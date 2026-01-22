  • Megjelenítés
Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után
Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után

Portfolio
Emelkedtek az amerikai építőipari részvények Donald Trump elnök davosi beszéde után, amely végül kevés meglepetést hozott a lakhatási politikában - írja a Barron's cikke.
Nagy várakozás előzte meg Trump beszédét, miután az elnök a hónap elején a közösségi médiában jelezte, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon ismerteti az intézményi befektetők családi házakra és otthonokra vonatkozó ingatlanvásárlásait korlátozó terveit, valamint egyéb lakhatási javaslatait.

A beszéd azonban leginkább arról volt emlékezetes, ami kimaradt belőle – írja a lap. Azok a szereplők, akik az építőipart célzó, szigorúbb kormányzati lépésektől – például részvény-visszavásárlási tilalmaktól vagy a nagyobb volumenű építkezésekre kényszerítő intézkedésektől – tartottak, végül megkönnyebbülhettek.

Az amerikai lakásépítési szektort követő iShares ETF 2,2 százalékkal erősödött a szerda délutáni kereskedésben. A D.R. Horton, az ország legnagyobb tőzsdén jegyzett lakásépítő vállalata 2,8 százalékos pluszban zárt, míg a Lennar és a PulteGroup részvényei 2,4, illetve 1,9 százalékkal emelkedtek.

Trump lakáspiaci megjegyzései nagyrészt a már ismert célokra összpontosítottak:

az intézményi befektetők családi lakásokra vonatkozó ingatlanbefektetéseinek korlátozására,

valamint a hitelkártyadíjak plafonjára. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy a kormányzat nem az ingatlanárak zuhanásán keresztül kívánja megfizethetőbbé tenni a lakhatást.

„A saját otthon mindig is az amerikai társadalom egészségének és életerejének szimbóluma volt, de ez a cél a Biden-korszakban több millió ember számára elérhetetlenné vált... Az otthonokat az emberek számára építik, nem a vállalatok számára – és Amerika nem válik bérlők nemzetévé... Ezért írtam alá egy végrehajtási rendeletet, amely megtiltja a nagy intézményi befektetőknek az egycsaládos házak vásárlását... És felszólítom a Kongresszust, hogy fogadja el ezt a tilalmat állandó törvényként" – mondta Trump Davosban.

Rick Palacios, a John Burns Research and Consulting kutatási igazgatója szerint a lakhatási politika hangsúlya a kínálat bővítéséről egyre inkább a kereslet élénkítésére tolódik át. A túl erős vásárlói kereslet megfelelő kínálat nélkül az árak emelkedésének kockázatát hordozza, ám jelenleg szerinte még van elég tartalék a piacon több vevő számára. Közép- és hosszú távon mindenképpen szükség lesz olyan mechanizmusokra, amelyek érdemben növelik a kínálatot – tette hozzá.

