Drasztikus lépésre szánta el magát az amerikai elnök: befektetési óriások kerültek célkeresztbe

„Kormányom álláspontja szerint a nagy intézményi befektetőknek nem lenne szabad olyan lakóházakat felvásárolniuk, amelyeket egyébként családok vásárolnának meg, azért, hogy bővíteni lehessen az amerikai családok számára az egycsaládos házak kínálatának és a lakástulajdon megszerzésének lehetőségeit” – áll a rendeletben.
A dokumentum szerint
a szövetségi ügynökségeknek elő kell segíteniük, hogy magánszemélyek és kisebb befektetők elsőbbséget élvezzenek a lefoglalt ingatlanok megvásárlásakor.
Emellett felül kell vizsgálniuk a nagybefektetők korábbi tranzakcióit, és korlátozniuk kell azokat a szövetségi programokat, amelyek eddig megkönnyítették a Wall Street-i szereplők családiház-vásárlásait.
Január elején Trump elrendelte, hogy a Fannie Mae és a Freddie Mac 200 milliárd dollár értékű jelzáloglevelet vásároljon a lakásköltségek csökkentése érdekében és bejelentette azt a szándékát, hogy megtiltja a nagy intézményi befektetőknek a családi házak vásárlását.
Az Igazságügyi Minisztérium és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság a versenyellenes gyakorlatokat vizsgálja majd, különös tekintettel a családi házak bérleti piacára. A Fehér Ház törvényjavaslatokat is készít, amelyek jogszabályi szinten rögzítenék ezeket a korlátozásokat.
A 2008-as pénzügyi válság óta olyan Wall Street-i óriáscégek, mint a Blackstone, az American Homes 4 Rent vagy a Progress Residential több ezer családi házat vásároltak fel. A Számvevőszék 2024-es tanulmánya szerint 2022 júniusára az intézményi befektetők mintegy 450 ezer ingatlant birtokoltak, ami a családi bérleményállomány körülbelül 3 százalékának felelt meg.
Trump lépése, amely a Wall Street-i ingatlantulajdonosokat célozza meg, közelebb hozza politikáját a demokratákéhoz, akik évek óta kritizálják a nagyvállalati lakásvásárlásokat. Azt állítják, hogy azok hozzájárulnak a lakásárak emelkedéséhez, és sikertelenül próbáltak törvényjavaslatokat elfogadtatni a tendencia visszaszorítására.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
