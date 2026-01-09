Elszálltak a lakásárak az EU-ban, de Magyarország mindenkit lekörözött

A 2025 harmadik negyedévi adatok szerint az előző év azonos időszakához képest az EU-ban a lakásárak átlagosan 5,5%-kal, a bérleti díjak pedig 3,1%-kal nőttek. Negyedéves összevetésben is emelkedés látszik: 2025 második negyedévéhez képest a lakásárak 1,6%-kal, a bérleti díjak 0,9%-kal kerültek feljebb.
Az Eurostat adatai alapján a lakásárak és a bérleti díjak 2011-től elváltak egymástól. A bérleti díjak egyenletesen, folyamatosan emelkedtek, míg a lakásárak jóval ingadozóbb képet mutattak: visszaesések, stagnáló időszakok és gyors áremelkedési szakaszok váltották egymást. Az elmúlt évtizedben, 2015 és 2025 harmadik negyedéve között összességében 63,6%-kal nőttek az uniós lakásárak, miközben a bérleti díjak 21,1%-kal emelkedtek.
Nemzeti szinten vizsgálva az adatokat kiderül, hogy 2015-höz képest 25 uniós tagállamban gyorsabban drágultak a lakások, mint a bérleti díjak.
Magyarországon ebben az időszakban csaknem négyszeresükre emelkedtek a lakásárak (+275%),
és további 11 országban is több mint a duplájukra nőttek. A legnagyobb emelkedést rajtunk kívül Portugália (+169%), Litvánia (+162%) és Bulgária (+156%) érte el. Finnország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol 2015 és 2025 harmadik negyedéve között csökkentek a lakásárak, összesen 2%-kal.
A bérleti díjak ugyanekkor, 2015 és 2025 harmadik negyedéve között mind a 27 uniós tagállamban emelkedtek.
A legnagyobb növekedést Magyarországon mérték (+107%),
ezt követte Litvánia (+85%), Szlovénia (+76%), Lengyelország (+75%) és Írország (+74%). Az adatok összességében azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedben az EU-ban a lakásvásárlás költsége sokkal gyorsabban nőtt, mint a bérlakások fenntartásának ára, ugyanakkor a bérleti díjak is minden tagállamban egyértelműen emelkedő trendet mutattak.
Bár a jegybank korábbi elemzői várakozása szerint országos átlagban 29 százalék közelébe gyorsulhatott az éves lakásár-növekedés Magyarországon 2025 végére (részben az állampapír-kifizetések és az Otthon Start Program okozta keresletnövekedés miatt), a legnagyobb ingatlanpiaci portál, az ingatlan.com legújabb publikációja szerint az ő hirdetéseikben 18 százalékos drágulás volt látható decemberben.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Rekordokkal zárta a tavalyi évet a DH Group
Megjöttek az előzetes számok.
Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés
Számos gyorsforgalmi utat érint az intézkedés!
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb csapás a főváros ellen.
Időjárás: riasztást adott ki az Operatív Törzs
Nem a havazás lesz a fő veszély.
Csúnyán visszaesett a BMW Kínában
Az amerikai értékesítések is gyengélkedtek.
Bejelentette Donald Trump: lefújja a katonai műveleteket Venezuela körül - Úgy néz ki, megúsztuk a háborút
Caracas teljes mértékben együttműködő.
Hibázott a Vodafone, 352 millió forintos bírságot kapott a One
Nem jól kommunikálta az inflációkövető díjkorrekciót.
Megszólaltak a szakértők: Amerika egy sor opcióból választhat Grönland megszerzéséhez
Európának résen kell lennie.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Melyek a legjobb bankszámlák 2026-ban 200-400 ezer Ft-os jövedelemmel?
2025-ben a Bankmonitor bankszámla kalkulátorát használók közül a legnagyobb arányban a 200-400 ezer forintos jövedelmi sávot jelölték meg (60%), ennyi pénz érkezik a legtöbbek részére a ba
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.