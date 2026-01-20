A Raiffeisen finanszírozza az ikonikus negyed régóta várt lakóházát

  • Megjelenítés
A Raiffeisen Bank Hungary több mint 24 milliárd forint (60 millió euró) értékű finanszírozási szerződést kötött a Polat Hungary Kft-vel a Seven Pearl projekt lakókomplexum fejlesztésére a belvárosban – írja a fejlesztő közleményében.
A Polat leányvállalata, a Pearl Real Estate Development Kft. és a Raiffeisen közötti finanszírozási megállapodás 3 évre szól. A tranzakció során a Raiffeisen jogi tanácsadója a Baker&McKenzie volt.

pearl3
Forrás: Sevenpearl.hu

A Seven Pearl projekt Budapest zsidó negyedének központjában helyezkedik el,

közvetlenül az UNESCO Világörökség részét képező Dohány utcai Zsinagóga szomszédságában, a VII. kerületben.

A projekt a Dohány utca 10. és a Síp utca 8–10. szám alatt található, több mint 160 lakóegységet és 10 kereskedelmi egységet foglal magában, és várhatóan 2027 végére készül el.

pearl2
Forrás: Sevenpearl.hu

A megállapodás illeszkedik a Raiffeisen Bank hosszú távú befektetési stratégiájába, amely a fenntartható ingatlanfejlesztések támogatására irányul.

Az erzsébetvárosi önkormányzat és a beruházó megállapodása alapján a háztömb körüli utcaszakaszokat – a Wesselényi, a Dohány és a Síp utca alkotta háromszöget – faltól-falig felújítják majd.

Címlapkép forrása: Forrás: Sevenpearl.hu

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

