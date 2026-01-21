  • Megjelenítés
Vizsgálatot indít az európai hivatal az e-ingatlan-nyilvántartás ügyében
Vizsgálatot indít az európai hivatal az e-ingatlan-nyilvántartás ügyében

Portfolio
Az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) vizsgálatot indít a magyar e-ingatlan-nyilvántartás (E-ING) elnevezésű, az Európai Szociális Alapból finanszírozott projekttel kapcsolatban – olvasható abban a válaszlevélben, amelyet a hivatal küldött Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek.
A képviselő Facebook-posztjában osztotta meg, hogy tavaly májusban küldött levelében információt nyújtott az OLAF-nak, amelynek elemzése alapján most a hivatal vizsgálatot indított.

Az E-ING rendszert tavaly januártól fokozatosan vezették be. A tervek szerint az új nyilvántartás révén az eddig papíron készült dokumentumok online benyújthatóak és az ingatlanadatok online is hozzáférhetőek lesznek, miközben a földhivatali eljárások fokozatosan digitálissá válnak.

A rendszerről, amire eddig 16 milliárd forintot költött az állam, itt érhető el, és itt írtunk róla utoljára.

Az ingatlanfejlesztést támogatja az új magyar barnamezős adatbázis

Így drágul tovább a lakásvásárlás, az Otthon Start mellett még ez is

Budapestre is megérkezett az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer, decembertől férhetnek hozzá az ügyvédek

