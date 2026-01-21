Százmilliárdos portfólióértéket céloz a magyar alapkezelő

A több iparágban is érdekeltségekkel rendelkező Realis Group új, ingatlanbefektetésekkel foglalkozó leányvállalata a Realis WAM Alapkezelő, amelyben Schrancz Mihály alapító-tulajdonos, meghatározó részesedéssel rendelkezik.
Az alapkezelő első tőkebevonásai sikeresen lezajlottak: a Realis WAM
kezelt vagyonának 45 százaléka intézményektől, 55 százaléka pedig privát befektetőktől érkezett.
A cég portfólióépítési filozófiája, a „Character-Building Collection” a pénzügyi racionalitást ötvözi az építészettel és városépítészettel. A társaság olyan fejlesztésekbe fektet, amelyek nemcsak profitot termelnek, hanem esztétikai és műszaki értelemben is maradandó értéket képviselnek.
Az alapító Schrancz és Ádány Tamás befektetési igazgató mellett olyan nevek csatlakoztak tulajdonosként, mint Wolf László, az OTP csoport vezérigazgató-helyettese, Fülöp András, a Deloitte korábbi vezérigazgatója és Szabó Levente ügyvéd, az osztrák LeitnerLeitner csoport partnere.
