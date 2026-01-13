Ennyit fogsz fizetni Budapesten egy új lakásért idén - Pontos számokat mondtak a szakértők

A hangulatfelmérés hétfőn megjelent első részében az országos átlagra fókuszáltunk. Cikkünkből kiderült, hogy
- További lakásáremelkedést várnak válaszadóink országos szinten, de enyhül a tempó.
- Az áremelkedés normalizódása mellett a lakástranzakciók számában csökkenést várnak idén a megkérdezett szakértők.
- Nőhet a hitel segítségével vásárolt lakások aránya a teljes tranzakciószámon belül, egyre nagyobb szeletet hasít ki az Otthon Start.
- Csökkenő számú új építésű ingatlan átadását várják 2025 második félévre az előző évihez képest, de növekedést prognosztizálnak az idei első félévre.
- Bár lassult a bérleti díjak növekedése, és egyes helyeken még csökkenést is tapasztalhattunk az elmúlt hónapokban, országos szinten a szakemberek továbbra is növekedést várnak.
Most pedig lássuk Budapestet!
Meddig nőnek, ha nőnek még, a budapesti új építésű lakások árai?
Budapesten az új lakások átlagos négyzetméterára 1,83 millió forintra emelkedett 2025 negyedik negyedévére az Eltinga háromhavonta megjelenő Budapesti Lakáspiaci Riport felmérése szerint. A Portfolio az egyszerűbb előrejelezhetőség végett féléves időtávra kért becslést a szakértőktől, és ilyen intervallumokkal számoltuk a trendeket.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés