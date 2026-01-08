A KÉSZ és a Merkbau építheti a 26 millió eurós ferihegyi irodaházat

Építőipar 2026 Beszélgessen élőben az építőipar hazai nagykutyáival!

Nyilvánosságra hozták a közbeszerzési eljárás eredményét, amely szerint a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és a Merkbau Zrt. közös, 26,3 millió eurós ajánlata lett a legjobb ár-érték arányú, ezzel a konzorcium elnyerte a repülőtéri irodakomplexum megépítésének jogát.

A projekt keretében egy

mintegy 10 ezer négyzetméteres létesítmény jön létre,

amely irodáknak, személyzeti öltözőknek és raktárhelyiségeknek ad majd helyet. Az új központot elsősorban a földi kiszolgálásban dolgozók, a repülőtéren működő légitársaságok alkalmazottai, valamint a Budapest Airport vállalatcsoport különböző részlegeinek munkatársai használják majd.

A generálkivitelezési szerződés nemcsak az épület felépítésére terjed ki, a vállalkozók feladata lesz egy pihenőpark kialakítása, bekötőút építése, parkolók létesítése, az infrastrukturális kapcsolatok kiépítése, valamint új zöldterületek telepítése is.

A projekt során korszerű építészeti és kivitelezési módszereket alkalmaznak majd – írja a Magyar Építők. A tervezés BIM technológián alapul majd és megfelel a fenntartható fejlesztés követelményeinek, az építkezésnél kiemelt szerepet kapnak majd a környezettudatos megoldások. A pályázati dokumentáció eleve a BREEAM "Excellent" környezetvédelmi minősítés elnyerését célozta meg, ennek megszerzése a kivitelezők szerződéses kötelezettsége lesz.

A BIM (Building Information Modeling – Épületinformációs Modell) egy digitális módszer és munkafolyamat az építőiparban, amely 3D-s, adatgazdag modellekre épül. Lényege, hogy egy épület minden fontos műszaki, geometriai és működési adatát egy közös digitális modellben gyűjti össze, így a tervezés, kivitelezés és üzemeltetés hatékonyabbá válik.

Korábban is fejlesztett már a reptéren a KÉSZ

A KÉSZ Csoport számára nem ismeretlen terep a repülőtér, hiszen jelenleg is zajlik egy másik projektjük a területen. A G jelű gurulóút rekonstrukciója keretében 17 ezer négyzetméternyi felületen új bazaltbeton burkolatot fektetnek le az alapszerkezetekkel együtt, kiépítik a vízelvezető rendszert, valamint korszerűsítik a vizuális navigációs berendezéseket, a térvilágítást és a fényjelző rendszereket.

Az építőipari vállalat korábban is fejlesztett a főváros légikikötőjében. A SkyCourt felépítését követően ők végezték a T2A és T2B terminálépületek korszerűsítését, majd néhány évvel később a T2B terminálhoz csatlakozó új utasmóló teljes körű kivitelezését is.

A vállalkozás jelentős katonai reptéri beruházást is kivitelezett korábban Kecskeméten, ahol a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisán egy 22,5 ezer négyzetméteres átfegyverző területet és repülőgép-jégtelenítő létesítményt alakítottak ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images