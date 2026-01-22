  • Megjelenítés
Friss adatok a hazai lakáspiacról: nem az történt, amire az Otthon Start alapján számítani lehetett
Ingatlan

Friss adatok a hazai lakáspiacról: nem az történt, amire az Otthon Start alapján számítani lehetett

Portfolio
2025 harmadik negyedévében 3 százalékkal volt több lakástranzakció a magyar piacon éves alapon, ezzel hazánk a hátsó traktusba került az Európai Unió 16, adatot szolgáltató országa között, még az Otthon Start kedvezményes hitelprogram indulása ellenére is – derül ki az Eurostat friss adataiból. Szlovéniában ehhez képest 47%-os növekedés volt, míg Írországban 7%-os visszaesést mértek.
Property Warm Up 2026
Információ és jelentkezés

Az adatközlést az OTP Ingatlanpont szúrta ki, a cég vezető elemzője, Valkó Dávid a most megjelent adatok alapján úgy véli, hogy az egész éves tranzakciószám végül alacsonyabb lehetett tavaly a vártnál.

Valkó Dávid
OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, vezető elemző
Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tev
Tovább
Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tev Tovább

A magyar lakáspiac forgalma 2025 harmadik negyedévében stagnált a második negyedévvel összehasonlítva az Eurostat friss adatai szerint. Éves összevetésben a 3 százalékos forgalombővülés élénkülést jelez a korábbi trendhez képest, hiszen az első negyedévben gyakorlatilag stagnált, a másodikban pedig 3,4 százalékkal csökkent a tranzakciószám 2024 hasonló időszakához képest.

Az Otthon Start hitelprogram szeptemberben indult, így a harmadik negyedéves statisztikában már szerepelnek a program első havi adatai. Ugyanakkor Valkó szerint a meglódulás kisebb volt a vártnál, amiben a 2024-es magas bázis is szerepet játszott, hiszen abban az évben itthon 35 százalékkal lőtt ki a forgalom, ami Luxemburg után a második legmagasabb ütem volt az EU adatszolgáltatói országai között.

A Portfolio Lakáspiaci Hangulatfelmérésében a szakértőink összesen több mint 140 000 szerződést jeleztek a tavalyi évre, ami 2021 óta a legmagasabb szám, és 12%-os növekedést jelentene az egy évvel korábbihoz képest. Valkó szerint

Még több Ingatlan

Megdöbbentő változás: Magyarországon csökkent a leginkább a szülőkkel élő fiatalok aránya az EU-ban

Magyarországot utánozza Donald Trump? Váratlan helyről kaphat lökést az amerikai lakáspiac

Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után

a friss Eurostat-adatok alapján a korábbi optimista becsléseknél vélhetően kisebb lehetett a tranzakciószám növekedése 2025-ben a magyar lakáspiacon,

szerinte 140 ezer körül lehetetett az adásvételek száma az egész évben. Idén viszont már 140 000 alatt lehet majd a tranzakciószám a hangulatfelmérés becslései szerint.

A magyar piacon a várttól elmaradó élénkülés ellenére egyértelműen látszottak pozitív jelek a harmadik negyedévben: az új építésű lakások értékesítése az év első felében látott majdnem 10 százalékos visszaesés után már stagnált, és a használt lakások esetében mért éves 3,2%-os forgalombővülés is jelentősen meghaladta az előző negyedévek adatát. Negyedéves összevetésben

az új lakások 11,8%-os forgalomnövekedése a vizsgált európai országok tekintetében is kiemelkedő volt,

ami jelzi, hogy elsősorban az új építésű lakások piacát mozgathatta meg első lépésben az Otthon Start program – mondta Valkó.

Kapcsolódó cikkünk

Eldurvult az Otthon Start-verseny: több százezres jóváírásokkal csábítanak a bankok

Meglepő változás zajlik a hazai ingatlanpiacon: az eladók tömegesen léptek piacra, a vevők viszont máshol keresnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Itt a bejelentés: a VI. kerület után Budán is betiltanák az Airbnb-t
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility