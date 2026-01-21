  • Megjelenítés
Meglepő változás zajlik a hazai ingatlanpiacon: az eladók tömegesen léptek piacra, a vevők viszont máshol keresnek
Ingatlan

Meglepő változás zajlik a hazai ingatlanpiacon: az eladók tömegesen léptek piacra, a vevők viszont máshol keresnek

Portfolio
Ötéves csúcsot döntöttek a tulajdonosok hirdetésfeladásai országosan az ingatlan.com rendszerében az év első három hetének adatai alapján, ennél nagyobb eladási kedvvel csak 2020-ban indult az év. A telefonos érdeklődések száma pedig az új lakások iránt lőtt ki, szintén többéves csúcsra emelkedve az év elején.
Property Warm Up 2026
A szezon első ingatlanpiaci konferenciája, ne maradjon le!
Információ és jelentkezés

A keresleti oldal a magas bázis miatt – 2025 elején az állampapírból kiszálló befektetők már javában rohamoztak a lakáspiacon – idén januárban hátrányból indul, de az Otthon Start miatt gombamód szaporodó újlakás-projektek hírére mégis

többéves csúcsra nőttek a telefonos érdeklődések az új lakások iránt éves összevetésben.

Az ünnepi időszak miatti szokásosnál hosszabb, kéthetes leállást követően idén gyakorlatilag csak január 5-től indult az év a lakáspiacon. Az azóta eltelt két hét számai viszont rendkívül élénk rajtra utalnak bizonyos szegmensekben – derül ki az elemzésből.

Január 5. és 19. között a keresések száma már megközelítette a korábbi évek szintjét, miközben annak szerkezete látványosan átalakult. A használt lakások iránti érdeklődések száma 20 százalékkal csökkent éves összevetésben, de az új építésű lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma 3 éves rekordot döntött. Emellett az új építésű lakóingatlanok iránti érdeklődések aránya is 3 százalék fölé nőtt, amire legutóbb 2022 elején volt példa.

Még több Ingatlan

Százmilliárdos portfólióértéket céloz a magyar alapkezelő

Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői

Drasztikus lépésre szánta el magát az amerikai elnök: befektetési óriások kerültek célkeresztbe

Ez egyértelműen azt jelzi, hogy sok vevő a korábban beharangozott és olcsóbb, 1,5 millió forintos négyzetméteráron piacra kerülő új lakások megjelenését várja

 – értékelte a lakáspiaci rajtot Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Balogh László
ingatlan.com, vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag
Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Z
Tovább
Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Z Tovább

A kínálati oldalon a tulajdonosok léptek először

Január 5. és 19. között 4600 eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel, ami ötéves csúcsot jelent, de országosan nagyon jelentős eltérések láthatóak a kínálat alakulását nézve. Csongrád-Csanádban 48, Győr-Moson-Sopronban 25, Békésben 21, Komárom-Esztergomban pedig 16 százalékkal bővült a tulajdonosi friss kínálat 2025 azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan Budapesten 24 százalékos növekedés történt. Ugyanakkor vannak olyan megyék, például Somogy, Veszprém és Heves, ahol 27-39 százalékos visszaesés látható a hirdetésfeladások számában.

A szakember szerint az adatok azt a várakozást erősítik meg, hogy az eladók egy része tudatosan 2026 elejére időzítette a piacra lépést, abban, hogy az ingatlanuk eladásából befolyó összegből könnyebben tudnak tovább költözni, akár megfizethetőbb áron elérhető új építésű ingatlanba.

Az év elején látható kettősség megmaradhat 2026 hátralévő részében is, mivel

a lakáspiac súlypontja a használt ingatlanok irányából az új építésűek felé tolódhat el.

Ez pedig az eladó használt lakások és házak kínálatának bővülésével és a korábban látott tempós áremelkedés mérséklődésével járhat idén.

Kapcsolódó cikkünk

Budapest nyolc holdja: így nőhet az agglomerációs városok súlya

Változás a panellakások piacán: ami vidéken elkezdődött, hamarosan a fővárost is elérheti

Felvásároltak egy hirdetési céget a hazai ingatlanpiacon

Közszolgálati dolgozók, figyelem: ma jár le az 1 milliós Otthontámogatás igénylési határideje

Nesze neked, Otthon Start: ez rengeteg újlakás-vásárlót érint, bírsággal fenyeget a kormány

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Vészjósló jelek a világ második legnagyobb gazdaságából: évekig kitarthat az ingatlanválság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility