Elszálltak a lakásárak az EU-ban, de Magyarország mindenkit lekörözött

A 2025 harmadik negyedévi adatok szerint az előző év azonos időszakához képest az EU-ban a lakásárak átlagosan 5,5%-kal, a bérleti díjak pedig 3,1%-kal nőttek. Negyedéves összevetésben is emelkedés látszik: 2025 második negyedévéhez képest a lakásárak 1,6%-kal, a bérleti díjak 0,9%-kal kerültek feljebb.

Az Eurostat adatai alapján a lakásárak és a bérleti díjak 2011-től elváltak egymástól. A bérleti díjak egyenletesen, folyamatosan emelkedtek, míg a lakásárak jóval ingadozóbb képet mutattak: visszaesések, stagnáló időszakok és gyors áremelkedési szakaszok váltották egymást. Az elmúlt évtizedben, 2015 és 2025 harmadik negyedéve között összességében 63,6%-kal nőttek az uniós lakásárak, miközben a bérleti díjak 21,1%-kal emelkedtek.

Nemzeti szinten vizsgálva az adatokat kiderül, hogy 2015-höz képest 25 uniós tagállamban gyorsabban drágultak a lakások, mint a bérleti díjak.

Magyarországon ebben az időszakban csaknem négyszeresükre emelkedtek a lakásárak (+275%),

és további 11 országban is több mint a duplájukra nőttek. A legnagyobb emelkedést rajtunk kívül Portugália (+169%), Litvánia (+162%) és Bulgária (+156%) érte el. Finnország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol 2015 és 2025 harmadik negyedéve között csökkentek a lakásárak, összesen 2%-kal.

A bérleti díjak ugyanekkor, 2015 és 2025 harmadik negyedéve között mind a 27 uniós tagállamban emelkedtek.

A legnagyobb növekedést Magyarországon mérték (+107%),

ezt követte Litvánia (+85%), Szlovénia (+76%), Lengyelország (+75%) és Írország (+74%). Az adatok összességében azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedben az EU-ban a lakásvásárlás költsége sokkal gyorsabban nőtt, mint a bérlakások fenntartásának ára, ugyanakkor a bérleti díjak is minden tagállamban egyértelműen emelkedő trendet mutattak.

Bár a jegybank korábbi elemzői várakozása szerint országos átlagban 29 százalék közelébe gyorsulhatott az éves lakásár-növekedés Magyarországon 2025 végére (részben az állampapír-kifizetések és az Otthon Start Program okozta keresletnövekedés miatt), a legnagyobb ingatlanpiaci portál, az ingatlan.com legújabb publikációja szerint az ő hirdetéseikben 18 százalékos drágulás volt látható decemberben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

