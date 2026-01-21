Százmilliárdos portfólióértéket céloz a magyar alapkezelő

A 2024 év végén indult, ingatlanprojektekkel foglalkozó Realis WAM Alapkezelő Zrt. célja, hogy az idei év végéig elérje a 100 milliárd forintos portfólióértéket. A múlt év végén három budapesti irodaházat, valamint egy Debrecen belvárosában lévő lakóingatlanfejlesztési telket tudhatott a portfóliójában az alapkezelő, amely jelenleg 18 milliárd forint vagyont kezel, 3 alappal rendelkezik és további 3 alap létrehozását tervezi a közeljövőben.

A több iparágban is érdekeltségekkel rendelkező Realis Group új, ingatlanbefektetésekkel foglalkozó leányvállalata a Realis WAM Alapkezelő, amelyben Schrancz Mihály alapító-tulajdonos, meghatározó részesedéssel rendelkezik.

Az alapkezelő első tőkebevonásai sikeresen lezajlottak: a Realis WAM

kezelt vagyonának 45 százaléka intézményektől, 55 százaléka pedig privát befektetőktől érkezett.

A cég portfólióépítési filozófiája, a „Character-Building Collection” a pénzügyi racionalitást ötvözi az építészettel és városépítészettel. A társaság olyan fejlesztésekbe fektet, amelyek nemcsak profitot termelnek, hanem esztétikai és műszaki értelemben is maradandó értéket képviselnek.

Balról jobbra haladva: Fülöp András (Deloitte korábbi vezérigazgatója), Ádány Tamás befektetési igazgató, Schrancz Mihály (Realis WAM alapító-tulajdonos, vezérigazgató), Wolf László (OTP csoport vezérigazgató-helyettese), Szabó Levente (ügyvéd az osztrák LeitnerLeitner csoport partnere).

Az alapító Schrancz és Ádány Tamás befektetési igazgató mellett olyan nevek csatlakoztak tulajdonosként, mint Wolf László, az OTP csoport vezérigazgató-helyettese, Fülöp András, a Deloitte korábbi vezérigazgatója és Szabó Levente ügyvéd, az osztrák LeitnerLeitner csoport partnere.

