Alpesi tűzvész után riadót fújnak: ilyen hiányosságokkal küzd Magyarország tűzbiztonsága
Alpesi tűzvész után riadót fújnak: ilyen hiányosságokkal küzd Magyarország tűzbiztonsága

Portfolio
Átfogó vizsgálatot sürget az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a svájci újévi tragédia után a magyarországi közösségi létesítményekben – írja közleményében a szövetség. A szervezet elnöke szerint számos ilyen helyszín nemhogy a jogszabályi környezetnek, de még a most hatályos tűzmegelőzési előírásoknak sem felel meg.

Fontosnak tartunk egy átfogó vizsgálatot a közösségi létesítményeknél, tanulva mások tragédiájából

– idézi a közlemény az ÉVOSZ elnökét, Koji Lászlót.

Szilveszterkor egy tűzeseti tragédiában 40 ember vesztette életét a Wallis (Valais) kantonban, Crans-Montana divatos alpesi üdülőhelyen működő bárban, ahol az eddigi vizsgálatok szerint feltehetően a mennyezet hangszigetelő rétege gyulladt meg.

Hazánkban a vonatkozó jogszabályok az alapvető felelősséget a szakma számára fogalmazzák meg. A tűzvédelmi szakági tervező és kivitelező, valamint az üzemeltető felelőssége, hogy egy épület megfeleljen a tűzbiztonsági előírásoknak.

Fel kell ismerni, hogy akkor is ki kell tartani a megelőzést szolgáló szakszerűség mellett, ha az költséges, és erős a csábítás, hogy spóroljunk rajta

– írja Koji.

Koji László
ÉVOSZ, elnök
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke, általános alelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kollégium
Tovább
A bürokrácia csökkentése érdekében a legtöbb esetben a hatóságok részéről már csak tudomásulvételi eljárások vannak új létesítmények esetében, ami még inkább növeli a tervezői, kivitelezői és üzemeltetői felelősséget. A megrendelők, a kivitelezők, az üzemeltetők – ha tisztában is vannak a saját felelősségükkel – a biztonságot növelő jogalkotási és a működést ellenőrző hatósági feladatokból adódó felelősséget már nem tudják magukra vállalni.

Az Évosz óvatosan megjegyzi, hogy mivel

itthon nincs elegendő tervezői, szakértői, kivitelezői, hatósági kompetencia és kapacitás egy átfogó tűzbiztonsági felméréshez,

ezért rendkívül fontos a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök tűzvédelmi képzése és indokolt lehet a tűzmegelőzésre és a tűzvédelemre vonatkozó hazai jogszabályok, jogosultsági rendeletek átvilágítása is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

