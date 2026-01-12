Spórolás az energiaszámlán: mit tudtak megvenni az elsőlakás-vásárlók?

Elsőlakás-vásárlók: hol voltak a legtöbben?
Tavaly július 2-án jelentette be a miniszterelnök, hogy az állam kedvezményes, 3%-os lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak. A program szeptember 1-jén Otthon Start Program néven el is indult, és már a kezdeti időszakban jelentős érdeklődést váltott ki. Az MNB Pénzügyi stabilitási jelentése alapján a lakáshitelek kibocsátása
2025 októberében a duplájára emelkedett a szeptemberi értékhez képest.
A jelentés mellett számos elemzés foglalkozott már a program hitelpiaci és ingatlanpiaci hatásaival, az elsőlakás-vásárlók által vásárolt ingatlanok energetikai állapotáról azonban eddig kevés szó esett.
Elemzésünket a 2024. január 1-je és 2025. szeptember vége között kihelyezett lakáshitelekből vásárolt ingatlanokra vonatkozóan végeztük el. Vizsgálatunkba összesen 16 ezer első, illetve több mint 48 ezer nem elsőlakás-vásárló ügyfelet vontunk be. Régiós bontásban szemlélve az adatokat az ezer főre jutó legtöbb elsőlakás-vásárló Budapesten és Pest megyében volt megfigyelhető, míg Dél-Dunántúlon volt a legkevesebb ilyen célú hitelfelvétel (1. ábra).
Mit és mennyiért tudtak megvenni az elsőlakás-vásárlók?
Két szempont alapján hasonlítottuk össze az első és a többedik lakásukat vásárlók csoportját. Elsőként a medián négyzetméterárakat vizsgáltuk. (A medián jobban mutatja a „tipikus” árat, mint az átlag, mert a szélsőségesen drága vagy olcsó ingatlanok kevésbé torzítják az értéket.) Eredményeink alapján mind a családi házak, mind a társasházi lakások esetén olcsóbb négyzetméterár mellett jutottak otthonhoz az elsőlakás-vásárlók (2. ábra).
Ahogy várható volt, mindkét ügyfélcsoport Budapesten és Pest vármegyében jutott a legdrágábban ingatlanhoz. Itt a nem elsőlakás-vásárlók átlagosan magasabb áron tudtak ingatlant vásárolni, ami vélhetően azok jobb minőségével és lokációjával magyarázható. Családi házak esetén átlagosan 16 és 18 százalékos, míg társasházi lakások esetén 14, illetve 8 százalékos felárat engedhettek meg maguknak a többedszer vásárlók.
Jelentősen könnyebb volt a helyzete azoknak, akik nem ragaszkodtak Budapesthez és vonzáskörzetéhez. A szignifikánsan alacsonyabb négyzetméterárak mellett az elsőként és többedikként vásárolt ingatlanok között is kisebb négyzetméterár különbségek voltak megfigyelhetők. Egyedül Észak-Magyarországon fordult elő az, hogy az elsőlakás-vásárlók magasabb, 10%-kal drágább négyzetméterár mellett jutottak otthonhoz a nem elsőlakás-vásárlókhoz viszonyítva. Ettől függetlenül mind családi házat, mind társasházi lakást legolcsóbban Észak-Magyarországon lehetett vásárolni a vizsgált időszakban.
