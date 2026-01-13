Vezérigazgató-váltás az egyik legnagyobb magyar mérnökirodánál

Borbély Attila személyében január elsejétől új vezérigazgató dolgozik az egyik legnagyobb hazai építőipari mérnökiroda, a CÉH zRt. élén. A korábbi vezető, Losonczi Tibor különböző beosztásokban 26 évet töltött a vállalat kötelékében, és a tavalyi év végén befejezte aktív pályafutását.

Az új vezérigazgató a cégen belülről érkezett:

Borbély 2005-ben, még egyetemi hallgatóként lépett be CÉH zR-hez, a vezérigazgatói felkérést megelőzően pedig a tervezőiroda vezetői posztját töltötte be.

A most 44 éves szakember mérnöki tanulmányai után 2017-ben angol nyelvű MBA diplomát is szerzett, 20 éves CÉH-es pályafutását pedig csúcsvezetőként folytatja és felel a cég hosszú távú működésének biztosításáért.

Borbély Attila. Forrás: CÉH zRt.

A tervezőiroda vezetését Borbélytól korábbi helyettese, Koszó Ferenc veszi át, míg az új vezérigazgató munkáját műszaki igazgatóként Riesz Szabolcs, gazdasági vezérigazgató-helyettesként pedig továbbra is Pál Gábor támogatja.

A 35 éves CÉH az ország egyik legmeghatározóbb mérnökirodája, a nevükhöz olyan projektek fűződnek, mint a Megyeri-híd, a MOL Campus, a Magyar Állami Operaház felújítása, a debreceni BMW gyár és a Tomori Pál híd.

