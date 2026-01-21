Meglepő adat érkezett a budapesti irodapiacról: csökkent az üresedés

Közzétette 2025 negyedik negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma, ami alapján a fővárosi modern irodák piacán újra a második negyedéves szintre csökkent az üresedési ráta. A negyedév legnagyobb átadása a Dürer I-II volt. A legmagasabb bérlői aktivitást ismét a budapesti irodapiac Canary Wharf-ján, a Váci úti irodafolyosón mérték.

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

Közzétette 2025 negyedik negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF), amelynek tagjai a CBRE, a Colliers, a Cushman & Wakefield, az Eston International, az iO Partners és a Robertson Hungary.

Mint írják, 4 461 680 négyzetméterre duzzadt a teljes budapesti „A” és „B” kategóriás irodaállomány, köszönhetően főképp annak, hogy

ekkor adták át a Dürer Park I és II-t összesen 50 380 m2 bérbeadható területtel.

A teljes állományon belül 3 518 820 négyzetméter a spekulatív irodaterület és 942 860 négyzetméter a saját tulajdonú irodaterület található. A spekulatív állományon belül

az „A” kategóriás irodaterületek 67%-os, míg

a „B” kategóriás területek 33%-os arányt képviselnek.

A Dürer-átadásokon túl 17 500 négyzetméter spekulatív irodatér került ki az állományból átalakítás, illetve a tulajdonosi struktúra megváltozása miatt.

A teljes kereslet 2025 negyedik negyedévében 190 960 négyzetmétert tett ki, amely az előző év azonos időszakához képest 12%-os növekedést jelentett, és amelyhez számottevően hozzájárult az, hogy állami szervek vették bérbe a Dürer irodákat.

A teljes keresleten belül a szerződéshosszabbítások 43%-os részesedéssel bírtak, a tulajdonosi használatú tranzakciók részesedése 28% volt, míg az új szerződések a bérbeadások 24%-át tették ki. Az előbérleti megállapodások 3%-ot, a bővülések pedig mindössze 2%-át adták a teljes keresletnek.

A nettó kereslet (szerződéshosszabbítás és saját tulajdonba vétel nélküli tranzakció) ezen időszakban 56 105 négyzetmétert tett ki, amely 39%-os növekedést jelent 2024 negyedik negyedévéhez viszonyítva.

Az üresedési ráta 2025 negyedik negyedévében 12,5%-on állt, ami 0,9 százalékpontos csökkenést jelent az előző negyedévhez, és 1,6 százalékpontos csökkenést az előző év azonos időszakához képest. A csak

bérirodákra vonatkozó üresedési ráta, amely pontosabb képet ad a piaci viszonyokról, 15,9%-ra csökkent az előző negyedévi 16,8%-ról,

és szintén 1,6 százalékponttal esett az előző év azonos időszakához képest.

2025 negyedik negyedévében a legalacsonyabb üresedési rátát Buda Központ alpiacon regisztrálta a BRF (6,4%), míg a legmagasabb érték, változatlanul az agglomerációban volt mérhető (20,7%).

A nettó abszorpció pozitív tartományba fordult, 84 015 négyzetméterrel.

A budapesti irodaállomány legfontosabb mutatói Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Új kínálat (m2) 23 205 2 150 5 060 0 0 50 380 Bériroda állomány (m2) 3 617 887 3 604 010 3 571 750 3 548 815 3 536 315 3 518 820 Saját tulajdonú irodaterületek (m2) 845 808 851 605 854 300 877 235 889 735 942 860 Teljes irodaállomány (m2) 4 463 695 4 455 615 4 426 450 4 426 050 4 426 050 4 461 680 Kihasználatlanság (m2) 626 268 629 440 622 190 565 190 595 235 557 780 Bériroda kihasználatlanság (%) 17,3% 17,5% 17,4% 15,9% 16,8% 15,9% Teljes irodapiaci kihasználatlanság (%) 14,0% 14,1% 14,1% 12,8% 13,4% 12,5% Előbérlet (m2) 0 2 655 0 0 22 185 6 045 Új bérleti szerződés (m2) 37 325 31 420 44 430 47 440 29 145 45 710 Megújítás (m2) 47 230 130 180 42 000 47 085 4 335 81 730 Bővülés (m2) 7 095 6 375 6 540 2 515 9 285 4 350 Saját tulajdon (m2) 1 500 0 0 22 935 0 53 125 Bruttó bérbeadás (m2) 93 150 170 630 92 970 119 975 101 950 190 960 Korrigált nettó abszorpció (m2) -11 475 57 000 -30 040 84 015 Forrás: BRF, Portfolio

A legmagasabb bérlői aktivitást 2025 negyedik negyedévében a Váci úti irodafolyosó részpiacon mérték a szakemberek, ez a teljes kereslet 32%-át vonzotta, megegyező arányban a Pest Központ részpiaccal. Ezeket követően a legélénkebb bérlői aktivitást Dél-Buda részpiacon regisztrálták, amely alpiac 14%-os részesedést ért el a negyedéves bérbeadási volumenből.

A BRF a negyedik negyedévben összesen 176 bérleti szerződést regisztrált 1085 m²-es átlagos mérettel, ami az előző év azonos időszakához képest a tranzakciók számának 23%-os növekedését mutatja, miközben az átlagos méret is 9%-kal nőtt.

A negyedév legnagyobb spekulatív tranzakciója a BT szerződéshosszabbítása volt 9000 négyzetméteren a Budapest One irodaházban. A legnagyobb új bérleti szerződést a DHL egyik leányvállalata kötötte 3740 m2-es területre a Liberty Offices irodaházban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images