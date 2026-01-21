Drasztikus lépésre szánta el magát az amerikai elnök: befektetési óriások kerültek célkeresztbe

Donald Trump amerikai elnök kedden olyan végrehajtási rendeletet írt alá, amely korlátozná a nagy intézményi befektetők jelenlétét a családi házak piacán, hogy a lakhatás megfizethetőbbé váljon az amerikai családok számára.

„Kormányom álláspontja szerint a nagy intézményi befektetőknek nem lenne szabad olyan lakóházakat felvásárolniuk, amelyeket egyébként családok vásárolnának meg, azért, hogy bővíteni lehessen az amerikai családok számára az egycsaládos házak kínálatának és a lakástulajdon megszerzésének lehetőségeit” – áll a rendeletben.

A dokumentum szerint

a szövetségi ügynökségeknek elő kell segíteniük, hogy magánszemélyek és kisebb befektetők elsőbbséget élvezzenek a lefoglalt ingatlanok megvásárlásakor.

Emellett felül kell vizsgálniuk a nagybefektetők korábbi tranzakcióit, és korlátozniuk kell azokat a szövetségi programokat, amelyek eddig megkönnyítették a Wall Street-i szereplők családiház-vásárlásait.

Január elején Trump elrendelte, hogy a Fannie Mae és a Freddie Mac 200 milliárd dollár értékű jelzáloglevelet vásároljon a lakásköltségek csökkentése érdekében és bejelentette azt a szándékát, hogy megtiltja a nagy intézményi befektetőknek a családi házak vásárlását.

Az Igazságügyi Minisztérium és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság a versenyellenes gyakorlatokat vizsgálja majd, különös tekintettel a családi házak bérleti piacára. A Fehér Ház törvényjavaslatokat is készít, amelyek jogszabályi szinten rögzítenék ezeket a korlátozásokat.

A 2008-as pénzügyi válság óta olyan Wall Street-i óriáscégek, mint a Blackstone, az American Homes 4 Rent vagy a Progress Residential több ezer családi házat vásároltak fel. A Számvevőszék 2024-es tanulmánya szerint 2022 júniusára az intézményi befektetők mintegy 450 ezer ingatlant birtokoltak, ami a családi bérleményállomány körülbelül 3 százalékának felelt meg.

Trump lépése, amely a Wall Street-i ingatlantulajdonosokat célozza meg, közelebb hozza politikáját a demokratákéhoz, akik évek óta kritizálják a nagyvállalati lakásvásárlásokat. Azt állítják, hogy azok hozzájárulnak a lakásárak emelkedéséhez, és sikertelenül próbáltak törvényjavaslatokat elfogadtatni a tendencia visszaszorítására.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

