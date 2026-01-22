Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után

Nagy várakozás előzte meg Trump beszédét, miután az elnök a hónap elején a közösségi médiában jelezte, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon ismerteti az intézményi befektetők családi házakra és otthonokra vonatkozó ingatlanvásárlásait korlátozó terveit, valamint egyéb lakhatási javaslatait.
A beszéd azonban leginkább arról volt emlékezetes, ami kimaradt belőle – írja a lap. Azok a szereplők, akik az építőipart célzó, szigorúbb kormányzati lépésektől – például részvény-visszavásárlási tilalmaktól vagy a nagyobb volumenű építkezésekre kényszerítő intézkedésektől – tartottak, végül megkönnyebbülhettek.
Az amerikai lakásépítési szektort követő iShares ETF 2,2 százalékkal erősödött a szerda délutáni kereskedésben. A D.R. Horton, az ország legnagyobb tőzsdén jegyzett lakásépítő vállalata 2,8 százalékos pluszban zárt, míg a Lennar és a PulteGroup részvényei 2,4, illetve 1,9 százalékkal emelkedtek.
Trump lakáspiaci megjegyzései nagyrészt a már ismert célokra összpontosítottak:
az intézményi befektetők családi lakásokra vonatkozó ingatlanbefektetéseinek korlátozására,
valamint a hitelkártyadíjak plafonjára. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy a kormányzat nem az ingatlanárak zuhanásán keresztül kívánja megfizethetőbbé tenni a lakhatást.
„A saját otthon mindig is az amerikai társadalom egészségének és életerejének szimbóluma volt, de ez a cél a Biden-korszakban több millió ember számára elérhetetlenné vált... Az otthonokat az emberek számára építik, nem a vállalatok számára – és Amerika nem válik bérlők nemzetévé... Ezért írtam alá egy végrehajtási rendeletet, amely megtiltja a nagy intézményi befektetőknek az egycsaládos házak vásárlását... És felszólítom a Kongresszust, hogy fogadja el ezt a tilalmat állandó törvényként" – mondta Trump Davosban.
Rick Palacios, a John Burns Research and Consulting kutatási igazgatója szerint a lakhatási politika hangsúlya a kínálat bővítéséről egyre inkább a kereslet élénkítésére tolódik át. A túl erős vásárlói kereslet megfelelő kínálat nélkül az árak emelkedésének kockázatát hordozza, ám jelenleg szerinte még van elég tartalék a piacon több vevő számára. Közép- és hosszú távon mindenképpen szükség lesz olyan mechanizmusokra, amelyek érdemben növelik a kínálatot – tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Saját szabályaiban botlik el az EU legnagyobb lelőhelyének kihasználása
Lépten-nyomon egy békésebb világra szabott szabályrendszerbe ütköznek a brüsszeli tervek.
Titkos digitális fegyverkezés indult: mesterséges intelligenciával vadásznak az ukránok a drónokra
Nagy üzletet csinált a Palantir.
Kiszivárgott: Trump hónapokon belül megdöntené a kommunistákat – Kirobbantható az évtizedes rezsim?
"Bevált" receptet követnének.
Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról
Megszólalt Nagy Márton.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Példátlan méretű hadgyakorlat indul márciusban: 28 ezer katona mozgósítása közben robbant a Trump-bomba
A gyakorlatot pont az a Norvégia vezeti, akikre nagyon haragszik most az amerikai elnök.
Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?
Enyhül a feszültség, veszik a hazai részvényeket is.
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.