeny csoportok számára. A kezdeményezés megvalósítása magánszereplőkkel, elsősorban a Hansen Ukrainian Missionnel és Dell Loy Hansen fejlesztővel és filantróppal együttműködésben történik, a megfizethető bérleti és részletvásárlási modellek kombinálásával.

A program első szakaszában várhatóan mintegy 1800 megfizethető lakás épül meg a kijevi régióban 2029-ig, az Európai Unió veszteség-fedezeti támogatásával. A finanszírozási csomag donorok által finanszírozott technikai együttműködési elemeket is tartalmaz, amelyek a társadalmi befogadást és a humán tőke fejlesztését támogatják, többek között belső menekülteket célzó gyakornoki programokon keresztül.

Állami programok, önkormányzati fejlesztések

Miközben a nemzetközi finanszírozás új lakáskapacitás és intézményi keretek kialakításában segít, az állami programok – különösen a kártérítési mechanizmusok és az önkormányzati fejlesztések – továbbra is kulcsszerepet játszanak a családok és a helyi közösségek közvetlen támogatásában.

2025-ben az ukrán kormány folytatta és bővítette lakáskártérítési programját, az "eVidnovlennya" rendszert, amely pénzügyi támogatást nyújt azoknak a polgároknak, akiknek otthonát megrongálta vagy elpusztította a háború. A mechanizmus keretében a jogosult háztartások tanúsítványok formájában kapnak pénzügyi kompenzációt, amelyeket sérült lakásaik javítására vagy új otthonok vásárlására használhatnak fel.

Minisztériumi adatok szerint 2025 végére több mint 134 ezer ukrán család részesült összesen több mint 45 milliárd hrivnya kártérítésben. A kedvezményezettek jelentős része belső menekült, közülük több ezren már felhasználták tanúsítványaikat új lakás vásárlására, és csak 2025-ben több mint 15 600 háztartás jutott új otthonhoz.

2025. december 23-án az ukrán kormány 8,8 milliárd hrivnyát különített el az állami költségvetési tartalékból a lakáskártérítések további finanszírozására, hogy rendezze a már rögzített, több mint 6000 teljesen elpusztult otthon ügyét.

A nemzeti kártérítési erőfeszítésekkel párhuzamosan a helyi önkormányzatok is városfejlesztési projekteket indítanak szociális és önkormányzati lakások létrehozására. Ezek a programok gyakran ötvözik a közösségi tervezést, a társfinanszírozást és a nemzetközi támogatást.

Jó példa erre a mariupoli lakosok számára indított önkormányzati lakónegyed-projekt Bila Cerkvában, a kijevi régióban. A kezdeményezés, amelyet Ukrajna Közösségek és Területek Fejlesztéséért felelős minisztériuma dolgozott ki Mariupol és Bila Cerkva városvezetésével együttműködve, modern önkormányzati bérlakásmodellt valósít meg, amely megfizethető lakhatást kínál és emellett oktatási, egészségügyi és kereskedelmi infrastruktúrát is tartalmaz.

A tervek szerint 16 lakóépület épül itt mintegy 1000 lakással, amelyek több mint 3000 mariupoli belső menekültnek biztosítanak otthont. A konstrukció része a piaci ár alatti szociális bérlakás, illetve a kedvezményes jelzáloghitel-lehetőség jogosult csoportok számára, beleértve a veteránokat, az elesett katonák családjait, a nagycsaládosokat és a fogyatékkal élőket. A finanszírozás állami költségvetési források, önkormányzati hozzájárulások és az Európai Unió támogatásának kombinációjából áll össze.

Magán- és civil kezdeményezések

Noha az állami és a nemzetközi források adják a nagyszabású lakásprogramok gerincét, a magán- és civil kezdeményezések is jelentősen hozzájárulnak a hiányok pótlásához és új megvalósítási modellek kialakításához.

Jó példa erre a Housing for IDP Foundation munkája. Ez az ukrán jótékonysági szervezet elhagyott vagy sérült épületeket alakít át többlakásos házakká menekült családok számára. Az alapítvány több sikeres kísérleti projektet valósított meg önkormányzatokkal és adományozókkal együttműködve, bizonyítva, hogy a nem állami szereplők is katalizátorszerepet tölthetnek be a nagyobb intézményi programok mellett.

Ezek a kezdeményezések gyakran magántőkét, helyi szakértelmet és rugalmas beszerzési megközelítéseket alkalmaznak, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljanak a konkrét közösségi igényekre. Emellett olyan koncepcióbizonyítékként is szolgálnak, amelyek később skálázhatók, vagy beilleszthetők a főáramú újjáépítési finanszírozási stratégiákba.

Ahogy majd egyszer végre megkezdődik a háború utáni helyreállítás,

kulcsfontosságú lesz a lakásberuházások, a szakpolitikai keretek és a helyi mechanizmusok összehangolása.

Az átlátható folyamatok, a megalapozott tervezés és a menekültek, idősek, valamint alacsony jövedelmű családok igényeit előtérbe helyező, befogadó modellek döntik el, hogy az ország mennyire tudja sikeresen újjáépíteni nemcsak az épületeket, hanem a közösségeket is.

