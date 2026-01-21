Meglepő változás zajlik a hazai ingatlanpiacon: az eladók tömegesen léptek piacra, a vevők viszont máshol keresnek

Ötéves csúcsot döntöttek a tulajdonosok hirdetésfeladásai országosan az ingatlan.com rendszerében az év első három hetének adatai alapján, ennél nagyobb eladási kedvvel csak 2020-ban indult az év. A telefonos érdeklődések száma pedig az új lakások iránt lőtt ki, szintén többéves csúcsra emelkedve az év elején.

A keresleti oldal a magas bázis miatt – 2025 elején az állampapírból kiszálló befektetők már javában rohamoztak a lakáspiacon – idén januárban hátrányból indul, de az Otthon Start miatt gombamód szaporodó újlakás-projektek hírére mégis

többéves csúcsra nőttek a telefonos érdeklődések az új lakások iránt éves összevetésben.

Az ünnepi időszak miatti szokásosnál hosszabb, kéthetes leállást követően idén gyakorlatilag csak január 5-től indult az év a lakáspiacon. Az azóta eltelt két hét számai viszont rendkívül élénk rajtra utalnak bizonyos szegmensekben – derül ki az elemzésből.

Január 5. és 19. között a keresések száma már megközelítette a korábbi évek szintjét, miközben annak szerkezete látványosan átalakult. A használt lakások iránti érdeklődések száma 20 százalékkal csökkent éves összevetésben, de az új építésű lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma 3 éves rekordot döntött. Emellett az új építésű lakóingatlanok iránti érdeklődések aránya is 3 százalék fölé nőtt, amire legutóbb 2022 elején volt példa.

Ez egyértelműen azt jelzi, hogy sok vevő a korábban beharangozott és olcsóbb, 1,5 millió forintos négyzetméteráron piacra kerülő új lakások megjelenését várja

– értékelte a lakáspiaci rajtot Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A kínálati oldalon a tulajdonosok léptek először

Január 5. és 19. között 4600 eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel, ami ötéves csúcsot jelent, de országosan nagyon jelentős eltérések láthatóak a kínálat alakulását nézve. Csongrád-Csanádban 48, Győr-Moson-Sopronban 25, Békésben 21, Komárom-Esztergomban pedig 16 százalékkal bővült a tulajdonosi friss kínálat 2025 azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan Budapesten 24 százalékos növekedés történt. Ugyanakkor vannak olyan megyék, például Somogy, Veszprém és Heves, ahol 27-39 százalékos visszaesés látható a hirdetésfeladások számában.

A szakember szerint az adatok azt a várakozást erősítik meg, hogy az eladók egy része tudatosan 2026 elejére időzítette a piacra lépést, abban, hogy az ingatlanuk eladásából befolyó összegből könnyebben tudnak tovább költözni, akár megfizethetőbb áron elérhető új építésű ingatlanba.

Az év elején látható kettősség megmaradhat 2026 hátralévő részében is, mivel

a lakáspiac súlypontja a használt ingatlanok irányából az új építésűek felé tolódhat el.

Ez pedig az eladó használt lakások és házak kínálatának bővülésével és a korábban látott tempós áremelkedés mérséklődésével járhat idén.

