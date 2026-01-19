Új regionális vezetőt nevez ki a világ legnagyobb kereskedelmi ingatlanszolgáltatója

Jakub Stanislavot nevezte ki közép-kelet-európai szállodai üzletágának vezetőjévé idén januártól a világ legnagyobb kereskedelmi ingatlanszolgáltató és befektetési vállalata, a CBRE - írja közleményében a cég. A szakember továbbra is vezeti a csehországi tőkepiaci üzletágat, emellett pedig a vállalat szállodai befektetési tanácsadási platformját irányítja majd Közép- és Kelet-Európában.

Stanislav vezetése alatt

2025-ben a vállalat Csehországban megközelítőleg 70%-os piaci részesedést ért el, és az ott lebonyolított szállodai tranzakciók 80%-ában vett részt.

Ez magában foglalta a Hilton Prague szálloda mérföldkőnek számító értékesítését, amely a régió történelmének legnagyobb egyedi szállodai tranzakcióját – emellett többek között a Hotel Diplomat, a Hotel Ibis és a B&B Hotel Prague eladását is – jelentette.

Az ilyen nagy tranzakciók a piac jelentős változását jelzik: Közép- és Kelet-Európa egyre inkább a befektetők figyelmének középpontjába kerül, megalapozva a régió pozícióját a tágabb európai befektetési környezetben.

A tavalyi évben különösen figyelemreméltó volt a helyi, a regionális és egyre inkább a nemzetközi befektetők érdeklődése a közép-kelet-európai nagy szállodai ingatlanok iránt

– idézi a közlemény Kenneth Hattont, a CBRE európai hotel üzletágának vezetőjét.

Stanislav a CBRE Magyarország esetében Csörget Balázzsal, a helyi hotel csapat vezetőjével és Antoine Fromental hotelbefektetési elemzővel működik együtt szorosan.

Jakub Stanislav. Forrás: CBRE

Stanislav 2018-ban csatlakozott a CBRE-hez, ahol a csehországi piacvezető befektetési csapat felépítéséért is felelt. A CBRE-t megelőzően az Ernst & Young ingatlantanácsadási igazgatójaként dolgozott, ahol Közép-Európa ingatlan- és szállodai befektetéseit vezette, korábban pedig a Cushman & Wakefield régiós vendéglátóipari csoportjának munkatársa volt. Ingatlanbefektetési és pénzügyi mesterdiplomáját az Edinburgh-i Heriot-Watt Egyetemen szerezte meg, és tagja a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) szakmai szervezetnek.

