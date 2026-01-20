Felvásároltak egy hirdetési céget a hazai ingatlanpiacon

Megvásárolta az Ingatlannet nevű ingatlan-apróhirdetési oldalt a Bank360 Csoporttól a magyar központú CEE Classifieds, amely a régióban tervezi növelni súlyást a digitális gazdaságban.

A tranzakcióval a CEE Classifieds célja az, hogy komplex ajánlattal legyen jelen az online apróhirdetési piacon.

Az Ingatlannet 2000-ben indult, az elsők között kezdte meg az online ingatlanhirdetési és -keresési szolgáltatását a hazai piacon.

Az oldalon jelenleg több mint 40 ezer ingatlanhirdetés található.

Az Ingatlannet ismertsége és technológiai megoldásai jól kiegészítik meglévő oldalainkat

- mondta Arany Bence, a CEE Classifieds alapítója és vezérigazgatója a cég közleményében.

A CEE Classifieds az Otthontérképet is üzemeltető cég tulajdonosa is.

