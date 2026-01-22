  • Megjelenítés
Megdöbbentő változás: Magyarországon csökkent a leginkább a szülőkkel élő fiatalok aránya az EU-ban
Megdöbbentő változás: Magyarországon csökkent a leginkább a szülőkkel élő fiatalok aránya az EU-ban

A mamahotelnek csúfolt, egyébként súlyos társadalmi problémákra utaló életforma az Európai Unióban változatlanul elterjedt, egyes tagállamokban sokan még a harmincas éveik elején is otthon élnek – írja az Eurofund, avagy az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért. Friss kutatása, amely a 2018-2023-as adatokat elemzi, most nagyon bíztató adatokat mutat Magyarországról: a tagállamok között hazánkban csökkent a legnagyobb mértékben a szüleiknél élő fiatal felnőttek aránya – igaz, még mindig az EU-átlag felett van.
Míg a hajléktalanság a lakhatási kirekesztés legsúlyosabb formája, nemcsak az utcán élők tapasztalják azt valamilyen formában – a kirekesztés abban is megmutatkozhat, hogy

a fiatalok akaratuk ellenére kénytelenek a szülői házban maradni.

2024-ben az uniós fiatalok átlagosan 26,2 éves korukig otthon éltek szüleikkel, és ez az érték a kétezres évek eleje óta lényegében változatlan.

A jelenség fontos mérőszáma, hogy a 25-34 éves korosztály mekkora hányada él még mindig a szüleivel.

Az EU egészében ez az arány 30 százalék, de az egyes tagállamokban eltérő irányú változások voltak megfigyelhetőek az utóbbi években.

Míg Írországban a szüleikkel élő 25–34 évesek aránya 17 százalékponttal emelkedett és 2023-ra már 40 százalék volt, ezzel szemben Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben ez az arány, 43-ról a még mindig átlagon felüli, de már a korábbihoz képest sokkal alacsonyabb 31 százalékra. Hazánkat Csehország és Litvánia követi, mindkét országban 10 százalékpontos visszaeséssel. A Eurofound jelentése egyik országban sem elemzi a csökkenés okait.

eurofund
Százalékos változás a szüleikkel otthon élő fiatalok számában az Európai Unióban 2018-2023 között. Forrás: Eurofund

Egyes esetekben ez tudatos döntés is lehet, például kulturális hagyományok vagy takarékossági megfontolások miatt, így az unióban jelentősek a különbségek a tagállamok között. Az északi országokban, például Dániában, Finnországban és Svédországban a fiatalok már 22 éves koruk előtt önállósodnak, míg a déli tagállamokban – Horvátországban, Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban – ez az életkor meghaladhatja a 30 évet is.

eurofund2
A szülői házban élő európai fiatalok százalékos aránya (2023). Forrás: Eurofund

A munkavállalás sem jelent feltétlenül kiutat, mivel a fiatalok gyakran alacsonyabb bérért és bizonytalanabb feltételek mellett dolgoznak. Ráadásul bizonyos szociális juttatásokra – például a minimumjövedelemre – csak akkor válnak jogosulttá, ha már önálló háztartást vezetnek. Bár az önálló élet megkezdésének ideális időpontja kultúránként eltér,

a kutatások szerint azok a fiatalok, akik szeretnének elköltözni, de anyagi vagy más okok miatt nem tudnak, nagyobb valószínűséggel érzik magukat a társadalomból kirekesztettnek

– írja a tanulmány.

Az EU az egyik legfontosabb kurrens problémának tartja a megfizethető lakhatást, a Bizottság még tavaly mutatta be ezzel kapcsolatos tervét. Ennek keretében növelné a lakáspiac átláthatóságát, szabályozná a rövid távú lakáskiadást, feltérképezné a lakáspiaci spekulációt, és növelné a szociális és megfizethető lakhatás támogatására szánt támogatást.

A címlapkép illusztráció.

