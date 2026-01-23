  • Megjelenítés
Választások előtt robbanthatnak a lakásvásárlók: intenzív kereslet várható
Választások előtt robbanthatnak a lakásvásárlók: intenzív kereslet várható

Az idei sem lesz eseménytelen év a lakáspiacon, tavasszal ismét intenzív kereslet fogja jellemezni a szektort, mert a választások előtt sokan élhetnek majd a jelenleg kínálkozó lehetőségekkel – írja közleményében az Otthon Centrum. Bár idén sem várható érdemi árcsökkenés, a lakásépítések felfutásával bővülő kínálat csillapíthatja az áremelkedés ütemét.
A hazai és nemzetközi gazdaságkutatók előrejelzései alapján a magyar gazdaság a stagnálásból lassan kilábalva 2026-ban növekedési pályára állhat, köszönhetően a bérnövekedésnek és a fogyasztás élénkülésének. Rövid távon az inflációs kockázat miatt és a forint stabilitása érdekében nem várható jelentős kamatcsökkentés, de pozitív fejlemény, hogy a lakossági várakozások ősszel kedvező irányba fordultak,

a bizakodó hangulat pedig támogatóan hathat a lakáspiaci keresletre

– foglalta össze várakozásait Kosztolánczy György, az OC vezérigazgatója.

A szakember év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószámot vár, és szerinte 2026 tavaszára újabb lendület prognosztizálható. Az OC előrejelzéseit is tartalmazó Portfolio Hangulatfelmérés lakáspiaci kitekintés egyébként a tavalyi évre valamivel kevesebb, de 140 000 feletti tranzakciószámot vár.

A tavaszi országgyűlési választás sokakat fog arra ösztönözni, hogy éljenek a jelenleg kínálkozó lehetőségekkel, s akár saját célra, akár megtakarításaikat mozgósítva, befektetési céllal vásároljanak.

– tette hozzá Kosztolánczy.

A kereslet mellett a kínálat is bővülhet, a már tavaly bejelentett beruházások sorát gyarapítva több új lakóingatlanfejlesztés indulhat el ebben az évben, elsősorban barnamezős területeken, Budapesten és néhány vidéki megyeszékhelyen is. Az építési engedélyek számának emelkedése a lakásépítés bővülését jelzi előre, amire nagy szüksége van az eddig inkább a kereslet által fűtött piacnak.

A lakásépítések felfutásával bővülő kínálat – főleg Budapesten és a vidéki nagyvárosokban – valamelyest csillapíthatja az idei áremelkedés ütemét, amelyre a kereslet változása is hatással lehet. Ugyanakkor az elmúlt évtized tapasztalatai alapján

érdemi csökkenésre a lakások árában nem lehet számítani: a kereslet mérséklődése az elmúlt évek során nem hozta meg a sokak által várt, látványos árcsökkenést,

csak az értékesítési idő nőtt, illetve az áremelkedés ütemének lassulását vagy átmeneti megállását eredményezte – hívta fel a figyelmet Kosztolánczy.

Mivel az ingatlanpiac erősen helyfüggő, így továbbra is nagy különbség várható az eltérő földrajzi körzetekben található lakóingatlanok között. Átlag feletti lesz a főváros és az agglomeráció, valamint a jelentős vidéki megyeszékhelyek és környező települések ingatlanforgalma, ami az árak mérséklődése ellen hat majd.

