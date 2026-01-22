Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

Nagy várakozás előzte meg Trump beszédét, miután az elnök a hónap elején a közösségi médiában jelezte, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon ismerteti az intézményi befektetők családi házakra és otthonokra vonatkozó ingatlanvásárlásait korlátozó terveit, valamint egyéb lakhatási javaslatait.

A beszéd azonban leginkább arról volt emlékezetes, ami kimaradt belőle – írja a lap. Azok a szereplők, akik az építőipart célzó, szigorúbb kormányzati lépésektől – például részvény-visszavásárlási tilalmaktól vagy a nagyobb volumenű építkezésekre kényszerítő intézkedésektől – tartottak, végül megkönnyebbülhettek.

Az amerikai lakásépítési szektort követő iShares ETF 2,2 százalékkal erősödött a szerda délutáni kereskedésben. A D.R. Horton, az ország legnagyobb tőzsdén jegyzett lakásépítő vállalata 2,8 százalékos pluszban zárt, míg a Lennar és a PulteGroup részvényei 2,4, illetve 1,9 százalékkal emelkedtek.

Trump lakáspiaci megjegyzései nagyrészt a már ismert célokra összpontosítottak:

az intézményi befektetők családi lakásokra vonatkozó ingatlanbefektetéseinek korlátozására,

valamint a hitelkártyadíjak plafonjára. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy a kormányzat nem az ingatlanárak zuhanásán keresztül kívánja megfizethetőbbé tenni a lakhatást.

„A saját otthon mindig is az amerikai társadalom egészségének és életerejének szimbóluma volt, de ez a cél a Biden-korszakban több millió ember számára elérhetetlenné vált... Az otthonokat az emberek számára építik, nem a vállalatok számára – és Amerika nem válik bérlők nemzetévé... Ezért írtam alá egy végrehajtási rendeletet, amely megtiltja a nagy intézményi befektetőknek az egycsaládos házak vásárlását... És felszólítom a Kongresszust, hogy fogadja el ezt a tilalmat állandó törvényként" – mondta Trump Davosban.

Rick Palacios, a John Burns Research and Consulting kutatási igazgatója szerint a lakhatási politika hangsúlya a kínálat bővítéséről egyre inkább a kereslet élénkítésére tolódik át. A túl erős vásárlói kereslet megfelelő kínálat nélkül az árak emelkedésének kockázatát hordozza, ám jelenleg szerinte még van elég tartalék a piacon több vevő számára. Közép- és hosszú távon mindenképpen szükség lesz olyan mechanizmusokra, amelyek érdemben növelik a kínálatot – tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ