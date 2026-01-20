  • Megjelenítés
Két évtizede üresen álló épületből alakítanak ki otthonokat a fővárosban: 26 család életét változtathatja meg
Két évtizede üresen álló épületből alakítanak ki otthonokat a fővárosban: 26 család életét változtathatja meg

Portfolio
Újpesten megkezdődött egy 2007 óta üresen álló iskolaépület átalakítása. Az Európai Unió által támogatott AHA Budapest program mintaprojektjeként 26 rászoruló család számára hoznak itt létre korszerű szociális bérlakásokat. A Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló Demo Hub még az idén elkészül, és reméletőleg mintát ad majd további, használaton kívüli középületek lakáscélú hasznosításához - írta az epiteszforum.hu.
Az újpesti Baross utcában álló, egykori Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola bontási munkálatai már elindultak, ezt követően pedig majd megkezdődhet az építkezés. A hetvenes években épült intézmény közel két évtizede áll kihasználatlanul, állapota jelentősen leromlott. A főváros korábban sikertelenül próbálta értékesíteni, vagy bérbe adni az ingatlant.

Az Európai Unió finanszírozásával 2024 tavaszán indult AHA Budapest – Affordable Housing for All – program átfogó választ kíván adni Budapest lakhatási nehézségeire. A kezdeményezés nemcsak új otthonok létrehozására koncentrál, hanem

a lakhatási szegénység megelőzésére és a társadalmi sérülékenység csökkentésére is.

Ennek részeként digitális korai figyelmeztető rendszert fejlesztenek, amely képes azonosítani a fizetési nehézségekkel küzdő háztartásokat, hogy segítsék megelőzni a kilakoltatásokat és az azokból eredő hajléktalanságot. A tervek között szerepel egy lakhatási iroda létrehozása is, ahol szakképzett szociális munkások támogatják a lakhatással és energiahatékonysággal kapcsolatos problémák megoldását.

1920_1920-486350109-1056926703135732-414063080779781423-n-jpg-epiteszforum-10-2025-04-16-105703-jpg-epiteszforum-100-2026-01-19-162011
Az egykori Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola épülete Újpesten. Fotó: Aczél Márk. Forrás: KÉK - Contemporary Architecture Centre/Facebook

A Demo Hub néven futó mintaberuházás során az elhagyatott iskolaépületből korszerű, alacsony energiaigényű lakóházat alakítanak ki, amely építészetileg is magas színvonalú megoldásokat kínál.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet tájékoztatása szerint az újpesti projekt példa lehet további tizenöt, fővárosi tulajdonban lévő, jelenleg használaton kívüli középület lakáscélú újrahasznosításához is.

Az épület szerkezeti adottságai változatos lakástípusok létrehozását teszik lehetővé: a tervekben garzonok, kétszobás otthonok és akadálymentes lakások egyaránt szerepelnek, emellett két, 100 négyzetméternél is nagyobb lakást alakítanak ki nagycsaládok számára. Az átalakítás során megőrzik az épület karakteres elemeit: az egykori tantermek előtti folyosórendszert, az eredeti előcsarnokot és a nagytermet, amely a jövőben közösségi funkciókat kap.

hub2
2026. január 13. AHA-projekt Újpesten Fotó: Gallov Adrienne

A projektben nyolc konzorciumi partner működik együtt, köztük építészirodák, önkormányzati szereplők, informatikai vállalatok, kutatóintézetek és civil szervezetek. Ez a széles körű együttműködés biztosítja, hogy az építészeti szempontok mellett a szociális, műszaki és energiahatékonysági kérdések is megfelelő hangsúlyt kapjanak.

A környékbeli közösség és a leendő lakók bevonása már a projekt kezdeti szakaszában megkezdődött. Egy eseményen a környéken élők megismerhették a kezdeményezés céljait, és biztosítékot kaptak arra, hogy nem egy elszigetelt lakónegyed, hanem egy nyitott, közösségorientált fejlesztés valósul meg. Az épületet közösségi tervezési helyszínként is megnyitották, így a jövőbeli bérlők közvetlenül jelezhetik véleményüket és igényeiket, amelyeket beépítenek a tervezési folyamatba.

Az építészeti tervezést a Nart Építésziroda és a Mókembé építészkollektíva végzi, és ők felelnek a látványtervek elkészítéséért is. A projekt várhatóan 2026-ra készül el, ezt követően 26, nehéz helyzetben lévő család költözhet be az egykori iskola falai között kialakított, energiahatékony és megfizethető otthonokba.

Címlapkép forrása: Építészfórum

