Rendőrségi vegzatúrát kiáltanak a szállásadók, de Soproni Tamás szerint nem volt más út

A héten elkezdte érvényesíteni az év elején hatályba lépett Airbnb-tiltást a Terézvárosi Önkormányzat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és a rendőrséggel együtt ellenőrzi a szálláshelyeket és akár több millió forintos bírságot is kiszabhat az illegális szálláshelyek üzemeltetőire. Erre reagálva a Magyar ApartmanKiadók Egyesülete vegzatúrát kiáltott, de a VI. kerületi polgármester, Soproni Tamást szerint hiába próbálta az önkormányzat korábban fehéríteni, ellenőrizni, vagy átláthatóbbá tenni az Airbnb-szállásadást, nem volt elkerülhető a teljes tiltás.

Az önkormányzat honlapján megjelent közlemény szerint tizennégy hónapos felkészülési időszakot követően megkezdte az Airbnb-tiltó rendelet betartatását Terézváros.

A vizsgálatok során több esetben is találkoztak azzal, hogy a tiltás ellenére is hirdették a szállást, fogadtak vendégeket.

„Olyan is előfordult, hogy a személyazonosságát sem volt hajlandó igazolni a szállásadó, így rendőrség segítségét kellett igénybe venni. Számokkal és bővebb információkkal az ellenőrzéssel töltött idő rövidsége miatt még nem tudunk szolgálni. Bízunk abban, hogy jogkövető magatartást tanúsítanak a szállásadók” – írta megkeresésünkre e-mailben küldött válaszában az önkormányzat.

A Magyar ApartmanKiadók Egyesülete

a bérbeadókat érintő rendőri fellépést élesen kritizáló közleményt adott ki,

amelyben megjegyzi, hogy az erről terjedő képek kapcsán „több külföldi, budapesti turizmussal foglalkozó közösségi média csoportban is téma lett, hogy a turisták immár nem szívesen látott vendégek Budapesten, és akár felfegyverzett rendőrök is rájuk törhetik az ajtót”.

Az önkormányzat elmondása szerint bár azt követően, hogy a Kúria kimondta a terézvárosi rendelet törvényességét, már nem egyeztetett az érdekvédő szervezetekkel, előtte azonban számos alkalommal volt ilyen.

„Sajnos ennek szükségességét már csak akkor tartotta fontosnak az érdekvédelem (MAKE), miután szavazást írtunk ki az Országgyűlés felhatalmazása alapján a kiadható napok számáról. Azt megelőzően egyetlen lépést sem tettek a szervezetek azért, hogy megelőzzék a voksolást, azaz pl. az önkormányzat által kidolgozott szabályrendszert saját maguk betartassák a szállásadókkal” – írja az önkormányzat.

Soproni szerint nem törekedett az érdekképviselet arra, hogy a lakossági panaszok enyhüljenek, „hogy ne a tiltás, hanem a békés egymás mellett élés irányába mozdulhasson el a vita”, holott helyet adtak az érdekvédelemnek a képviselő-testületi ülésen is, ahol elmondhatták véleményüket még az ügydöntő szavazás előtt. Az önkormányzat szerint azonban az

együttműködés helyett az érdekvédők, szállásadók inkább kivártak,

az utolsó pillanatig azt gondolva, hogy a terézvárosiak döntésének végrehajtását a Kormányhivatal megakadályozza.

Természetesen a mai napig kételkednek a rendelet törvényességében, és hiába adtunk 14 hónapos felkészülési időt

– tette hozzá válaszában Terézváros.

A MAKE közleményében megjegyzi, hogy "többen attól tartanak, hogy hatósági vegzatúrának lesznek kitéve".

Egy külföldi nem tesz különbséget Terézváros és Budapest között: számára az üzenet egyértelmű, Budapesten jelenleg nem jó turistának lenni

– írja a közleményük.

Bár az érdekvédelem szerint a tiltás nem szolgálja a lakásárak csökkentését, ebben a cikkünkben részletesen foglalkoztunk a helyi árváltozással, amely azt mutatja, nem nőttek olyan iramban a kerületi lakásárak Terézvárosban, mint Budapest más kerületeiben.

Egy olvasónk, korábbi hatodik kerületi Airbnb-üzemeltető a polgármester felelősségét firtató kérdésére – hogy vajon megelőzhető lett volna-e a teljes tiltás – Soproni a Portfolionak küldött válaszában megjegyezte, hogy 2019-ben a VI. kerületben az új önkormányzati vezetés hivatalba lépésekor a rövid távú lakáskiadás már az egyik legsúlyosabb gócponttá vált, "már akkor túlnőtt a probléma azon, amin a lakások arányának szabályozásával segíteni lehetett volna" – visszamenőleges hatályú rendelkezést pedig nem lehet hozni.

Ugyanez az V. kerületre is igaz, ahol számos házban messze 50% feletti a rövid távú szálláshelyek aránya. A VI. kerület állandó lakói régóta igényelték a szabályozást, az átlátható lakáskiadást, mert számukra ez jelenthette volna a nyugodt, békés életet otthonaikban. Soproni Tamás elmondása szerint már polgármestersége első napjaiban felvette a kapcsolatot az Airbnb-platformmal, 2019. november 14-én már személyes találkozója volt az Airbnb regionális képviselőjével – néhány nappal az új testület alakuló ülése után.

Mivel az Airbnb platform teljesen elzárkózott a szektor szabályozásától és kifehérítésétől, ezért az önkormányzat a kerületek sorában elsőként, 2022-ben rendeletet alkotott, amely a békés egymás mellett élést szolgálta volna.

A szabályozás a következőket tartalmazta:

a szállásadó rendelkezzen a társasház hozzájáruló nyilatkozatával, ugyanakkor a társasház SZMSZ-e ne tiltsa a lakáskiadást,

a szállásadó helyezzen ki a szálláshely bejáratánál egy éjjel-nappal hívható telefonszámot és az úgynevezett NTAK-regisztrációs számot (ez igazolja, hogy nem feketén adják ki a szállást),

a szállásadó biztosítson poroltót a szálláshelyen,

a szálláson tegyék ki a társasház házirendjét angol és magyar nyelven is.

A Kormányhivatal azonban nem engedte hatályba lépni a rendeletet arra hivatkozva, hogy az önkormányzat ezzel túllépte hatáskörét. A szállásadók sem léptek, „pedig saját maguk, érdekvédelmi szervezetük önként bevállalhatta volna, hogy a fenti kéréseket elfogadják, saját maguk életbe léptetik, ha ez segít a békés egymás mellett élésben, és a szállásadók jobb megítélésében” – írja Soproni.

Ezután az önkormányzat a szálláshelyek fokozott ellenőrzésére helyezte a hangsúlyt, Airbnb-kommandót állított fel, hogy kiszűrje a feketézőket és az illegális szálláshelyeket. A probléma azonban egyáltalán nem szűnt meg: az airbnb-zés továbbra is sok panaszt szült, rengeteg vita forrása volt. A kerület próbálkozott az építési szabályzata módosításával, de annak rendelkezései magánszálláshelyekre nem alkalmazhatók egyetlen kerületben sem, így korlátozást lényegében ez nem jelentett.

„Csak azt követően került sor az Országgyűlés felhatalmazása után a terézvárosi szavazásra, majd szabályozásra, hogy sem a szállásadók, sem a szállásadó portálok, sem a Kormányhivatal nem volt partnere az önkormányzatnak egy olyan szabályozás kialakításában, amely a teljes tiltás helyett a kompromisszumokat kereste: minden ezt szolgáló törekvésünket lesöpörték vagy figyelmen kívül hagyták, miközben a lakossági elégedetlenség, a lakossági nyomás nőtt, hogy az otthonok békéje és védelme érdekében tegyen valamit az önkormányzat” – írja Soproni.

