Vezérigazgató-váltás az egyik legnagyobb magyar mérnökirodánál

Az új vezérigazgató a cégen belülről érkezett:
Borbély 2005-ben, még egyetemi hallgatóként lépett be CÉH zR-hez, a vezérigazgatói felkérést megelőzően pedig a tervezőiroda vezetői posztját töltötte be.
A most 44 éves szakember mérnöki tanulmányai után 2017-ben angol nyelvű MBA diplomát is szerzett, 20 éves CÉH-es pályafutását pedig csúcsvezetőként folytatja és felel a cég hosszú távú működésének biztosításáért.
A tervezőiroda vezetését Borbélytól korábbi helyettese, Koszó Ferenc veszi át, míg az új vezérigazgató munkáját műszaki igazgatóként Riesz Szabolcs, gazdasági vezérigazgató-helyettesként pedig továbbra is Pál Gábor támogatja.
A 35 éves CÉH az ország egyik legmeghatározóbb mérnökirodája, a nevükhöz olyan projektek fűződnek, mint a Megyeri-híd, a MOL Campus, a Magyar Állami Operaház felújítása, a debreceni BMW gyár és a Tomori Pál híd.
