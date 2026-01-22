Friss adatok a hazai lakáspiacról: nem az történt, amire az Otthon Start alapján számítani lehetett

Az adatközlést az OTP Ingatlanpont szúrta ki, a cég vezető elemzője, Valkó Dávid a most megjelent adatok alapján úgy véli, hogy az egész éves tranzakciószám végül alacsonyabb lehetett tavaly a vártnál.

Valkó Dávid OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, vezető elemző Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tev Tovább … Tovább Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tev

A magyar lakáspiac forgalma 2025 harmadik negyedévében stagnált a második negyedévvel összehasonlítva az Eurostat friss adatai szerint. Éves összevetésben a 3 százalékos forgalombővülés élénkülést jelez a korábbi trendhez képest, hiszen az első negyedévben gyakorlatilag stagnált, a másodikban pedig 3,4 százalékkal csökkent a tranzakciószám 2024 hasonló időszakához képest.

Az Otthon Start hitelprogram szeptemberben indult, így a harmadik negyedéves statisztikában már szerepelnek a program első havi adatai. Ugyanakkor Valkó szerint a meglódulás kisebb volt a vártnál, amiben a 2024-es magas bázis is szerepet játszott, hiszen abban az évben itthon 35 százalékkal lőtt ki a forgalom, ami Luxemburg után a második legmagasabb ütem volt az EU adatszolgáltatói országai között.

A Portfolio Lakáspiaci Hangulatfelmérésében a szakértőink összesen több mint 140 000 szerződést jeleztek a tavalyi évre, ami 2021 óta a legmagasabb szám, és 12%-os növekedést jelentene az egy évvel korábbihoz képest. Valkó szerint

a friss Eurostat-adatok alapján a korábbi optimista becsléseknél vélhetően kisebb lehetett a tranzakciószám növekedése 2025-ben a magyar lakáspiacon,

szerinte 140 ezer körül lehetetett az adásvételek száma az egész évben. Idén viszont már 140 000 alatt lehet majd a tranzakciószám a hangulatfelmérés becslései szerint.

A magyar piacon a várttól elmaradó élénkülés ellenére egyértelműen látszottak pozitív jelek a harmadik negyedévben: az új építésű lakások értékesítése az év első felében látott majdnem 10 százalékos visszaesés után már stagnált, és a használt lakások esetében mért éves 3,2%-os forgalombővülés is jelentősen meghaladta az előző negyedévek adatát. Negyedéves összevetésben

az új lakások 11,8%-os forgalomnövekedése a vizsgált európai országok tekintetében is kiemelkedő volt,

ami jelzi, hogy elsősorban az új építésű lakások piacát mozgathatta meg első lépésben az Otthon Start program – mondta Valkó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ