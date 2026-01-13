Ennyit fogsz fizetni Budapesten egy új lakásért idén - Pontos számokat mondtak a szakértők

Ingatlanpiaci Hangulatfelmérésünk második részében a fővárosra fókuszálunk, ott is elsősorban az új építésű lakásokra, a bérbeadásokra és arra, hogy vajon megéri-e még befektetési célra lakóingatlant vásárolni. A tavalyi árrali közepette a budapesti vásárlók szeme sem maradt szárazon, ezért kíváncsiak voltunk, hogy meddig nőhetnek még, ha nőhet az új lakások ára, egyáltalán van-e még tér az emelkedésre az Otthon Start-kompatibilis lakások piacra érkezésével, illetve, hogy mekkora üzlet lehet a bérbeadás a fővárosban. 10 ingatlanszakértőt kérdeztünk meg december végén, és az ő várakozásaik átlagolásával igyekeztünk közelebb kerülni ahhoz, mi várható lakáspiacon az előttünk álló évben.