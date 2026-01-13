Óriási fejlesztés a nagyvárosban, 220 milliárdos kormányzati keret várja a folytatást

A beruházást a Mészáros és Mészáros Zrt. vezette konzorcium valósította meg a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel közösen, a Nyír-Wetland Kft. közreműködésével.

A 2023-ban elindított program célja az volt, hogy a kapacitásai határán működő, mintegy 130 hektáros ipari parkot egy új, 640 hektáros ipari övezettel egészítse ki.

Az első ütemben az infrastrukturális alapok kiépítése 38 milliárd forintos költségvetésből valósult meg,

megteremtve a feltételeket a további beruházások számára.

Az átadott első ütemben átfogó közlekedési fejlesztések és közművesítési munkák készültek el. Kiépítettek 14 kilométernyi új útszakaszt, és teljes körű felújításon esett át a Debreceni út burkolata. A fenntartható közlekedést egy 10 kilométer hosszú kerékpárút-hálózat is támogatja.

A közműfejlesztések keretében 10,5 kilométeres új vízvezetékhálózat épült ki, amelyhez a Tünde utcában nyomásfokozó állomás is létesült, illetve egy 11,4 kilométer hosszú szennyvízelvezető rendszer is készült.

A hétfői eseményen elhangzott, hogy az építési munkálatok a kedvező időjárási feltételek visszatértével folytatódnak majd. A következő fejlesztési szakasz megvalósítására rendelkezésre álló kormányzati támogatási keret összesen 220 milliárd forint. Az újonnan kialakított ipari területek parcelláinak többségét már lekötötték.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Erdõs József