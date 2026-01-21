Meglepő adat érkezett a budapesti irodapiacról: csökkent az üresedés

Közzétette 2025 negyedik negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF), amelynek tagjai a CBRE, a Colliers, a Cushman & Wakefield, az Eston International, az iO Partners és a Robertson Hungary.
Mint írják, 4 461 680 négyzetméterre duzzadt a teljes budapesti „A” és „B” kategóriás irodaállomány, köszönhetően főképp annak, hogy
ekkor adták át a Dürer Park I és II-t összesen 50 380 m2 bérbeadható területtel.
A teljes állományon belül 3 518 820 négyzetméter a spekulatív irodaterület és 942 860 négyzetméter a saját tulajdonú irodaterület található. A spekulatív állományon belül
- az „A” kategóriás irodaterületek 67%-os, míg
- a „B” kategóriás területek 33%-os arányt képviselnek.
A Dürer-átadásokon túl 17 500 négyzetméter spekulatív irodatér került ki az állományból átalakítás, illetve a tulajdonosi struktúra megváltozása miatt.
A teljes kereslet 2025 negyedik negyedévében 190 960 négyzetmétert tett ki, amely az előző év azonos időszakához képest 12%-os növekedést jelentett, és amelyhez számottevően hozzájárult az, hogy állami szervek vették bérbe a Dürer irodákat.
A teljes keresleten belül a szerződéshosszabbítások 43%-os részesedéssel bírtak, a tulajdonosi használatú tranzakciók részesedése 28% volt, míg az új szerződések a bérbeadások 24%-át tették ki. Az előbérleti megállapodások 3%-ot, a bővülések pedig mindössze 2%-át adták a teljes keresletnek.
A nettó kereslet (szerződéshosszabbítás és saját tulajdonba vétel nélküli tranzakció) ezen időszakban 56 105 négyzetmétert tett ki, amely 39%-os növekedést jelent 2024 negyedik negyedévéhez viszonyítva.
Az üresedési ráta 2025 negyedik negyedévében 12,5%-on állt, ami 0,9 százalékpontos csökkenést jelent az előző negyedévhez, és 1,6 százalékpontos csökkenést az előző év azonos időszakához képest. A csak
bérirodákra vonatkozó üresedési ráta, amely pontosabb képet ad a piaci viszonyokról, 15,9%-ra csökkent az előző negyedévi 16,8%-ról,
és szintén 1,6 százalékponttal esett az előző év azonos időszakához képest.
2025 negyedik negyedévében a legalacsonyabb üresedési rátát Buda Központ alpiacon regisztrálta a BRF (6,4%), míg a legmagasabb érték, változatlanul az agglomerációban volt mérhető (20,7%).
A nettó abszorpció pozitív tartományba fordult, 84 015 négyzetméterrel.
|A budapesti irodaállomány legfontosabb mutatói
|Q3 2024
|Q4 2024
|Q1 2025
|Q2 2025
|Q3 2025
|Q4 2025
|Új kínálat (m2)
|23 205
|2 150
|5 060
|0
|0
|50 380
|Bériroda állomány (m2)
|3 617 887
|3 604 010
|3 571 750
|3 548 815
|3 536 315
|3 518 820
|Saját tulajdonú irodaterületek (m2)
|845 808
|851 605
|854 300
|877 235
|889 735
|942 860
|Teljes irodaállomány (m2)
|4 463 695
|4 455 615
|4 426 450
|4 426 050
|4 426 050
|4 461 680
|Kihasználatlanság (m2)
|626 268
|629 440
|622 190
|565 190
|595 235
|557 780
|Bériroda kihasználatlanság (%)
|17,3%
|17,5%
|17,4%
|15,9%
|16,8%
|15,9%
|Teljes irodapiaci kihasználatlanság (%)
|14,0%
|14,1%
|14,1%
|12,8%
|13,4%
|12,5%
|Előbérlet (m2)
|0
|2 655
|0
|0
|22 185
|6 045
|Új bérleti szerződés (m2)
|37 325
|31 420
|44 430
|47 440
|29 145
|45 710
|Megújítás (m2)
|47 230
|130 180
|42 000
|47 085
|4 335
|81 730
|Bővülés (m2)
|7 095
|6 375
|6 540
|2 515
|9 285
|4 350
|Saját tulajdon (m2)
|1 500
|0
|0
|22 935
|0
|53 125
|Bruttó bérbeadás (m2)
|93 150
|170 630
|92 970
|119 975
|101 950
|190 960
|Korrigált nettó abszorpció (m2)
|-11 475
|57 000
|-30 040
|84 015
|Forrás: BRF, Portfolio
A legmagasabb bérlői aktivitást 2025 negyedik negyedévében a Váci úti irodafolyosó részpiacon mérték a szakemberek, ez a teljes kereslet 32%-át vonzotta, megegyező arányban a Pest Központ részpiaccal. Ezeket követően a legélénkebb bérlői aktivitást Dél-Buda részpiacon regisztrálták, amely alpiac 14%-os részesedést ért el a negyedéves bérbeadási volumenből.
A BRF a negyedik negyedévben összesen 176 bérleti szerződést regisztrált 1085 m²-es átlagos mérettel, ami az előző év azonos időszakához képest a tranzakciók számának 23%-os növekedését mutatja, miközben az átlagos méret is 9%-kal nőtt.
A negyedév legnagyobb spekulatív tranzakciója a BT szerződéshosszabbítása volt 9000 négyzetméteren a Budapest One irodaházban. A legnagyobb új bérleti szerződést a DHL egyik leányvállalata kötötte 3740 m2-es területre a Liberty Offices irodaházban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
